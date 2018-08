Cozmin Gușă, despre culisele ultimei apariții TV a marelui taragotist Dumitru Fărcaș

Consultantul politic Cozmin Gușă a rememorat culisele ultimei apariții TV a marelui taragotist Dumitru Fărcaș, apariție produsă la Realitatea TV. Legendarul taragotist s-a stins din viață la 80 de ani.

"Eram prieteni de vreo 25 de ani, dar nu mai făcusem emisiuni împreună. Era prima emisiune și s-a dovedit a fi și ultima pe care a filmat-o marele artist.

Emisiunea a fost una între prieteni, foarte veselă. Nu a dat niciun semn de suferință. Am mai stat 3-4 ore după ce s-a ieșit din direct, la șpriț, am planificat aniversarea de 80 de ani a maestrului. Din păcate, eu am fost plecat, el a avut proiecte... Lasă, zice, că tot anul e ziua mea. Uite că n-a fost să fie”, a explicat Cozmin Gușă, pentru dcnews.ro.

Apoi a continuat: ”Era extrem de profund și de sensibil. Țin minte că după emisiune am tot vorbit despre situația României, că de ce ne umilim în fața străinilor. I-au venit lacrimile. Gata, tac, a zis, mai bine cânt. A luat taragotul și a început să cânte. Nu prea făcea astfel de gesturi, parcă a presimțit ceva, a simțit că trebuie să facă mai mult...

De regulă, cânta doar în fața unor săli pline, avea contracte încă dinainte de 1989 în marile săli de concerte ale lumii. A fost profesor la Școala de Artă, a pregătit generații de taragotiști. Nu se uita la bani. Era bogat înainte de '89. Era celebru în lume, nu doar în țară. Dar mergea la concerte în Transilvania, la Alba Ilulia, la Biștrița, în Maramureș. Un om de cultură și un patriot...Dumnezeu să-l odihnească”.

Interpretul de muzică populară Dumitru Fărcaş a murit azi-noapte, într-un spital din Cluj, în urma unui infarct. Marele taragotist avea 80 de ani.