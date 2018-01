Cozmin Gușă: UDMR caută o oportunitate pentru a impune o lege ce poate dăuna României

În ziua în care autonomia maghiară agită apele în anul Centenarului Marii Uniri, analistul politic Cozmin Guşă a declarat într-un interviu exclusiv, pentru psnews.ro, că decizia partidelor maghiare nu va face decât să creeze tensiune socială. Analistul politic s-a arătat îngrijorat de mutarea făcută luni de către cele trei partide ungureşti din România de a adopta o declaraţie comună privind autonomia.

"Din nefericire, începem anul cu un proiect de coagulare a partidelor maghiare care este coordonat direct de la Budapesta. El este un proiect extrem de periculos, pentru că trezește la nivelul minorității maghiare din România niște așteptări care nu vor fi de succes. Va aduce o tensiune socială mare la nivelul comunităților de români și de maghiari, în special din Transilvania," a declarat Cozmin Guşă.



Consultantul poltic a conturat tabloul unui şir de şantaje ale maghiarilor asupra coaliției de guvernare, care, susţine Cozmin Guşă, ,,nu a reușit până acum să impună punctul de vedere românesc în fața celui unguresc."



"UDMR-ul va încerca să șantajeze coaliția parlamentară în momentele complicate, în care majoritatea este mai greu de obținut, și va cere în contrapartidă puncte legate de acest deziderat comun al politicienilor maghiari și – sigur – reactivarea Legii statutului minorităților, care are deja o vechime în Parlament de peste 13 ani, dar anual liderii maghiari se pregătesc mereu s-o pună pe masa negocierilor," a adăugat consultantul politic.



Cozmin Guşă a precizat că grupul UDMR încearcă să impună o lege care poate dăuna statului român. "Ei caută acum o altă oportunitate pentru a impune inclusiv această lege a statutului, care în prevederile ei este extrem de periculoasă pentru integritatea statului român. Practic, are acolo toate bazele pentru a crea o enclavă chiar în interiorul statului român."

Interviul integral cu analistul politic Cozmin Gușă îl puteți citi aici.