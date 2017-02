Cozmin Guşă: PSD se află în situaţia de retrage cecul în alb unui lider care şi-a bătut joc, Dragnea

Consultantul politic Cozmin Guşă a declarat, în cadrul emisiunii "Jocuri de Putere", că PSD trece prin faza unui examen în care poate să îi retragă cecul în alb pe care i l-a dat lui Liviu Dragnea, un lider care şi-a bătut joc de partid. Guşă a mai spus că după câştigarea alegerilor, Dragnea şi-a dezamăgit partidul, electoratul, şi mai ales, a avut grijă să îşi impună proprii oameni, la toate nivelurile din Guvern.

Totodată, Guşă a spus că prima grijă a lui Liviu Dragnea s-a preocupat prima dată de oamenii săi, dar şi de problemele pe care el le are în Justiţie, prin modificările pe care a vrut să le facă prin OUG 13, dar şi prin proiectul de graţiere.

"Lasă-mă să răspund la jumătate din intrebările tale din calitatea mea de fost secretar general PSD, a unui om din interiorul partidului, din ianuarie 2001, până în 4 iulie 2003, aşadar într-o perioadă în care PSD era la putere. I-am semnat carnetul de partid al lui Dragnea. Revin, din postura mea de fost secretar general al PSD, mărturisesc că foarte mult timp, nu aveam mari speranţe legate de el. Dar, în aceaastă toamnă, apropo de evoluţia lui, foarte precisă, constructivă, fără atacuri la persoană, cu nişte lucruri spuse în favoarea societăţii româneşti şi în devafoarea unui establisment de putere ciudat, care crescuse buruienos aşa, în timpul regimului Băsescu, sigur şi cu puţinătatea ofertelor PNL, USR, PMP, şi aşa mai departe, am hotărât la un moment dat să îl creditez pozitiv, şi am început să îl analizez şi chiar am avaut discuţii destul de lungi, ca pe un potenţial om care a văzut un soi de moarte politică în faţa ochilor când a fost condamnat la o vină colectivă, apropo de dosarul Referendumul. Unde am greşit eu este că l-am creditat cu înţelepciune. Unui bărbat i se întâmplă, mai ales în jurul vârstei de 50 de ani, când vine maturitatea, să spună, în urma unor tamponări, accidente de parcurs, să deschidă ochii şi să spună: "Nu m-am dus pe un drum bun, voi face altceva. Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să văd că se poate şi altfel". Pentru că Liviu Dragnea a ajuns în postura de preşedinte PSD, din postura de fost baron, şef al baronilor, un om care are în spate scandalul TELDRUM, un om care a fost bănuit că a beneficiat de protecţia binomnului, un om care s-a folosit de parte din colegii sau prietenii pe care i-a abandonat după câştigarea alegerilor, ca să îşi agrementeze relaţiile cu binomu SRI-DNA".

Ştire în curs de actualizare.