Cozmin Guşă, despre alegerile prezidenţiale din 2009: Vîntu nu l-a chemat pe Geoană acasă la el

Consultantul politic Cozmin Guşă a afirmat, în cadrul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, că vizita lui Mircea Geoană la Sorin Ovidiu Vîntu cu o seară înainte de dezbaterea pentru alegerile prezidenţiale din 2009 reprezintă un eveniment unghiular în societatea românească. "Acea vizită a fost o vizită pe care Vîntu nu a cerut-o. Cel care s-a repezit a fost Geoană", a dezvăluit acesta.

"Din ambiţia multor oameni de a vorbi, de altfel foarte legitimă, despre alegerile din 2009 şi marea fraudă de atunci îşi permit să citeze evenimente pe care nu le-au trăit şi pe care nici măcar nu le-au analizat suficient şi se distorzionează foarte mult din ceea ce ar trebuie să se afle, pentru că a fost un eveniment unghiular în societatea românească, care ne-a marcat şi a dus statul român acolo unde la dus, adică foarte jos. Evenimentul care este considerat fatidic, dar nu a fost, de fapt, al vizitei lui Mircea Geoană la Vîntu a avut loc cu o zi înainte de dezbatere, după o vizită la Iaşi, care a fost de mare succes, şi după emisiunea lui Mihai Gâdea, o emisiunea reuşită la Antena 3, urmând ca a doua zi să se desfăşoare marea dezbatere a alegerilor prezidenţiale din 2009, negociată cu staff-urile de campanie", a explicat Cozmin Guşă.

"Acea vizită de seară a fost o vizită pe care Vîntu nu a cerut-o. Exista o convenţie făcută între mine, Vîntu şi Geoană care presupunea ca Vîntu să nu se mai amestece în campania electorală întrucât era o fire vulcanică şi nu se pricepea la politică. Acea convenţie a fost respectată cu sfinţenie de către Vîntu. Cel care s-a repezit, din păcate, către reşedinţa lui Vîntu, fără să anunţe pe nimeni, a fost Mircea Geoană", a spus Cozmin Guşă.

"Din nefericire, atunci când a plecat de la Antena 3, Geoană era urmărit de două echipaje, unul plătit şi angajat de Elena Udrea, şi celălalt echipaj al staff-ului, să spun aşa, pentru că nu ştiu dacă era al SRI-ului sau al altcuiva, care urmărea atât maşina paparazzilor, cât şi maşina lui Geoană. Iar Geoană cu maşina lui a aterizat pur şi simplu în faţa casei lui Vîntu, sunându-l pe Vîntu din maşină şi spunându-i că ar dori să vorbească, să se relaxeze înainte de dezbatere. Când a ajuns în faţa reşedinţei lui Vîntu de acolo ieşea o doamnă, o colegă din presă, care din cauza emoţiilor, probabil, şi-a scăpat toate dosarele pe jos. Când le-a ridicat a văzut nişte blitz-uri şi şi-a dat seama că întâlnirea este monitorizată şi l-a anunţat pe Vîntu", a afirmat consultantul politic, adăugând că Vîntu l-a rugat de Geoană să îl anunţe pe el de vizită chiar a doua zi dimineaţa. "Nu am aflat aceste lucruri dimineaţa, ci după-amiază de la Dan Tapalagă. Nu am aflat de la Mircea Geoană că s-a dus la Vîntu, nici de la Vîntu pentru că el s-a bazat că voi afla de la Mircea Geoană. Acest detaliu ne-a pus într-o situaţia dificilă şi nu am avut o strategie pentru dezbaterea de seară. Acestea sunt detaliile întâlnirii, vor suporta multe discuţii: de ce s-a dus Geoană la Vîntu, de nu am aflat de întâlnire în acea dimineaţă, de ce Geoană nu a ajuns mai devreme la dezbaterea finală pentru ca să putem remedia, cel puţin din punctul de vedere al comunicării, această întâlnire cu Vîntu", a detaliat Cozmin Guşă, explicând că nu acolo s-au pierdut însă alegerile.

"Episodul mai grav s-a petrecut după dezbatere, când în cursul analizei acelei dezbateri la care au participat şi doi jurnalişti - Cătălin Tolontan şi Cristian Tudor Popescu - şi, atenţie, inopinant Liviu Dragnea, la Realitatea TV, care nu i-a luat deloc apărarea lui Mircea Geoană. Acolo, Sorin Ovidiu Vîntu a intervenit în direct şi a devoalat relaţia lui de prietenie veche cu Mircea Geoană", a mai precizat acesta, explicând că devoalarea prieteniei venea după ce Geoană spunea într-un interviu luat de Călălin Tolontan că Vîntu este un personaj malefic cu care nu vrea să aibă de a face şi că acel fragment a fost folosit de cei doi jurnalişti.

Cozmin Guşă a mai explicat că Traian Băsescu ştia că nu şi-a făcut mandatul, că nu mai are susţinere la nivelul populaţiei şi a încercat tot ceea ce era posibil prin intermediarii săi ca să reuşească să impresioneze. "Traian Băsescu a făcut mai mult decât atât, a încercat să terorizeze oamenii care ar fi preferat să nu îl ajute sau ar fi vrut să îl trădeze", a explicat consultantul politic.

De asemenea, acesta a spus că Mircea Geoană nu a luptat corect pentru victoria sa. "Îmi pare rău că trebuie să spun asta după atâta timp. Eu nu am să îi reproşez decât un singur episod o vizită la Moscova de care nu am ştiut, pe care a executat-o în complicitate cu Viorel Hrebrenciuc şi cu Radu Mazăre, vizită care nu era deloc necesară şi vizită care a fost făcută fără ca eu să ştiu", a declarat acesta.

Cozmin Guşă a mai precizat că nu i-a reproşat acest lucru direct lui Mircea Geoană, întrucât nu a mai vorbit cu el trei ani de la alegerile din 2009. "Eu fiind perdantul de serviciu, a trebuie să mă duc la Chişinău să câştig nişte alegeri pentru a mă reabilita", a completat acesta.

"Nu uitaţi că după asta, Mircea Geoană a fost decapitat de înscăunarea la PSD a lui Victor Ponta care înainte de februarie 2010 era de facto şi de iure preşedintele UNPR, Gabriel Oprea fiind preşedintele executiv. Dintr-un capriciu al sistemului s-a spus că băiatul ăsta, Victor Ponta, care a trădat atât de bine în 2009 cu ocazia alegerilor merită răsplătit", a afirmat Cozmin Guşă, adăugând că Congresul PSD s-a destabilizat şi a fost ales Ponta, care a făcut un joc dublu împreună cu Sebastian Ghiţă: "stăteau zilnic în sediul PSD şi ofereau informaţii lui Traian Băsescu".

Legat de PSD-ul, Cozmin Guşă a precizat că a jucat de partea lui Mircea Geoană. "Cel care l-a trădat este cel căruia i s-a făcut o mare favoare în 2009 prin închiderea dosarului Revoluţiei: Ion Iliescu. Orice ar spunea Ion Iliescu, a trădat în baza unui şantaj şi a obţinut un beneficiu", a mai explicat acesta.

"Anul 2009 a fost un an în care toată lumea a trădat pe toată lumea doar în scopul de a-şi perpetua mandatele persoanele şi mă refer la oameni din sistem puşi de Traian Băsescu, la Traian Băsescu care a mai primit un mandat deşi în primul nu a făcut nimic din ceea ce promisese. Cel care trebuie să se revolte cel mai tare de fraudare, Mircea Geoană, a avut un joc extrem de timid, pe care niciodată nu l-a înţeles", a declarat Cozmin Guşă.

Cozmin Guşă a mai afirmat că probele privind alegerile din 2009 sunt foarte clare. "Probele constau în procesele verbale în care scorurile erau inversate: adică într-o secţie de votare Geoană avea 1000 de voturi şi Băsescu 200 se treceau invers, adică Băsescu 1000 şi Geoană 200 de voturi. Asta se putea verifica doar prin renumărarea voturilor, iar Curtea Constituţională ar fi trebuit să dea drumul la această renumărare, însă nu a făcut acest lucru", precizat consultantul politic, adăugând că dacă se va face acea comisie parlamentară ar fi extraordinar şi s-ar putea discuta despre felul în care a fost fraudat votul românilor.

"Au mai fraudat şi altă dată, dar acum sunt probe evidente şi iscate de către beneficiarul acestei fraudări", a completat Cozmin Guşă.

"Eu nu am ştiut nici despre vizita lui Geoană la Moscova, nici despre vizita lui Geoană la Vîntu făcută într-un mod total inadecvat după un interviu ca la carte luat de Tolontan. În acel interviu a mai fost un element important referitor la justiţie. El a spus că la DNA poate să fie Daniel Morar în continuare, însă la Parchetul General doamna Laura Codruţa Kovesi nu mai poate fi susţinută din cauza avizului negativ al CSM", a mai explicat consultantul politic.