Cozmin Gușă: Decizia lui Iohannis este ”un foc de artificii care se va stinge curând”

Cosultantul politic Cozmin Gușă a afirmat, la Realitatea TV, că decizia președintelui Klaus Iohannis de a refuza numirea celor doi miniștri este doar ”un foc de artificii care se va stinge curând”.

”Dacă ne gândim la o strategie bine gândită ar trebui să vedem și cui folosește această strategie. Nu am văzut o motivație clară legată de refuzul nominalizării celor doi miniștri. Sigur, putem să discutăm noi public de ce nu ar trebui să fie miniștri Laufer sau Olguța Vasilescu. Vorbim despre neprofesioniști, despre niște oameni care nu au portofoliu pentru așa ceva. Dar și ceilalți miniștri sunt la fel de slabi și incompetenți nu doar cei care acum au venit în această postură de nominalizat sau de depus jurământului. Nu va fi vreun avantaj pentru Iohannis decât la capitolul imagine pe termen scurt. În rest, îl vedem pe Dragnea reconsolidat, un Dragnea care a scăpat de principalul lui adversar, de Gabriela Firea. Deci dacă ne uităm așa, câștigătorul absolut este Liviu Dragnea, care este și foarte liniștit și foarte sigur pe el. Klaus Iohannis sugerează prin acest refuz că încă se opune cumva treburile pe care încearcă să le impună Dragnea. Această relație a lor de la distanță apare ca un dans în doi. Eu am mai spus acest lucru acum o lună, dar o să îl repet: Cât timp Dragnea este pe piața politică, Iohannis nu moare politic. Adică, Dragnea este atât de detestat în viața publică a României, încât cel care pare că se bate cu el nu a făcut-o până acum și nici asta nu este o bătaie cu Dragnea. Dacă Dragnea ar dispărea de pe piața politică, președintele Iohannis ar fi greu să mai convingă publicul că ar avea vreo activitatea benefică.

Acest joc la distanță de critică reciprocă este unul pe care cei doi l-au acceptat fără să îl pună la punct împreună. ”, a explicat Cozmin Gușă.

Consultantul politic a mai spus că eliminarea de la pretenții prezidențiale, din interiorul PSD, a Gabrielei Firea și din alianța de guvernarea a lui Călin Popescu Tăriceanu este benefică atât pentru Dragnea, cât și pentru Iohannis.

”Călin Popescu Tăriceanu, la fel la și Firea, era un pericol pentru ambii. Pentru Iohannis pentru că Tăriceanu avea o aderență mare la publicul de dreapta. Lui Dragnea îi dauna în interiorul coaliției PSD-ALDE pentru că Tăriceanu a avut un mesaj mult mai articulat și clar”, a mai spus acesta, adăugând că Tăriceanu a obținut acest scor luând și din dreapta și din stânga și având și un electorat propriu.

”Prin dosarul pe care îl vede Tăriceanu, plus reacția lui foarte proastă, s-a auto-eliminat din acest joc pe putere. Acest lucru le convine amândurora, și lui Iohannis, și lui Dragnea. Eliminarea Gabrielei Firea este, de asemenea, convenabilă pentru amândoi. Jocul politic care se face pare un joc mutual de înțelegere dintre Iohannis și Dragnea, iar dacă ne uităm în PSD, cu această mișcare de tip viclean

Dragnea pe moment a reușit să o pună jos și pe Lia Olguța Vasilescu care îi cauza niște probleme de autoritatea sau notorietate în partid. Are acum un pretext foarte bun reprezentat de refuzul lui Iohannis”, a mai spus Cozmin Gușă.

Consultantul politic a mai spus că Dragnea are parte și de o împăcare cu vechiul lui partener de vânătoare, Paul Stănescu. ”Aseară, acesta a repetat ce a spus la intrarea la CEx, să avem răbdare să ne uităm la final ce se va întâmpla. Și uite că am avut răbdare și Stănescu a rămas în funcție, în detrimentrul altui baron care luase cam mare avânt, mă refere la baronul de Neamț, la Arsene”, a completat el.

”Având în vedere aceste scenarii pe care nu doar eu le-am gândit și care sunt mai evidente pentru ei, este posibil să înceapă și un scandal mare în PSD. Acolo, ei toți sunt într-un butoi, se mănâncă între ei și până la urmă pe acest teren de joc al lui Dragnea, pe care îl domină, la vot întotdeauna câștigă el pentru că știe cum să își atragă majoritatea. El nu a mulțumit pe toată lumea, sunt lideri județeni care au sperat să mai obțină ceva la această remaniere, pentru sine sau pentru organizație, și nu au obținut. Acest lucru nu îi va face să se revolte pentru că Dragnea se prezintă ca un câștigător și este un câștigător de etepă, ei vor di descurajați. Practic, Dragnea întră în aceste sărbători de iarnă mult mai întărit din punct de vedere politic decât în urmă cu câteva luni, cu toate dezastrele pe care le-a generat în România. Dragnea este atât de sigur pe el, încât spune minciună după minciună fără să îi tresară vreun mușchi al feței, ia în derâdere orice întrebare serioasă referitori la întrebarea legată de fotografiile de la partidele de vânătoare de care nu își mai amintește. Astea sunt așa, răspunsuri pentru copiii proști. El este atât de infatuat încât își permite să dea presei răspunsuri pentru copiii proști. El este legitimat de faptul că majoritatea din CeX se poartă ca niște copii proști”, a mai spus consultantul politic.

Cozmin Gușă a mai spus că Dragnea pare un tip foarte sprijinit, nu din interiorul partidului, ci de niște resorturi subterane. ”Eu tot timpul am vorbit despre apartenența lui Dragnea la fostul stat paralel, creat în epoca Băsescu, Maior, Coldea. Acolo s-au creat legături perene, oamenii se știu între ei, la fel cum Dragnea, Oprișan, Stănescu și alți baroni care au beneficial de Tel Drum și de șpăgile pe care le-a dat acolo, sunt împreună și nu prea se pot despărți definitiv, doar se prefac că se ceartă din când în când. La fel și cei care fac parte din fostul stat paralel, Băsescu, Dragnea, Maior, Coldea și alții pe lângă ei sunt sortiți să stea împreună, au rămas documente. Dragnea a fost mereu sprijinit de aceștia și așa a putut să reziste. Marea minciună a lui Dragnea este că el a venit mereu cu acest discurs împotriva statului paralel, iar populația nu a înțeles bine că Dragenea a făcut parte din acest stat paralel, discursul lui a avut oarece credibilitate”, a mai precizat acesta.

Consultantul politic a mai spus că rânjetul de milițian a lui Dragnea pe care l-am văzut aseară ne arată nouă că el s-a liniști, a făcut pace, a primit asigurarea că va fi sprijit în continuare și merge mai departe.

”Apropo de relația cu Iohannis: nu are vreo relație cu Iohannis, dar la distanță Iohannis este mulțumit că mai are un Dragnea pe piață pe care mai poate să îl înjure, dar fără niciun rezultat concret. Din acest motiv nu sunt entuziasmat de gestul președintelui, am văzut doar miniștrii de la ne așteptăm la mare dezastre administrative. Nu am văzut vreun premiant. Așadar, Klaus Iohannis nu a reușit nimic astăzi, este un mic foc de artificii care se va stinge curând”, a încheiat Cozmin Gușă.