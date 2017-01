Cozmin Gușă: Ziua de azi a marcat trei seriale de război diferite. Timpul, aliatul lui Iohannis

Consultantul politic Cozmin Gușă a explicat că România se confruntă, în acest moment, cu trei războaie la nivel politic și instituțional, respecitv războiul palatelor Cotroceni și Victoria, războiul Guvernului Grindeanu și Guvernului Ciololș și războiul din Justiție. Totodată, Gușă a subliniat că timpul ar putea fi un aliat al președitelui Klaus Iohannis, întrucât în implementarea programului de guvernare al PSD vor apărea imperfecțiuni.

"2016 n-a fost un an bun, în mod evident. Dar 2017, cu niște condiții vitrege la început de an, ar putea la final, cu niște condiții pe care ar trebui să le îndeplinim, să se transforme într-o trambulină, măcar, spre altceva. Atmosfera asta în care a început anul este deprimantă. Lumea este ușor deznădăjduită, pentru că urmează o perioadă de confruntări. Iar ziua de azi a marcat trei episoade din trei seriale de război diferite, și anume războiul palatelor Cotroceni și Victoria, războiul Guvernului Grindeanu și Guvernului Cioloș și războiul din Justiție, respectiv întâlnirea de la Ministerul Justiției cu procurorii șefi, care a fost pigmentată de scandalul iscat de cei doi comici vestiți ai ecranului, Sebastian Ghiță și Traian Băsescu", a spus consultantul politic.

Cozmin Gușă a susținut că președintele Klaus Iohannis a fost dublu păcălit în campania electorală, atât de implicarea slabă a lui Dacian Cioloș în campanie cât și de PNL și de lipsa unei contraponderi la programul de guvernare al PSD. De asemenea, Gușă a punctat faptul că social-democrații au preluat avantajul pe care Klaus Iohannis l-a avut la alegerile prezidențiale din 2014, și anume acela de a se raporta la popor.

"Noi am tot vorbit despre faptul că, în mod evident, Iohannis nu este asistat corespunzător. Consilierii pe care îi are o parte nu știu, o parte nu doresc și o altă parte taie frunza la câini, probabil. Jocul este foarte sofisticat, ia președintele Iohannis vine după o campanie electorală în care a fost dublu păcălit. Pe de o parte, de slaba angrenare în campanie a lui Dacian Cioloș, fost comisar european. În timpul guvernării, omul a stat acolo ca să piardă vremea, iar în campanie a acționat prin inacțiune, ceea ce a fost urât pentru Klaus Iohannis, care a mizat pe Cioloș. A doua categorie de trădători este la capitolul PNL, care a avut un lidership prost, campanie proastă, candidați slabi. Totul s-a făcut dintr-o dorință de imagine. Și în lipsa contraponderii unor specialiști la programul lui Dragnea s-a produs debalansarea. Iar Iohannis s-a trezit la sfârșitul campaniei electorale cu niște candidați pe care i-a susținut și care l-au făcut de rușine. Pe de altă parte, cei care l-au sfătuit după campanie l-au sfătuit să iasă la război. Și, din atitudinea lui Klaus Iohannis, ne-am dat seama foarte bine că dorește să se lupte cu noua majoritate instalată, lucru care pentru electoratul pe care îl mai are poate să fie de explicat, dar a generat o reacție de război în partea cealaltă. Dintr-o dată s-a văzut cu mai mulți saci în căruță decât și-a propus. Acești mulți saci în căruță au dus PSD și pe Liviu Dragnea într-o stare de prepotență: ‘Suntem puternici, ni se cuvine tot, ne uităm în jur, îl vedem pe Iohannis, dacă nu e de acord cu noi te suspendăm’. Atunci l-au pus pe Iohannis într-o postură de a juca cu spatele la zis, o postură incomodă, mai ales atunci când nu ai o armată", a arătat consultantul politic.

"Totul pare un joc de-a șoarecele și pisica între o armată bine organizată, decisă, sigură pe ea – majoritatea parlamentară, unde nu avem doar PSD plus ALDE, adăugăm și UDMR, mai mult de jumătate din PNL, PMP-ul lui Băsescu, și vedem un palat care se contapune în mod evident intențiilor lui Iohannis, care, dacă stăm să-i numărăm armata, nu știm câți rămân. Pentru că armată parlamentară nu prea are, iar în instituțiile statului se produce o debalansare. Mai ales prin acest guvern prin procură, Palatul Victoria și-a pierdut foarte mult din importanță. Prospețimea acestor alegeri face ca ei să se raporteze tot timpul la popor. Avantajul pe care Klaus Iohannis îl avea în 2014, când a câștigat alegerile, acela de a se raporta la popor, astăzi este de partea Parlamentului, pentru că tocmai a fost validat prin alegeri. Într-o asemenea atmosferă de război între palate, la ce ne putem aștepta? Escaladare. Iohannis va contrapune niște principii unui instinct de conservare. Dacă ne uităm inclusiv la instrumentele de tip legislativ, executiv, mediatic pe care această mare coaliție le are, treburile sunt complicate", a continuat acesta.

Referitor la întâlnirea care va avea loc miercuri, la Cotroceni, între Klaus Iohannis și premierul Grindeanu, Gușă a declarat că președintele Românie va primi două rectificări pozitive ale Guvernului Cioloș care "vor părea aproape fapte penale".

"Rezultatul poate să fie că ei vor merge foarte bine pregătiți și îi vor arăta lui Klaus Iohannis doua rectificări pozitive ale Guvernului Cioloș care vor părea aproape fapte penale. După întâlnirea de miercuri, dacă ei se vor documenta foarte bine, comisia de anchetă va putea să spună foarte multe. Și, din nou, vom avea niște cifre, raportări flagrant inexacte, și din nou Iohannis ar putea să intre în defensivă. Meciul, aici, este acela în care cineva vrea să demonstreze că programul de guvernare al PSD este prea populist și nu poate fi pus în aplicare, iar altcineva, PSD, vrea să demonstreze că-l vor pune în aplicare, dar pornesc cu un handicap major din cauza minciunilor demonstrate ale guvernării Cioloș, Ce câștigăm din asta? Nimic. Un război", a spus consultantul politic.

Acesta este de părere că în implementarea programului de guvernare al PSD vor apărea multe imperfecțiuni, ceea ce înseamnă că timpul ar putea să fie un aliat al lui Klaus Iohannis.

"Timpul ar putea să fie un aliat al lui Klaus Iohannis, pentru că vor fi foarte multe lucruri și imperfecțiuni în programul PSD, mai ales în implementarea sa. Un program arată bine. 102 taxe s-au eliminat, sunt multe. Dar în contrapartidă, o să apară excesele, și ele apar pentru că oricât ar fi un program e bine făcut, oamenii politici, indiferent dacă sunt de stânga sau de dreapta, sunt lacomi. Și pe baza unui program de guvernare bun, va apărea lăcomia baronilor, defecțiunile unor oameni care vor totul, iar ele se vor cumula. În a doua jumăatate a anului o să vezi că programul era bun, personajele, însă, care îl implementează sunt persoane care nu sunt în stare de ceva, altele, puse pe furat. Și ciclul electoral va balansa într-o direcție unde se va naște opoziție. Astăzi nu există opoziție", a explicat Cozmin Gușă.

Totodată, consultantul politic a susținut că, de partea cealaltă, timpul reprezintă o problemă: "Deci timpul ar fi aliatul lui Iohannis, în condițiile în care ar avea o tactică și o strategie pe care să le implementeze. Pe de altă parte, timpul nu este un aliat al lui Dragnea și alții. Pentru că acolo sunt dosar, în Justiție, care merg înainte. Sunt dosare trimise în instanță, care, în lipsa unei legi a amnistiei și grațierii care îi privește și pe ei, se vor finaliza. Unele și cu condamnări. Personajele sunt două, Klaus Iohannis și Liviu Dragnea. Pentru că este evident că și Dragnea este singur. Și el joacă ca un președinte, pe modelul lui Iohannis. Eu zic că nu e bine și orice om care manipulează atâta putere are nevoie să fie consiliat de niște oameni care au și responsabilitate faptelor unor persoane atât de importante. Pentru asta, un om politic trebuie să aibă dedicație și larghețea de a fi criticat".