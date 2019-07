Cozmin Gușă: ”Fetiţa de la Caracal a murit pentru că statul român nu funcționează”

Cozmin Gusa

Cozmin Gușă este de părere că instituțiile statului, care au decăzut în ultimii ani, sunt responsabile pentru tragedii de tipul crimelor din Caracal sau a celei din Apuseni, din urmă cu cinci ani.

Consultantul politic Cozmin Gușă, într-o intervenție la Realitatea TV, a declarat că vinovat de acest sistem în care mor oameni este acel stat paralel născut în România în timpul lui Traian Băsescu.

”Este un moment unghiular, nu triunghiular. Apropo de felul în care au decăzut instituțiile statului român, e ceva groaznic. Sigur, prima dată, prezentand condoleanțe familiilor, că la așa dramă, vă dați sema câtă durere, vin și spun că astăzi, 26 iulie 2019, avem un caz mai grav decât 10 august de anul trecut. 10 august ne-a arătat în ce fel instituțiile de ordine publică devin instituții represive, îndreptate împotriva cetățenilor. Astăzi, avem cel puțin o victimă umană la 10 august. Această fetită, sărăcuța, a murit pentru faptul că statul român nu funcționează.

Cozmin Gușă este de părere că primele demiteri făcute de Viorica Dăncilă reprezintă doar o strategie de imagine.

”Eu sunt foarte revoltat pentru că de la prim-ministrul României am auzit de demiteri fără rost. Ce e asta? Îl demiți pe șeful Poliției Române, care, practic, dacă luăm STS-ul, dacă luăm procuratura, Poliția, fiind împiedicată să intre în locație, vine abia pe locul trei. Îți continui vendeta, cu Paul Stănescu de la Olt, că asta a făcut, de fapt, Viorica Vasilica, și să-l demită și pe prefect. Adică, domne”, ce treabă avea prefectul, am văzut pe site-uri că era în concediu de două sau trei zile. Sunt jocuri de imagine și, atenție, am urmărit declarațiile lui Ioan Buda care a luat act de demiterea lui.

Sunt două elemente extrem de importante. Primul: Ioan Buda a zis că a fost demis pentru declarația lui de la televizor, care identificau vinovatul în altă parte decât la poliție, e dreptul dânsului, dar care indicau imensul gunoi de sub preșul înțelegerilor subterane din instituțiile de ordine publică și siguranță din statul român. Al doile lucru: Ioan Buda a descris apelul fetei, iar în apelul fetei înregistrat se aude, după ce descrie locația, ”vine, vine”. Operatorul STS a avut posibilitatea să audă cum criminalul se apropie de fetiță, convorbirea se întrerupe, telefonul este închis și în loc să alerteze de urgență, operatorul STS sună de 9 ori acolo. Deci, acesta este firul evenimentelor și prim-ministrul nostru și cu ministrul de interne de acolo se ocupă de demiteri din zonă, care au o responsabilitate, sigur, dar pe ordinea de precădere mult mai jos decât cei care sunt de vină”, a analizat Cozmin Gușă.

Analistul a identificat o problemă la sistemul 112, care durează de 10 ani.

”Noi, de 10 ani de zile, credem că este rezolvată problema localizării prin 112 pentru că, în 2007 s-a declanșat o procedură de infringement pentru că 112 în România nu localiza. În 2009 s-a făcut o licitație, s-au dat bani ca să vină o firmă privată să facă un management care să rezolve această problemă de localizare care este vitală, că degeaba suni la 112, că poate ești inconștient, poate ești în urma unui accident de mașină, nu știi să spui unde ești, în ce zonă, cum a fost și cazul de față. Din acest motiv 112 ar trebui să localizeze și am văzut și demonstrația de la Realitatea TV, de la tablă. Și după 10 ani aflăm că nu se poate.

Întâmplarea a făcut ca săptămâna trecută să fiu în Apuseni și m-am dus pe jos la locul lui Iovan, Dumnezeu să-l odihnească, și acelora care au murit, și am urcat vreo două ore pe jos, acum este drum asfaltat, atunci nu era. Mi-am dat seama unde era locul și cât de ușor putea să fie localizat. Nu s-a putut atunci. Acum, după încă 5 ani, din 2014, până în 2019, avem aceeași problemă. Unde a fost șeful STS în această seară în care trebuia să dea explicații opiniei publice, nu jurnaliștilor? Nu îți trimiți purtătorul de cuvânt când este o asemenea dramă, vii și îți asumi.

Este o discuție extrem de specială, într un moment dramatic, dar, atenție, când operatorul STS aude ”vine, vine criminalul” și telefonul s-a întrerupt, trebuia să-și pună în funcțiune mijloacele speciale pe care le au pentru că STS are și alte mijloace speciale de localizate în afară de 112. Asta s-a întâmplat”.

”După aceea procurorul, care nu a vrut, care nu a înțeles, polițiștii, care au stat ca niște blegi...

Nu ai nevoie de nicio autorizație ca să salvezi o viață, nu doar ca polițist, ci și ca persoană privată. Eu daca merg pe stradă și văd că într-o curte un nebun. beat, a luat ciomagul și își bate copiii sau nevasta, dacă sunt cetățean, sar gardul, încerc să iau ciomagul și să-l imobilizez pe ăla, să nu-și omoare copiii și nevasta. Pentru că este caz de forță majoră.

cum tu, ca polițist, să stai la poartă, acolo, și pentru că nu-ți dă procurorul voie, având indicii temeinice din aceste convorbiri telefonice că acolo un criminal ține o minoră cu fel de fel de gânduri. De la gânduri de viol, până la gânduri de crimă.

Urmăresc spectacolul ăsta din fața Ministerului de Interne: asta-i țara în care lumea disperată vine și se așează pe jos, vedem moartea acolo, pe scări, în fata Ministerului Afacerilor Interne din România sugerând că nu suntem protejați.

Și nu suntem protejați. Îl văd pe ministrul de Interne Nicu Moga total incoerent vorbind despre faptul că îl demite pe șeful Poliției Române, pe Nelu Buda. Domne`, asta e de făcut în aceste momente? Sespre asta vorbim noi, depre treburi de imagine?

Știți cine este, de fapt, vinovatul? Acel stat paralel care s-a constituit în România în timpul regimului lui Traian Băsescu și care a continuat mult timp după aceea. Acel stat care a fost foarte atent cui dă licitațiile pentru aceste lucruri și nu a verificat ce se întâmplă mai departe. Acel stat paralel care a timorat oamenii din instituții. Pentru că într-o instituția a statului român, în ultimii 14-15 ani, dacă nu aveai relații la statul paralel erai mort. De aici a venit și timorarea multor procurori, multor polițiști, multor oameni din serviciile secrete. Pentru că acel stat paralel a parazitat România și ne-a adus în această poziție în care suntem, în care făcând investiții din taxele cetățenilor și crezându-ne în siguranță într-o țară a Uniunii Europene ne trezim că atunci când avem necazuri nici măcar nu putem să fim localizați prin 112 de instituția statului despre care astăzi vorbesc toți tot din motive electorale prin prisma alegerilor din 26 mai.

O fi fraudat, dar asta e problema astăzi? sunt două chestii total diferite. Îi văd pe alții cu postări, îmi trimit prietenii, vezi ce bune erau protocoalele. Nici în 2014, la drama din Apuseni, nu existau protocoale și ce au făcut? Iovan, săracul, a murit în urma accidentului, dar fata aia care a murit a murit de frig, înghețată pentru că nu a fost în stare, 112, să localizeze.

Acel stat paralel a pus România pe butuci și acești politicieni incompetenți, dar emanația acestui stat paralel aproape toți astăzi vin și fac demiteri la ceas de seară pentru niște oameni care nu au legătură cu acest eveniment care s-a întâmplat astăzi.

Acest eveniment de astăzi e mai tragic și mai plin de semnificații și posibile învățăminte pe care să le tragem decât 10 august. Această fetiță care a încercat să lupte pentru viața ei, cu inteligență cu acest criminal, pe care îl vor lua, îl vor închide, statul român va plăti în continuare pentru el, îl vor elibera din nou.

Acest stat paralel a distrus România și siguranța cetățeanului este o poveste. Totul e un joc de imagine, după cum ni s-a demonstrat în acestă seară de Viorica Dăncilă și de Moga”, a declarat Cozmin Gușă, la Realitatea TV.