Cozmin Gușă a făcut anunțul! Cum stau candidații în sondaje!

Consultantul politic Cozmin Gușă a vorbit despre șansele candidaților la alegerile prezidențiale, al căror prim tur va fi duminică, 10 noiembrie.

"Mircea Diaconu s-a topit electoral. Ca sa discutam cu mai multa precizie despre ce s-a intamplat si care ar fi consecintele schimbarii de guvernare, trebuie sa pornim de la poza momentrului, care din informatiile mele luate de la 2 institute, altele decat IMAS, ar arata cam asa: un Klaus Iohannis la 40% , vorbesc de masuratori care s-au finalizat saptamana trecuta, inaintea votului pentru Guvernul Orban.

Iohannnis este la 40-41 la suta, Viorica Dancila la 19 la suta, Dan Barna la 13 la suta, Mircea Diaconu la 8 la suta si Theodor Paleologu la 7 la suta, ceea ce ne pune in pozitia sa analizam altfel ceea ce se poate intampla din acest moment, care, sigur, schimba cateva lucruri.

Iohannis este invingatorul momentului, lucru care genereaza entuziasm, dar nici pe departe nu poate genera un entuziasm atat de mare incat sa castige din primul tur. Asta ar insemna sa aiba peste 9 milioane de voturi.

Prezenta va fi undeva pe la 9 milioane intr-un caz fericit, dar eu cred ca va fi mai mica", a explicat Cozmin Gușă.

Apoi a continuat: "Altcineva, cine va suferi in plus, este Mircea Diaconu pentru ca toata aceasta degringolada generata de amatorismul acestui baiat, de jocul la intamplare al lui Ponta, o sa faca si din candidatura lui Diaconu o candidatura considerata neserioasa. Oricum nu era o candidatura care sa fie tratata la un nivel de alternativa si in mod evident certurile si scindarile din Pro Romania vor aduce in plus aceasta idee de neseriozitate asupra candidaturii lui Diaconu.

Barna are secretul voturilor din Diaspora, care nu se calculeaza in acest moment, nu sunt masurate si, am mai spus-o, acolo nu stim cat se va mai mobiliza din Diaspora, dar eu am calculat un pana la 5 procente, poate chiar mai mult, putem ajunge la 7 procente, care vor fi impartite catre Barna si Iohannis".

"Marea intrebare este legata de Dancila. PSD este la momentul adevarului. Cand eram eu secretar general si dupa, era ideea ca PSD se mobilizeaza in momente dificile. Acum este momentul sa se vada daca PSD va reusi sa se mobilizeze, daca actuala conducere de campanie, a partidului reuseste sa mobilizeze partidul pentru acest deziderat, de a accede in turul II", a mai spus Cozmin Gușă.