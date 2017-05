Cozmin Guşă: E o specie care s-a dezvoltat în România, cea a vinovaţilor acuzatori

Consultanul politic Cozmin Guşă a abordat, sâmbătă seară, subiectul plagiatului de care a fost acuzată jurnalista Emilia Şercan.

Emilia Şercan, cunoscută pentru investigaţiile privind cazurile de plagiat în rândurile politicienilor, este acuzată în publicaţia Turnul Sfatului că a plagiat în lucrarea de licenţă intitulată „Reglementări naţionale şi internaţionale cu privire la libertatea de exprimare”.

"Tema plagiatului este o temă serioasă şi am ajuns la specia vinovatului-acuzator. În mult prea multe funcţii, românii au ales vinovaţii-acuzatori", este concluzia lui Cozmin Guşă.

"Plagiatul este o nenorociere a acestei ţări, pentru că omoară creativitatea. Creativitatea poate fi omorâtă prin construirea de vectori faşi. Un vector fals este acela care plagiază şi din acest motiv ceea ce a făcut de-a lungul vremii Emilia Şercan a fost un lucru bun. A demasca aceste acte de plagiat nu este un lucru comod, îţi faci foarte mulţi duşmani, într-adevăr, este şi o muncă de cercetare atunci când nu este ceva servit. Lupta împotriva plagiatorilor este o liuptă justificată într-o societate care doreşte să se facă bine. Numai că la noi au fost două felul de reacţii: a plagiatorilor în sine, dacă luăm de la Ponta în jos, care nu s-au sinchisit de aceste dezvăluiri, de aceste dovezi, de aceste retrageri de titluri şi rămân bine-mersi să vectorizeze cum pot: cu bani, cu presă, cu ce au... opinia publică din România. SApoi, avem o opinie publică ce, manipiulată, desigur, din punct de vedere mediatic, nu consideră că ăsta ar fi un delict atât de grav, când furtul de proprietate intelectuală este, cel puţin din punctul meu de vedere, printre cele mai grave delicte, dar nu există această percpeţie în societatea românească", a punctat consultantul politic.

Cozmin Guşă a vorbit apoi despre activitatea profesională a Emiliei Şercan şi despre începuturile ei la Realitatea TV, când a fost angajată de Sorin Ovidiu Vântu.

"Această atitudine a Emiliei Şercan n-o caracterizează. Eu o cunsoc de multă vreme. Ea face parte dintre jurnaliştii care au făcut investigaţii fără să ia şpagă sau fără să traficheze în vreun fel rezultatul investigaţiilor. Din acest motiv Sorin Ovidiu Vântu a şi angajat-o, dar nu a angajat-o neapărat pe ea direct, ci a însărcinat-o cu alcătuirea unei echipe de investigatori la nivel de Realitatea, proiect în spatele căruia am stat şi eu, într-adevăr, cu sau fără ştirea Emiliei Şercan, dar probabil că mai degrabă cu ştirea ei. Era nevoie de investigatori în acel moment la Realitatea TV şi în societatea românească.

Din punct de vedere profesional nu sunt lucruri care s-o acuze, este un jurnalist bun şi din acest motiv a şi avut o viaţă atât de lungă. În ultima vreme traversează o perioadă foarte proastă, episodul de la TVR, în care s-a autodeclarat impostoare, dar fiind departe de aşa ceva, eu n-o consider impostoare, dar iată că are nişte presiuni. Nu se mai poate stăpâni. Lucrarea de licenţă e lucrarea de licenţă, o mai compilezi de pe acolo, de pe acolo, şi nu e un delict atât de grav, e mai grav atunci când eşti din categoria celor care acuză", a spus Guşă.

Consultantul politic a dezvoltat ideea speciei care a apărut în societatea românească, cea a vinovatului acuzator. Cozmin Guşă a spus că "vinovatul acuzator" a apărut în mai multe planuri şi că această specie este şi ea vinovată de degringolada din societatea românească.

"Vreau să pun accentul pe o specie care s-a dezvoltat în România şi care generează monştri: vinovaţii-acuzatori. Specia vinovaţilor-acuzatori. Se petrece în sufletul şi în mintea lor un declic şi o misiune specială, pentru că acuzând atât de dur anumite personaje, poate vinovate, altele nevinovate sau mai puţin vinovate, dar fiind vinovaţi la rândul lor, vă daţi seama cât de mare este presiunea şi truda de a-şi acoperi asta cu minciună. Specia vinovatului acuzator în România a perpetuat peste tot. Şi în plan politic, că l-am pomenit pe Băsescu, luptătorul anti-corupţie mai devreme şi în plan jurnalistic cu această mică virgulă în ce o priveşte pe Emilia Şercan. Eu n-o consider pe ea că este atât de vinovată, ci ştirea face sens tocmai că ea s-a ocupat de aceste plagiate şi a scris şi o carte şi, la rândul ei, poate să fie acuzată cu probe de un plagiat nu la doctorat, ci la lucrarea de licenţă. Vinovatul acuzator a apărut şi în planul comentatorilor publici, care îi taxează pe toţi de tot felul de defecte, dar în plan personal probabil că au aceleaşi defecte. În planul justiţiei sunt oameni care arestează, care la rândul lor probabil că ar trebui să fie arestaţi. Tema asta, a plagiatului, este o temă serioasă şi în mod consecutiv am ajuns la această concluzie, a speciei vinovatului acuzator, care este responsabil de degringolada din societatea românească. În mult prea multe funcţii, românii au ales vinovaţi acuzatori", a afirmat consultantul politic.

