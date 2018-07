Cozmin Guşă: "Gura PSD" este noua modă la români (AUDIO)

Fenomenul viral provocat de apariţia unei maşini înmatriculate în Suedia cu un mesaj controversat la adresa PSD a fost comentat şi de consultantul poltic Cozmin Guşă. ,,Gura PSD" este noua modă la români, a comentata acesta, într-o intervenţie telefonică în emisiunea Newsroom. Iar realitatea.net v-a obişnuit să fie întotdeauna portalul care preia iniţiativele cetăţenilor.

"E treba şi vina celor de la PSD că s-au înmulţit, prin ţară, maşinile cu numere de înmatriculare "M..ie PSD". M-am uitat în Dex, să nu avem discuţii, şi acolo primul sens ale cuvântului muie este gură. Mă gândeam la altele, dar unul singur este acela la care ne gândeam. Românii şi-au înmatricul maşinile în pregătirea mitingului diasporei. "M..ie PSD" din Belgia, din Spania, din Germania - sunt chiar imagini. Am şi citit că şofeul maşinii înmatriculate în Suedia e oprit des de poliţie, e lesne de înţeles că nici poliţiştii nu se gândesc că pe plăcuţă scrie "Gura PSD", a comentat Guşă.



Iar această modă vine pe fondul felului în care se joacă, la nivel politic, în această perioadă, mai spune Cozmin Guşă.



"Mai sunt 5-6 poze din alte ţări tot cu această sintagmă. Am impresia că nu le-a încăput să pună "M..ie PDdragnea", pentru că vorbim despre Liviu Dragnea, iar în această atmosferă preşedintele Klaus Iohannis se întâlneşte cu Viorica Dăncilă şi nu zice nimic, iar pentru cei care cauta cu disperare o soluţie de blocare a exceselor PSDragnea nu are ninmic de spus, este revoltător din punctul meu de vedere."



Internetul s-a umplut de imagini cu plăcuţe de înmatriculare cu acelaşi mesaj adresat social-democraţilor, astfel încât este dificil de verificat dacă toate sunt înmatriculate în acest fel sau este vorba despre modificări în photoshop.

sursă foto: Radu Bogdan Stoica