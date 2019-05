Cozmin Gușă, după decizia ICCJ în cazul Dragnea: "Risc un pronostic"

Cozmin Gusa, la emisiunea Romania 2019. Foto Cristian Otopeanu

Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pentru data de 27 mai pronunţarea în dosarul angajărilor fictive de la Protecţia Copilului Teleorman, în care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz în serviciu.

Patronul Realitatea TV, Cozmin Gușă, a comentat cazul, afirmând că "pe cine mai doreste sa comenteze ca nu este legatura intre deciziile din justitie si rezultatul alegerilor l-as sfatui sa fie mai moderat, pentru ca se face de ras", cu referire la faptul că pe 26 mai sunt programate atât alegerile europarlamentare, cât și referendumul național propus de Klaus Iohannis.

COZMIN GUȘĂ: "DECIZIA ÎN CAZUL DRAGNEA VA FI LEGATĂ DE REZULTATUL NET AL ALEGERILOR"

"Este ceva ce poate sa vectorizeze mersul treburilor in aceasta campanie electorala, unde se joaca dur, pe butoane. Ma pregatesc sa scriu un editorial in trei episoade legat de ceea ce se va intampla, dar aceasta data de 27 mai ne spune noua ca decizia in cazul lui Dragnea va fi legata de rezultatul net al alegerilor. Pe cine mai doreste sa comenteze ca nu este legatura intre deciziile din justitie si rezultatul alegerilor l-as sfatui sa fie mai moderat, pentru ca se face de ras.

In mod clar, ceea ce se va intampla la alegeri, pe 26 mai, si la numaratoarea din 26 spre 27 mai, va fi un lucru care va determina decizia in cazul lui Dragnea, care, atentie!, nu este acuzat nici de Tel Drum, nici de Belina, nici de alte lucruri care inseamna buget si administratie, este acuzat de niste angajari, dar aceste angajari, in functie de rezultatul alegerilor, pot fi un capat de drum sau, dimpotriva, o renastere a lui Liviu Dragnea", a explicat Gușă.

PRONOSTICUL LUI COZMIN GUȘĂ

Apoi, patronul Realitatea a propus un pronostic: "Si aici risc un pronostic. Daca rezultatul PSD va fi unul foarte, foarte bun, cred ca Dragnea va fi condamnat. Daca rezultatul PSD va fi mediocru, 30 la suta, plus-minus, atunci Dragnea s-ar putea sa aiba durata de viata pentru finalul acestui an.

Aici are importanta si scorul PNL si daca referendumul lui Iohannis va trece sau nu. Dar despre asta discutam in zilele urmatoare si oricum o sa scriu un editorial".

.