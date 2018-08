Cozmin Guşă, despre sondajul devastator pentru PSD: Se impune demisia conducerii partidului

Cozmin Guşă la Realitatea TV

Cozmin Guşă a explicat, la Realitatea TV, că sondajul care arată că PSD a scăzut la 25% intenţie de vot este unul foarte relevant care ne indică un fapt cert: PSD este în picaj şi se impune demisia conducerii partidului. Mai mult, consultantul a mai subliniat: suntem într-o perioadă în care nu avem alternativă politică.

Cozmin Guşă a explicat că sondajul este unul care rămâne în interiorul PSD, tocmai pentru că rezultatele sunt slabe. Iar cifra de 25% intenţie de vot pentru europarlamentare ne arată o criză majoră şi un picaj accelerat, pe fondul unei guvernări care se prăbuşeşte:

"Aşa cum se obişnuieşte la fiecare partid, îşi fac sondaje pe care le prezintă public şi sondaje pe care le analizează intern. Iar acele sondaje care nu ies corespunzător rămân în trafic limitat, la nivelul conducerii partidului, ca să nu demobilizeze membrii. Aşa văd eu şi acest sondaj de casă al PSD, din fericire avem oameni bine pregătiţi, cu surse importante şi am putut să avem aceste rezultate ale sondajului, extrem de relevante pentru temperatura socială a momentului şi care explică această perplexitate a liderilor PSD, şi care explică şi atacul Ecaterinei Andronescu, care într-un fel extrem de oportun, a pus degetul pe rană. Acest rezultat reclamă o demisie de urgenţă a conducerii actuale a partidului, care întâmplător se numeşte Liviu Dragnea. Dar şi dacă se numea Ponta, Geoană sau Iliescu, acelaşi trebuia să fie rezultatul. Un partid aflat la guvernare, în plină expansiune a politicilor de tip populist cu pensii dublate, ar fi reclamat o portanţă în jur de 35% ceea ce încă era puţin, dar era solvabilă sociologic. Această cifră ne arată o criză majoră şi un picaj accelerat care pe fondul unei guvernări care se prăbuşeşte, cu o Viorica Dăncilă care nu mai beneficiază de respect public şi pe fondul unei prognoze sumbre pentru sfârşit de an, nu mai lasă loc de întors".

Pe de altă parte, Guşă a explicat că PNL nu creşte, dar în schimb, cresc mişcările de tipul USR sau Mişcarea România 100, care nu au structuri pentru a aduna voturi:

"Pe de altă parte, dacă e să comentăm cifrele, PNL nu creşte deloc, dar cresc nişte alternative, unele de stânga, altele din dreapta. Dar pe fondul slăbiciunii PNL care este evidentă, au reusit USR să îsi pastreze procentul de la alegeri, respectiv, şi aici trebuie să verificăm cât de clară este această cifră a Mişcării România 100 (MRI), să crească. În mod normal, dacă PNL era bine articulat ar fi trebuit să cumuleze undeva spre 40% în acest moment, pe fondul prăbuşirii PSD, pentru că poza momentului ne arată aşa: guvernarea este prăbuşită iar atunci ar fi trebuit să fie Opoziţia pe care noi o identificăm cu PNL. Supriză, PNL nu a putut aglutina nimic, şi a rămas sub PSD, dar s-au format nişte tendinţe, dar nu pot fi implementate electoral, pentru că partidele astea nu au structuri, USR are ceva structuri, MRI nu are deloc".

Astfel, spune Cozmin Guşă, avem de a face cu o situaţie dublu negativă, dar concluzia este clară: nu avem alternativă politică, nici în rândul Puterii, nici al Opoziţiei.

"Şi avem o situaţie negativ dublă: pe partea puterii, unde PSD este la acest sfert de suport popular, şi cu o anumită creştere ALDE, dar totuşi rămân la o treime din electorat, ceea ce este mult, faţă de peste 60%, cât aveau când au câştigat alegerile. A doua tendinţă este legată de Opoziţie, unde PNL nu reuşeşte să se ridice de la pământ, iar mişcări care nu au cum să îşi adune voturile devin mai interesante. Mai este mişcarea lui Ponta, a avut un progres semnificativ şi el s-a făcut pe baza oamenilor de stânga care sunt dezamăgiţi de PSDragnea. Ca o primă concluzie a acestui sondaj bun, foarte bun: suntem într-o perioadă fără alternativă politică. E clar că puterea s-a năclăit si e pe un puternic descendent politic, şi e clar că nimeni din Opoziţie nu convinge, fie ca e vorba de PNL sau aceste mişcari incipiente - Ciolos sau USR, care au ramas la fel. USR a convins la alegeri, dar nu a reuşit să aducă în siaj alte tendinţe populare în plus", a mai spus Guşă.

Pe de altă parte, Guşă a vorbit şi despre posibilitatea ca USR şi partidul lui Cioloş să îl susţină pe Klaus Iohannis pentru prezidenţiale:

"PNL nu are alt lider informal decât Klaus Iohannis, atât de mult s-a decredibilizat demersul liderilor PNL, încât nu sunt în stare să genereze un alt lider la partid, sau mai mulţi, care să poată fi credibil pentru acest gen de mişcare care să adune forţele din Opoziţie. Degeaba aduni 39 cu 10, că poate sa îţi dea mai puţin. În politică nu este ca în aritmetică, poate să îţi dea mai puţin. Iar în această situaţie în care liderul informal al PNL poate să strângă voturi şi are inclusiv structură moştenită de la PDL, dacă ne uităm în perspectivă pe cine ar putea să susţină, cel care parazitează puternic această mişcare de uniune este chiar Dacian Cioloş, şi asta din cauza gândurilor sale legate de preşedinţia României. Pentru că două săbii nu încap într-o teacă. Şi spunea ieri Iulian Dumitrescu, care a vorbit despre uniunea tuturor forţelor: nu este un lucru pe care Ludovic Orban sa îl accepte, pe care alţi lideri să îl accepte, care să aibă nevoie de un steag comun: primul este al prezidenţialelor din 2019, înaintea localelor din 2020. Atunci, stăm şi ne uităm cine îl susţine pe Cioloş pentru prezidenţiale, să îşi aroge o candidatură, pentru că această candidatură nu este în perspectivă să poată să reunească forţele spre un vector. Repet, singurul vector pe care ei îl au este Klaus Iohannis, care face opoziţie la puterea lui Dragnea. Într-un fel, micul trădător de serviciu ar fi Cioloş, care la fel cum a împiedicat în 2016 susţinerea PNL spre un vot mai tare de 20 şi ceva la sută spre 30 şi ceva la sută, la fel astăzi impiedică această unificare", a mai spus Guşă.

Totodată, întrebat dacă PSD o va da afară pe Ecaterina Andronescu, Cozmin Guşă a spus că ea este un membru de partid cu multă vechime şi un om extrem de apreciat în rândurile partidului.

"Să o elimini, mai ales atunci când vine pe un aliniament legitim, este foarte complicat. Încă stau să se gândească şi sub arsiţa lui august, să vedem ce concluzie vor avea pentru că în lumina ultimului sondaj discutat astăzi este concluzia logică a oricărui membru responsabil din orice partid: dacă noi obţinând aproape de 50% ajungem după nici doi ani de guvernare la nici 25% înseamnă că şoferul e prost, necalificat, beat sau cum o fi şi ne duce prin şanţ în mod evident. Dacă partidul acesta nu este vreun SRL cu acţionar majoritar de genul Tel Drum, atunci trebuie să luam atitudine. Cam asta e vocea lui Cati Andronescu din aceste zile. Faptul că Bădălău, dar mai ales Mihai Tudose, reacţionează şi vorbesc despre această susţinere a Ecaterinei Andronescu, este un element care îi încurcă mult socotelile lui Dragnea, de Tăriceanu nu vorbesc aici, o să vorbim curând pentru că el face un joc interesant. Cu un partid aflat în picaj şi cu o asemenea opoziţie care se exprimă făţiş şi la care nu ai soluţie. Cei care vorbesc din partea lui Dragnea, fie sunt anonimi, fie se prefac că îl sustin, cum este cazul băiatului de la Finanţe, care am înţeles că are o nouă poreclă în ultima vreme: Orlando minte puţină. I-au pus această etichetă după meciul pe care l-a pierdut cu Ionuţ Mişa, dacă vă aduceţi aminte, în urmă cu două săptămâni, a apărut la TV şi ne anunţat că şeful ANAF va fi distrus, trimis acasă din cauza scandalului cu casa lui Iohannis. După ce nu a reuşit şi s-a făcut de râs i s-a aplicat această ştampilă de Orlando minte puţină. Până şi acest Orlando minte puţină se pare că a trecut de partea celor care nu îl mai vor pe Dragnea, fiind unul dintre cei care şi-ar dori ca din această conjunctură să prindă un post de conducere în partid. Am dat acest exemplu pe care l-am aflat în urmă cu câteva zile pentru a arată cât de ciudată, de sulfuroasă, este această luptă din partid", a mai afirmat consultantul politic.

Aceasta a declarat că până şi unul ca "Orlando minte puţină" care se duce la televiziune şi îşi rupe hainele de pe el prefăcându-se că în susţine pe Dragnea, joacă invers, pe modelul lui Cati Andronescu şi vrea descăunarea lui Dragnea.

"Situaţia din partid este atât de gravă şi ne sperie cum este situaţia din Guvern în condiţiile în care, evident, drumurile lui Tăriceanu şi ale lui Dragnea s-au despărţit. Oamenii aştia merg pe cărări diferite. Dacă treburile ar fi stat altfel, si guvernarea era mai solidă şi nici Dragnea nu era în această postură timidă în care să tacă, inconştient că a greşit, inconştient că lumea şi-a dat seama că el a coordonat informal această represiune asupra unor cetăţeni români corecţie şi că acest lucru se va dovedi", a explicat Cozmin Guşă.

Conform lui, Dragnea astăzi pare nu doar disperat, ci şi neasistat.

"Acel incident cu cetăţenii din Israel luaţi din taxi şi bătuţi este ceva ce l-a decredibilizat pentru că toţi se uită la cât de neprofesionist au acţionat oamenii lui Dragnea, aceşti jandarmi, care pe lângă că au folosit gaze expirate care au devenit toxice, arme chimice pentru organism, s-au şi încurcat. Bine că nu i-au bătut şi pe oamenii lui Plahotniuc care au venit în ajutorul lui Dragnea cu acel autocar misterios din piaţa Dorobanţi", a completat consultantul politic, adăugând că aceştia aveau pe tricourile lor înscripţionat "Fără penali" ca nimeni să nu îşi dea seama, însă, de fapt, ei au provocat piaţa.

Cozmin Guşă a mai spus că asta e România şi că acest sondaj ne arată astăzi cât de neangregat este jocul de putere din zona guvernării.

"Nici nu are cum să fie altfel atât timp cât cel mai important consilier al lui Dragnea, din nefericire, este o persoană mult prea tânără şi neexperimentată, care traieşte mai degrabă cu gândul la Nuba, la cluburi despre asta vorbesc, decât la guvernare. Mă refer la domnişoara Irina, concubina sa. De obicei nu folosesc aceste legături interpersonale dar toate informaţiile pe care le am îmi arată că atât de rău a ajuns Dragnea încât decision-maker-ul final este această domnişoară cu care trăieşte, să fie sănătoşi şi fericiţi, însă nu ar trebui să amestece lipsa lor de expertiza cu guvernarea României", a încheiat consultantul politic.