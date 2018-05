Cozmin Guşă, despre cât de bogat a ajuns fostul ambasador al SUA, după un mandat în România

Cozmin Guşă a oferit un interviu pentru bugetul.ro în care a vorbit despre cât de mult l-a îmbogăţit pe Mark Gitenstein mandatul de ambasador al SUA în România.

De asemenea, consultantul politic a discutat despre cum a militat pentru ca importul de gaze din Rusia să se facă pe contract de barter și în felul acesta dispărea un mare comision, care era în funcție de an, între 300-500 milioane de dolari.

"Foarte mulți vă atașează imaginea de KGB-ist, ofițer acoperit al rușilor, al americanilor… al cui sunteți până la urmă?", a venit întrebarea celor de la bugetul.ro, la care Cozmin Guşă a oferit următorul răspuns:

"După ce am venit de la bursa din SUA în 1998 și chiar când am intrat la PSD ca secretar general la finalul lui 2000, toți mă etichetau de la CIA, în virtutea faptului că trebuie să-i găsim o rădăcină în serviciile secrete cuiva. După aia au renunțat la eticheta asta pentru că aveau un interes. Eu am militat foarte mult, cât timp am fost secretar general, ca importul de gaze din Rusia să se facă pe contract de barter și în felul acesta dispărea un mare comision, care era în funcție de an, între 300-500 milioane de dolari, pe care îl împărțeau niște unități sub formă de societăți comerciale ale unor servicii străine, ruși, nemți și români.

Și am fost foarte aproape de acest deal. Asta o să povestesc cândva pe larg, poate tot cu tine, și pentru ca să mă decredibilizeze în momentul ălă, ca să nu pot să vorbesc vreodată despre cum s-a defectat și a eșuat acel deal de barter care ne ajuta foarte mult, pentru că noi în schimbul gazului puteam să plătim mobilă, vin, confecții… ce aveam… dezvoltam industria de la noi, mi-au aplicat această etichetă la comandă. Mai târziu, ei au argumentat-o, tocmai ca să arate că nu am un potențial de încredere în SUA și au folosit un detaliu care abia ăsta m-a deranjat: Faptul că eu sunt prieten de-o viață cu Marius Vizer, care este prieten foarte bun cu Vladimir Putin.

Marius Vizer acum e și șeful meu pe linie de judo, e președintele Federației Internaționale, Putin a fost președintele de onoare al Federației Internaționale de Judo, și el judokan și au folosit acest detaliu ca să arate că într-adevăr sunt într-un siaj al serviciilor secrete rusești. Nu prea l-am contraargumentat, pentru că după ce am ieșit din politică, pentru mine au contat doar oamenii care cunosc cu adevărat cum stau treburile", a spus Guşă pentru sura amintită.

Apoi, consultantul politic a lansat o întrebare pentru Mark Gitenstein.

"Și atunci nu am mai discutat despre asta, dar scopul lor principal, al celor care au uzufructat în România relația de parteneriat strategic cu SUA și când spun că au uzufructat-o, au inventat cereri ale SUA legate de fel de fel de lucruri în Justiție, în Economie, care de fapt nu erau ale SUA, erau ale lor, eventual într-o mică complicitate cu fel de fel de reprezentanți ai americanilor.

Chiar am o întrebare. A verificat cineva cât de bogat a venit în România Mark Gitenstein și cât de bogat a plecat? Pentru că asta ar fi o întrebare, să vedem dacă un mandat de ambasador te face mult, mult mai bogat decât ai fost înainte. Asta e o întrebare", a încheiat Cozmin Guşă.