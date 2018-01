Cozmin Guşă, despre viitorul guvern Dăncilă: "Vânătorul" Dragnea vrea să împuşte doi iepuri

Cozmin Guşă la Realitatea TV

Cozmin Guşă a fost invitatul lui Denise Rifai, la emisiunea Talk News de la Realitatea TV. Analistul politic a comentat felul în care va arăta guvernul Dăncilă, explicând că este, în realitate, vorba despre "un guvern Dragnea" şi că liderul PSD va încerca să "împuşte doi iepuri".

"Vânătorul Dragnea va încerca să împuşte doi iepuri dintr-o lovitură", spune analistul politic. Astfel, răspunzând unei întrebări despre cum va arăta noul guvern Dăncilă, Cozmin Guşă a răspuns: "Va arăta ca Dragnea. Tot aud, în ultimele zile, pe cei care vor să se exprime corect, despre guvernul Dăncilă. Nu e niciun guvern Dăncilă, este, de fapt, guvernul Dragnea. Dragnea a dat jos guvernul PSD pentru a pune, în sfârşit, guvernul său.

Preşedintele Iohannis, când a nominalizat-o pe Viorica Dăncilă, l-a nominalizat de fapt pe Liviu Dragnea. Să vedem acum dacă, după ce Dragnea a dat jos guvernul PSD, PSD va vota guvernul Dragnea. În mod evident, acela a fost guvernul PSD, acesta e guvernul Dragnea. Să vedem dacă îl vor vota, pentru că Dragnea, din PD, care a venit la PSD, şi-a făcut un guvern. Dar PSD-ul acela mare şi greu nu mai e reprezentat".

Analistul politic consideră că "Dragnea preia modelul lui Băsescu, care sub această atitudine superioară, că îşi doreşte să promoveze femeile, promova femei fidele, obraznice cu restul partidului. Nu le promova pe criterii de competenţă, ci pe criteriul fidelităţii. La Băsescu funcţionau şi criterii de frumuseţe, la Dragnea nu neapărat. Dragnea are o grupă de amazoane care vin şi spun că "femeile trebuie să fie reprezentate". Bine-nţeles, dar nu orice fel de femei, să fie competente şi educate. Dacă le treci prin filtrul competenţei şi educaţiei, ele merg către cealaltă parte de filtru, să aibă dosar penal şi dacă dosarul penal e legat şi de Dragnea, vor fi nominalizate".

Vorbind despre luptele interne din Partidul Social Democrat, Cozmin Guşă spune că "Dragnea are o mare problemă", explicând că "greilor" din PSD "nu le sunt reprezentate interesele şi el are acum o dificultate în a-şi impune propriul guvern: "vânătorul" Dragnea vrea să împuşte doi iepuri: pe de o parte să dea în Guvern mandate fidelilor săi din partid fără rezultate în alegeri şi asta creează o problemă baronilor care au avut rezultate în alegeri şi, pe de altă parte, să aducă UDMR la guvernare zicând că are nevoie de sprijin politic, ca să îi facă pe plac modelului său extern, Viktor Orban, fiind clar că acesta coordonează treaba cu UDMR-ul şi aşa mai departe. Dragnea s-a şi lăudat cu relaţia cu Orban".

La rândul său, a spus consultantul politic la Realitatea TV, Viktor Orban a făcut acelaşi lucru în Ungaria: "şi-a pus în fiecare loc, fără ca ungurii să se răscoale, doar fideli, pe fundalul unei creşteri economice, şi a făcut asta de 10 ani încoace. Ruşine este că Dragnea merge pe un model al lui Orban care are un regim de putere personală într-un stat pe care el nici nu îl mai numeşte "democraţie". Atenţie, poate românii nu ştiu: în Ungaria Orban nu mai denumeşte organizarea ca o democraţie", a explicat Cozmin Guşă.

"A fost asistat, aşa a reuşit. După cum am stabilit la începutul emisiunii, în desen, Liviu Dragnea nu e Liviu Dragnea...este un om needucat şi viclean, nu este inteligent şi educat. Un om needucat şi viclean este doar o unealtă a unora", consideră analistul politic.

Guşă a comentat şi dezvăluirile făcute despre diverşi actori politici ca fiind "acoperiţi" sau "agenţi ai serviciilor secrete", spunând: "Ăştia care vorbesc foarte mult de serviciile secrete sunt foarte "îmbârligaţi" cu ele. Iar Dragnea este unul dintre aceştia, de la originea sa politică şi până astăzi, pentru că altfel nu era primit, acceptat. Dragnea a dus-o foarte bine în regimul Băsescu, care a creat acel "stat paralel" pe care astăzi îl denunţă. Asta este o minciună, dar nici nu contează asta, ci ce înţelege populaţia. Minciuna verificată de cei din spatele tău, din partid, devine un bun comun".

Consultantul politic a analizat, la emisiunea Talk News cu Denise Rifai, şi influenţele care ar fi exercitate asupra liderului PSD Liviu Dragnea: "Dragnea este asistat şi din ţară şi din afară. România, astăzi, nu mai are, din păcate, autonomie în decizia politică internă. Această autonomie fost vândută pe gratis în regimul lui Băsescu: "S... p.... la Licuriciul mare". Licuriciul mare are atât de multe probleme în SUA că nu mai e interesat de România astăzi.

Sunt mai multe forţe, cu pretenţie de hegemon, care se interesează de România: sigur, SUA rămân, Germania rămâne, a apărut Israelul, care nu e chiar forţă, dar e foarte interesat. Rusia, poate nu, China, sigur. Dar România nu este încă alocată...noi nu vom avea autonomie. Dragnea joacă cartea Israelului, este evident, nu doar pentru că are acei consultanţi, ci pentru că grupuri de afaceri din Israel îl încurajează să facă acest joc, grupuri cu legături până la Netanyahu, până sus. Nu s-a luat vreo decizie de schimbare a axei din România, dar Dragnea forţează, fără a avea dreptul, prin faptul că a cerut să ne mutăm ambasada de la Ierusalim, forţează o decizie a statului român, deşi Iohannis a venit şi a pus lucrurile la punct.

Cum crezi tu că un viclean copil de miliţian din Gratia a ajuns aşa sus pe scara socială, fără să fi intrat în mai multe birouri de generali bătrâni din Ministerul de Interne: "Hai, mă, că ăsta e băiatul nostru. Mai needucat, mai prost, dar e al nostru. Îl luăm, avem nevoie de el să ne reprezinte, aşa cum e el", a concluzionat analistul politic.