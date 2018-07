Cozmin Guşă: Întâlnirea Iohannis - Trump este una normală, de tip strategic

Întâlnirea Donald Trump - Klaus Iohannis este una normală, de tip strategic, a comentat Cozmin Guşă, într-o intervenţie la Realitatea TV, discuţiile dintre cei doi şefi de stat. Consultant politic a mai precizat că de fapt Donald Trump, prin întâlnirile pe care le are astăzi, îşi pregăteşte întrevederea pe care o va avea cu Vladimir Putin săptămâna viitoare.

"În niciun caz această întâlnire nu este contextualizată referitor la suspendarea lui Iohannis. Este o întâlnire normală care, în ultimii 14 ani, de când România este membru NATO, ar fi trebuit să aibă loc mult mai des între un preşedinte al SUA şi un preşedinte al României, tocmai având în vedere statutul nostru de frontieră a NATO. Din păcate, nu a fost aşa şi, repet, este o întâlnire de normalitate, dacă e să o contextualizăm. În mod evident, acest pachet de întâlniri de astăzi, tete-a-tete, ale lui Donald Trump pe aliniamentul România - Ucraina - Georgia - Azerbaidjan are legătură cu pregătirea întâlnirii lui Trump cu Putin care va avea loc luni, la Helsinki. Pentru că, în mod evident, aceste ţări aflate într-o zonă de vecinătate cu Rusia au mize importante de jucat pe relaţia bilaterală, atât cu SUA, cât şi cu Rusia. Azerbaidjanul are acest joc de balans, într-o apropiere evidentă şi o dependenţă de Rusia, nu doar la nivel diplomatic, ci şi la alte jocuri regionale care se fac. Ţinem minte întâlnirile mediate de către preşedintele Azerbaidjanului pe linia Iran, pe linia Turcia. Georgia este un aliat conjunctural al SUA, dar de asemenea joacă într-un siaj al Rusiei, iar despre Ucraina, ce să mai vorbim, este cel mai complex dosar al politicii externe ruse în care America are un interes major", a comentat Guşă.

Referitor la România, consultantul politic spune că miza militară este pe primul loc: "În ultima vreme, a apărut şi această miză de tip geo-economic, interpretată tot ca un fel de contra-balans la strategia geo-economică de tip energetic a Rusiei care se revarsă asupra Europei. Am comentat ieri ce a zis Trump legat de dependenţa Germaniei de Rusia şi am interpretat Germania ca fiind liderul informal al UE. Este o întâlnire normală, de tip strategic, în care diplomaţia americană, prin Donald Trump, îşi va regla mult mai precis discuţiile cu partea rusească referitoare la această zonă de frontieră. Şi să nu uităm totuşi că Azerbaidjanul este graniţa geografică a Europei mari şi, practic, acolo se închide un cerc de discuţii. Apropo de alonja în Europa, de la est la vest, pe care Putin şi-a propus-o şi pe care Trump şi administraţia aemricană, deocamdată, nu au evocat-o şi nu au administrat-o".