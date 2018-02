Cozmin Guşă: "Atuurile lui Schwartzenberg: relaţia cu SIE și prieteniile cu Dragnea și Netanyahu"

Cozmin Gușă contraatacă, după acuzațiile ce i-au fost aduse în interviul acordat B1TV de Elan Schwartzenberg, fostul patron de la Realitatea TV. Actualul cofinanțator al televiziunii de știri a declarat, pentru Actualul cofinanțator al televiziunii de știri a declarat, pentru Evenimentul zilei , că Schwartzenberg execută o comandă venită din zona structurilor de informații prin atacul la adresa sa.

"Legat de Elan Schwartzenberg, eu îl cunosc de mult timp, și nu am avut niciodată o relație de afaceri. Am avut, în schimb, chiar până la momentul plecării lui, o relație amicală", a declarat Cozmin Gușă. "El m-a mai atacat o dată, exact cu aceste subiecte, acum vreo trei ani, și și atunci mi s-a părut că execută o comandă, venită din zona structurilor de informații”, acuză consultantul politic.

"În acest moment este evident că, pe lângă faptul că execută o comandă, venită tot din zona unei structuri de intelligence, el dorește și să îl sprijine pe prietenul său Liviu Dragnea, și să intre în corul unor vinovați evidenți, care se victimizează", mai spune Gușă.

Atuurile lui Schwartzenberg

"Sigur că are niște atuuri. Eu nu am nicio îndoială legată de relația lui cu Serviciul de Informații Externe (SIE), care s-a cimentat în perioada în care director al SIE era Mihai Răzvan Ungureanu, colegul lui de la Iași", spune Gușă. El a adăugat că Schwartzenberg „mai are un atu, al unei relații foarete vechi cu Bibi Netanyahu (Benjamin Netanyahu, actual premier al statului Israel - n. red.), din perioada în care acesta nu era prim-ministru, detalii pe care eu le cunosc, dar nu are rost să vorbesc despre ele".

"Apoi, în al treiela rând, are beneficiul unei relații foarte vechi cu Liviu Dragnea și cu Radu Mazăre, relație care nu a însemnat doar vânătoare sau distracție, ci și foarte multe combinații financiare. Pe Elan Schwartzenberg cunoscătorii l-au localizat mai bine, apropo de relațiile sale cu Statul Român, cu ocazia celebrei vizite al lui Traian Băsescu în Israel, însoțit de George Maior și Florian Coldea, unul dintre cei doi aranjându-i lui Elan o posibilă întrevedere cu Băsescu - care a fost mediatizată, dar pe care Băsescu a refuzat-o - iar Elan a rămas singur într-o piață plină cu jurnaliști din Tel Aviv", a mai precizat Cozmin Gușă.

Dosarul Realitatea

"Legat de dosarul Realitatea, acesta este, de fapt, dosarul Codruț Marta, în care sunt cercetați și foarte mulți oameni care au avut sau au legătură cu Realitatea TV. Acest dosar a pornit de la dovezile DNA conform cărora Realitatea TV din periaoada lui Elan Schwartzenberg ar fi fost finanțată chiar de Codruț Marta, cu banii proveniți din evaziune fiscală. Sunt mărturii la dosar care certifică acest lucru, eu cunosc aceste detalii pentru că am fost audiat de câteva ori ca martor, iar Elan Schwartzenberg a fost acuzat în scris de către unul dintre martorii din dosar că - nici mai mult nici mai puțin - ar fi organziat uciderea lui Codruț Marta de frica unor posibile dezvăluiri", acuză Gușă.