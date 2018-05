Cozmin Gușă, dezvăluiri care aruncă în aer scena politică. Adevărul despre jocul Coldea-Dragnea

Cozmin Gusa a vorbit, într-un interviu pentru bugetul.ro, despre culisele jocurilor pentru putere de pe scena politică românească.

Cozmin Gușă este de părere că Liviu Dragnea i-a cerut fostului prim-adjunct al SRI să-l facă președinte, dar este un ”non-personaj” din punct de vedere al prezidențiabilității. Consultantul politic a vorbit și despre presupusul rol al Laurei Codruța Kovesi în jocurile politice de până acum și despre binomul care a devalizat România.

A ajuns Klaus Iohannis președinte cu ajutorul lui Coldea?

Cozmin Gușă: Cred că da. Nu am date concrete. Am părerile mele. Asta neînsemnând ca a existat neapărat o complicitate între Coldea și Iohannis. Nu-i văd compatibili într-un fel să se înțeleagă. Dar în mod evident lui Coldea îi era extrem de frică de o președinție a lui Ponta. Ponta îl amenințase de foarte multe ori înainte că imediat ce ajunge în funcția de președinte al României îl va schimba din funcția de prim adjunct. Și chestia asta fiind de notorietate, Coldea din instinct de conservare, neputând să-l convingă pe Ponta de bunele lui intenții, a preferat să încurajeze cealaltă partidă care în final a fost Klaus Iohannis.

Coldea avea toate mijloacele la dispoziție ca să poată să facă acest lucru. Sigur acolo s-a situat pe poziție contrară față de George Maior, care este nașul de cununie al lui Victor Ponta și care ar fi fost bucuros de o președinție a lui Ponta. Acum privind retrospectiv ne putem închipui că Maior și cu Coldea au jucat polițistul bun și polițistul rău cu cei doi candidați. De aia a și fost într-un fel uimitor că Maior a fost nominalizat în final ambsador la Washington, deși după oarecare poticneli, având în vedere faptul că în campanie el a fost de partea lui Ponta. Numai că structura lui Coldea din funcția lui de prim adjunct a fost mai puternică. Și bineînțeles greșelile lui Ponta, trădarea lui Dragnea care încă din vremurile acelea lucra foarte bine cu Coldea împreuna, l-au adus pe Ponta dintr-un potențial câștigător după turul 1 într-un învins lamentabil care nici astăzi nu și-a revenit cu totul.

Dar îl poate face Coldea președinte pe Dragnea?

Dragnea asta îi cere. Aici este un joc foarte complicat în care se presupune că ei doi nu au încredere unul în celălalt, dar într-un fel fiecare are nevoie si atunci încearcă să le pună împreună. Nu are personaj Coldea. Adică dacă într-adevăr este determinat si nu doar pretinde în fața lui Dragnea că ar vrea să-l facă președinte nu va reuși pentru că Dragnea este un non-personaj din punct de vedere al prezidențiabilității. Nu poate să facă asta și România încă nu s-a defectat atât de mult încât să reușească într-un fel majoritar la vot contraperformanța să-l voteze pe unul ca Dragnea

Dacă chiar este serios și vrea să-l facă pe Dragnea președinte, de data asta va greși. Eu spun toate astea pentru că am văzut cum l-a ajutat Coldea în 2009 pe Băsescu. Eu am câștigat alegerile în România cu Geaonă, Geoană a avut voturi în plus în România, nu știm cât s-a furat, cât s-a luat, cât s-a dat. Cu toate prostiile lui Geoană, cu întâlnirile lui cu Vântu, cu non-reacția de la dezbaterea prezidențială pe care nu poate să o explice nimeni, dar este evident că atunci echipa lui Coldea a jucat foarte eficient în favoarea lui Băsescu și a generat un dezastru.

Băsescu nu mai avea voie să facă un al doilea mandat după ce demonstrase la primul mandat că nu e în stare. Băsescu este în stare să fie zbir, nu este în stare să fie lider sau cu atât mai mult manager. Pentru mine intenția din 2009 de a-l bloca pe Băsescu a fost parțial personală ca să mă răzbun pe el, dar într-un fel minoritară. Eu înțelesesem de fapt că el va duce România pe burtă. Și acesta a fost motivul pentru care m-am angrenat în campanie alături de Geoană și împotriva lui Băsescu și chiar am câștigat alegerile în România. Alegerile au fost furate sigur!

Nu știu ce concluzii va scoate Comisia alegerilor din 2009 pe care deocamdată, aceste concluzii le negociază Dragnea, care a fost parte din eșecul lui Geaonă, în acel moment fiind șef de campanie, dar eu vă spun un adevăr pe care pot să-l demonstrez pe baza faptelor. Acele alegeri au fost fraudate în favoarea lui Băsescu. Am și vorbit în fața comisiei.

Dacă Geoană era președinte, eu nu vorbesc despre minuni de vitejie, dar ar fi adus mai multă normalitate și ar fi încetat acel joc de complicități sulfuroase pe care Băsescu le avea deja după primul mandat cu oamenii din sistem.

Era Coldea cel mai puternic om din România? Este cel mai puternic? Este așa deștept? I-a păcălit pe toți?

Cozmin Gușă: Accesul la informație îl face puternic. Nu putem vorbi despre un om atât de deștept, un om care absolvă facultatea în asemenea condiții, după aventuri universitare… nu poți să-l cataloghezi ca fiind atât de inteligent.

