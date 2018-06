Guşă: Am asistat la teatru pentru proşti. Dragnea, implorat de corul bocitoarelor să nu se retragă

Cozmin Guşă, despre declaraţiile lui Dragnea: "Am asistat la teatru pentru proşti"

Consultantul politic Cozmin Guşă a vorbit, în exclusivitate pentru Realitatea TV, despre ceea ce s-a întâmplat vineri la PSD, dar şi despre primele declaraţii ale lui Liviu Dragnea, după ce acesta a fost condamnat în primă instanţă în dosarul Bombonica.

"Am asistat la un teatru pentru proşti. Noroc că asemenea nouă, celor de la Realitatea, şi alţii au realizat că această regie a acestui teatru pentru proşti a fost pusă la cale în cursul nopţii şi a fost executată întocmai. El (n.r. Dragnea) s-a dus, a spus că este gata să se sacrifice pentru partid şi corul bocitoarelor a început să îl implore pe marele lider să nu cumva să se retragă pentru că nu mai au ce să facă fară dânsul, sau fără domnia sa, aşa cum îi spun acele doamne incompetente şi inculte, din păcate. Asta a fost. Acum.. să râdem, să plângem, să ne câinăm este inutil. Se deschid nişte concluzii evidente în acest moment. Practic această lupta împotriva aşa-zisului stat paralel, este de fapt o luptă împotriva statului, care va începe de urgenţă încă din această după-amiază, în această seară", a spus Cozmin Guşă.

Consultantul politic a comparat oamenii din PSD şi ALDE cu nişte "lupi flâmânzi de ilegalităţi".

"Pentru că aceste ameninţări legate de persoane, că se numesc Iohannis, Helvig sau cum s-or numi, înseamnă de fapt o ofensivă a acestei majorităţi parlamentare de inculpaţi, vinovaţi, corupţi şi aşa mai departe, împotriva insituţiilor statului, împotriva instituţiei prezidenţiale, împotriva SRI-ului, împotriva sistemului din justiţie şi aşa mai departe, lucruri pe care noi le-am tot spus, dar acum se ridică aici o altă problemă: se ridică problema forţei statului român. Acum vom vedea dacă statul român, care se laudă că stă bine pe poziţii, este în stare să lupte împotriva acestor lupi flamânzi de ilegalităţi, pentru că asta este acum PSDragnea, împreună cu cei de la ALDE, o turmă de lupi care sunt flămânzi de ilegalităţi. Ei vor să facă ilegalităţi, pe de o parte ca să îşi salveze pielea, pe de altă parte vor să fie ilegalitaţi ca să îşi îngroaşe conturile, care oricum sunt foarte garnisite, adică sunt oameni foarte bogaţi acolo, sunt milionari", a mai precizat consultantul politic.

Cozmin Guşă: "Liviu Dragnea, şi după exprimare şi după atitudine, este un cadavru politic"

"Mă uitam la Campionatul Mondial şi vedeam echipa Braziliei cu echipa Franţei, cu o valoare de peste un milliard. Eu cred că echipa asta, a PSDragnea de acolo, din Comitetul Executiv, bate orice echipă. Averile lor cumulate sunt câteva miliarde de euro şi de la nivelul acestor averi, cu disperarea pierderii sau a diminuării averilor, ei declanşează ascest gen de acţiuni. În rest, este cum am zis, Liviu Dragnea, şi după exprimare şi după atitudine, este un cadavru politic. S-a exprimat împiedicat, are o faţă căzută, de om speriat, care nu înţelege ce i se întâmplă şi de ce nu i se oferă, aşa cum era obişnuit să i se ofere, în colaborarea sa cu statul paralel din perioada lui Traian Băsescu. El a colaborat îndeaproape cu statul paralel din perioada lui Băsescu, de ce nu i se oferă în continuare soluţii la care s-ar fi aştepat el şi colegii săi, pentru că această decizie, în primul rând, lui îi diminuează autoritatea în faţa celor din spatele său, care îl credeau în stare să se protejeze pe sine de deciziile de inculpare, de puşcărie şi pe calea de consecinţă să poată să fie şi ei protejaţi", a mai spus Cozmin Guşă.

Guşă: "Tăriceanu este popular la o parte din electoratul PSD"

"Acum principalul lucru care ar trebui să ne preocupe este să vedem în ce fel instituţiile statului apără statul. Pentru că nu e vorba aici de niciun stat paralel în acest caz. Statul paralel a fost cel cu care a jucat Dragnea, cu care el se colaborează Dragnea şi care s-a instituţionalizat în perioada mandatelor lui Traian Băsescu şi unde Dragnea a fost beneficiar şi pentru că lui I s-au deschis dosarele şi pentru că a cumulat bani la nivelul unei averi pe care românii doar ar putea să şi-o închipuie.

Care sunt consecinteţele, ca să fiu extrem de concret. Consecinţele sunt că partenerul său de coalţie Călin Popescu Tăriceanu a trecut într-o poziţie de primus inter pares, adică e în poll position pentru prezidenţiale, Dragnea nu mai poate să fie folosit astăzi ca şi candidat, nici pe parcursul finalizării acestui dosar, în mod evident, care va merge în continuare câteva luni, poate până la un an, cine ştie. Şi atunci, disperarea lui este că partenerul său, cu care trebuie să stea alături, are, în acest moment, şansa primă, pentru că PSD nu are alt prezidenţiabil; Firea, care a vrut să se bată cu Halep la popularitate a murit şi ea din punct de vedere electoral, aşa că astăzi el este speriat că nu poate să îşi ducă planul la îndeplinire, în primul rând. În al doilea rând, suspendându-l pe Iohannis, lucru la care se gândeşte, nu mai este sigur că, spre exemplu, Călin Popescu Tăriceanu se va da la o parte şi va refuza calitatea de preşedinte interimar pe care i-o dă poziţia sa de Preşedinte al Senatului, să îl lase pe el. Şi atunci va fi cu atît mai evident că din punct de vedere al coaliţiei, care este sprijinită de o parte din cetăţenii României, niciun caz majoritari, Tăriceanu va apărea ca acel candidat la prezidenţiale, care, apoi va putea să emită şi pretenţii, Tăriceanu este şi foarte popular la o parte din electoratul PSD", a precizat consultantul politic.

