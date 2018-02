Cozmin Guşă: Apariţia lui Toader a fost uşor penibilă. Asta este imaginea justiţiei din România

Consultantul politic Cozmin Guşă a afirmat, la Realitatea TV, că apariţia ministrului Justiţiei de joi a fost uşor penibilă, asta fiind imaginea justiţiei din România.

"Apariţia lui Tudorel Toader a fost uşor penibilă, adică ce s-a transmis în direct, ne arată un om care vine ca să plece repede. În sporturile de contact, pe la judo, box, lupte, mai sunt genul acesta de sportivi fricoşi care când intră pe tatami sau în ring se uită unde este ieşirea ca să scape repede. Aşa a făcut şi Tudorel Toader astăzi. S-a uitat foarte repede că jurnaliştii i-au blocat retragerea rapidă şi a cerut şi pe flancul stâng şi pe flancul drept să i se elibereze calea pentru a putea fugi repede să nu cumva să fie reţinut de întrebări. E de râs, dar e şi de plâns, pentru că asta este imaginea justiţiei de astăzi în România. Dacă ne întrebăm de ce lucrurile merg atât de prost, răspunsul este legat de această stare din justiţia românească. Episoadele de ieri şi de astăzi, cu ieşirea Laurei Codruţa Kovesi şi cu acest non-răspuns al lui Tudorel Toader, ne arată de fapt această constituţie schiloadă a justiţiei din România", a explicat Cozmin Guşă.

Conform acestuia, Tudorel Toader a venit ca să plece şi a dorit să ducă răspunsul său în acel plen unde se va radicaliza lupta împotriva Laurei Codruţa Kovesi. "Însă, el deşi ne-a spus că are decizie şi ne-a spus că el va decide, a tras o minciunică pentru că mergând în Parlament doreşte să îşi ofere oportunitatea să fie presat de majoritatea parlamentară şi să îi fie extras cu forcepsul un proiect de decizie de revocare a Laurei Codruţa Kovesi. Asta a făcut Tudorel Toader pentru că altfel minciunica cu revenirea din Japonia pentru nimic, dublată de minciuna puţin mai mare a faptului că dânsul este independent, a fost omorâtă prin dorinţa lui să meargă în faţa Parlamentului cu nu ştiu ce raport doar să nu îşi asume nimic. E clar că avem excese în justiţie? E clar. E clar că avem foarte multe decizii eronate? E clar. E clar că cvasi-totalitatea celor acuzaţi nu sunt oameni cinstiţi. Şi asta este clar. Dacă Laura Codruţa Kovesi a avut curajul ieri să vorbească despre ilegalităţile comise de unii procurori din DNA, inclusiv de excesele procurorilor de la DNA Ploieşti, domnul Toader trebuie să vină la rândul lui cu nişte lucruri concrete, măcar din respect pentru audienţă sau din dorinţa, din calitatea lui de Ministru al Justiţiei, de a ne linişti şi de a ne arăta că starea justiţiei nu este atât de proastă pe cât credem noi. Astăzi ne-a convins că starea justiţiei este proastă cu acele două minciuni, plus cu auto-invitarea în Parlament, după proverbul românesc: curaj găină că te tai", a mai afirmat consultantul politic.

Cozmin Guşă a precizat că Tudorel Toader urmează să se ducă în faţa unei majorităţi care s-a constituit pentru a schilodi justiţia din România, pentru ca să nu fie responsabil de o eventuală decizie la care ar fi forţat. "Replica următoare după ce ne-a spus că dânsul are independenţa garantată de cei din coaliţei trebuie să fie asta: şi dacă va fi vreo ingerinţă din partea cuiva, eu demisionez. Şi atunci nu ar mai fi ţinut ţara pe foc mic încă o săptămână şi am fi văzut ceva de la domnul Toader. În loc de asta am văzut o mică şmecherie moldovenească care nu îi face cinste", a mai spus acesta.

Consultantul politic a mai spus că el crede că Tudorel Toader joacă un joc personal şi nu vrea să ia decizia, însă, dacă va fi forţat în plen, va cere revocarea, altfel nu o cere, şi îi lasă baltă. "Dacă l-ar fi forţat astăzi pe Toader, el nu avea decât varianta demisiei. Nu poţi să iei o decizie ca asta în faţa unei avalanşe mediatice, chiar dacă acea avalanşă mediatică ar fi de bună credinţă, corectă, documentată şi instrumentată de instituţii de presă care sunt fără cusur. Nu este cazul nici asta, ştim interesele unor patroni, deci nu văd niciun joc aici în afară de jocul lui Toader care le-a sugerat că dacă i se forţează mână, el pleacă. În schimbă dacă se face o mare horă populară şi îşi asumă politic, ar mai avea o şansă să rămână. Şi atunci coaliţia de guvernare a zis: decât să rămânem fără Toader, până inventăm altul durează, iar noi nu mai avem timp", a mai spus acesta.

Cozmin Guşă a mai declarat că nu crede că Tudorel Toader aşteaptă un mesaj de la preşedinte. "Preşedintele Iohannis nu are altă alternativă decât să sesizeze acest asalt asupra justiţiei. Mesajul preşedintelui nu are cum să fie altul decât legat de această stare precară din justiţie, de presiunile clare care se fac pentru schilodirea legilor actuale făcute de nişte oameni care nu au această posibilitate din punct de vedere moral, chiar dacă legal sunt parlamentari. Din punct de vedere moral, ei sunt cercetaţi, complici, acuzaţi şi atunci preşedintele nu este doar garantul legalităţii per ansamblu, este şi garantul corectitudinii actului până la capăt, iar atunci când actual politic este săvârşit de nişte oameni care au ajuns din greşeala electoralului în nişte poziţii din care pot să răstoarne ordinea în statul român, preşedintele României trebuie să iasă şi să dea mesaje contrare", a încheiat consultantul politic.