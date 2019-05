Cozmin Gușă a reacționat după ce Elan Schwartzenberg a depus o plângere penală

Cozmin Gusa, la emisiunea Romania 2019. Foto: Cristian Otopeanu

Elan Schwartzenberg a depus la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1, prin avocatul Gheorghe Piperea, o plângere penală împotriva lui Cozmin Gușă, pentru abuz de încredere, prin "fraudarea creditorilor". Patronul Realitatea TV a reacționat.

Cozmin Gușă a subliniat că "Elan Schwartzenberg este cel care a adus Realitatea TV in insolventa si a pus-o la dispozitia unor grupari infractionale".

COZMIN GUȘĂ: "SCHWARTZENBERG A DUS REALITATEA TV ÎN INSOLVENȚĂ ȘI ESTE ACUZAT CĂ AR FI PUS LA CALE CEL PUȚIN DISPARIȚIA LUI CODRUȚ MARTA"

"I-am vazut pe Elan Schwartzenberg si pe Sorin Ovidiu Vantu ca adevaratii luptatori impotriva Realitatii TV. Va aduc aminte ca Vantu a fost al treilea patron al Realitatea TV, dupa Silviu Prigoana si dupa niste interpusi ai lui Adrian Nastase.

Iar Elan Schwartzenberg nu a fost niciodata, dupa cum s-a laudat la televizor ca ar fi fost. El este cel care a adus Realitatea TV in insolventa si a pus-o la dispozitia unor grupari infractionale care, atentie!, i-au cuprins si pe Sorin Blejnar, care astazi este intemnitat, conform marturiilor tuturor din acele dosare, si pe mortul Codrut Marta, de a carui disparitie Elan Schwartzenberg este acuzat. Acesta este motivul pentru care nu se intoarce in Romania. El este acuzat in documentele procurorilor ca ar fi pus la cale, daca nu chiar uciderea lui Codrut Marta, oricum, disparitia lui.

Este binevenit sa faca plangeri, dar, ca sa fiu corect, trebuie sa spun ca aceasta plangere nu are absolut nicio baza. Toti cei care au analizat, si au fost destule dosare la DNA sau la DIICOT legate de Realitatea, au vazut ca tot ceea ce s-a intamplat dupa ce eu si partenerul meu am preluat Realitatea Media a fost de bun augur si am tinut Realitatea Media in picioare, dupa ce ei au introdus-o in insolventa, dorind sa o duca la faliment si dorind, pe scheletul Realitatea Media si Realitatea TV, sa realizeze altceva. Buna noastra credinta nu poate sa fie chestionata, ca sa raspund si serios, pentru ca toate aceste lucruri se consemneaza, nu pot doar sa rad de aceasta intentie a fugarului Schwartzenberg", a explicat patronul Realitatea TV.

COZMIN GUȘĂ: "EU NU M-AM OCUPAT NICIODATA DE ADMINISTRAȚIE, CI DE PARTEA EDITORIALĂ"

Apoi a continuat: "In al doilea rand, eu nu m-am ocupat niciodata de administratie, dar nici nu am nicio indoiala ca ceea ce s-a intamplat acolo a fost conform legii. M-am ocupat de partea editoriala si cei pe care i-a mandatat partenerul meu s-au ocupat si s-au ocupat bine, pentru ca de aceea la Realitatea nu au fost probleme administrative, oamenii si-au luat salariile la timp, am platit tot ce era de platit si am respectat planul de reorganizare.

Falsurile pe care le-a facut Elan Schwartzenberg, apropo de o creanta despre care o sa vorbim de maine incolo, pentru ca astazi vorbim mai mult de Mazare, il aduc in aceasta postura de a face plangeri penale. Probabil ca in beneficiul lui Dragnea. Pentru ca Dragnea este pe drumul catre condamnare, Mazare este condamnat, Schwartzenberg este fugar. Si atunci, in beneficiul lui Dragnea, Schwartzenberg face niste lucruri care sa maculeze si Realitatea, sa mai imi dea putin de lucru si mie, sa mai merg pe la procurori, dupa cum am patit cu Ludovic Orban.

Ca sa inteleaga toata lumea, Realitatea Plus, despre care vorbesc dansii, este o licenta pe care noi am luat-o ca sa extindem in plan international activitatea Realitatea TV din Romania. Din nefericire, sicanele la care am fost supusi nu ne-au dat posibilitatea sa putem sa avem succes financiar care sa ne duca la o extindere regionala, in tarile din Balcani, la care inca nu am renuntat".

COZMIN GUȘĂ: "PIPEREA-CEL-VITEAZ ARE DOSARE PENALE LEGATE DE CUM A ADMINISTRAT OLTCHIM"

Cozmin Gușă a menționat, la final, că avocatul Gheorghe Piperea "are niste dosare penale legate de modul in care a administrat, ca administrator judiciar, ceea ce s-a intamplat la Oltchim".

"Apropo de Schwartzenberg si de plangerea lui la adresa mea, este limpede ca impotriva mass-mediei independente, la televiziuni de stiri, din pacate, a ramas doar Realitatea, cei care ne detesta si nu ne suporta cand prezentam adevarul folosesc fel de fel de disperati, precum fugarul Schwartzenberg, ca sa ne faca probleme sau ca sa ne maculeze imaginea, dupa cum ati vazut.

Nu mai vorbesc de faptul ca celebrul avocat Piparus - Piperea-cel-viteaz este cel care, la randul lui, are niste dosare penale legate de modul in care a administrat, ca administrator judiciar, ceea ce s-a intamplat la Oltchim. Atentie! O miza mare a statului roman si aici o sa aveti o privire extrem de clara asupra felului in care infractori dovediti in dauna bugetului public isi dau mana in an electoral. Suntem obisnuiti cu asta. In 2009 se foloseau alte proceduri, dupa cum s-a vazut, la care au participat Dragnea, Mazare si Schwartzenberg, care l-au tradat pe Mircea Geoana in beneficiul statului paralel. In 2014 s-a folosit altceva, iar acum, in 2019, disperarea lor ca sa il duca pe Dragnea la Cotroceni la finalul anului genereaza si astfel de lucruri care nu puteau sa aiba incidenta decat cu unul ca mine care nu tace si are o opinie si care mai si conduce o entitate ca Realitatea Media, Realitatea TV, realitatea.net, care de asemenea nu vor sa taca si vor sa discute despre aceste elemente care chiar pun Romania in pericol.

Ii rog pe telespectatori sa urmareasca, in cazul lui Mazare, acest triunghi: coruptie - tradare in interiorul partidului - statul paralel, care le-a decis soarta in sensul bun atunci si in sensul prost mai tarziu, cand cei doi fugari, Mazare si Schwartzenberg, au trebuit sa paraseasca tara", a mai spus Cozmin Gușă la Realitatea TV.





