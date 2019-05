Cozmin Gușă: ”Românii au votat pentru o altă guvernare decât cea a lui Dragnea și a Vioricăi”

Consultantul politic Cozmin Guşă a fost, marți seară, invitat în emisinea "Legile puterii”.

Consultantul politic a explicat rezultatele alegerilor europarlamentare în România, alegeri desfășurate pe 26 mai.

”Românii nu au votat pentru europarlamentari profesioniști, românii nu au votat pentru marile teme europene, au votat pentru o altă guvernare decât cea a lui Dragnea și alui Viorica Vasilica. Avem niște pierderi majore: pierderea majoră a PSD-ului total dezarticulată astăzi și cu oameni în comitetul executiv deprofesionalizați, agramați, vai de capul lor, care pe o guvernare proastă și pe o reprezentare atât de slabă vor merge din ce în ce mai jos și s-ar putea să se și rupă, poate chiar în mai multe bucăți, pe de o parte, iar pe de alta parte avem niște promisiuni neonorate: promisiunea implicită a lui Klaus Iohannis, că va schimba această guvernare după alegeri, deci din iunie, promiunea PNL, PMP, Pro România foarte vocali, că vor face o altă guvernare, USR PLUS au jucat între. Nu au promis chiar o nouă guvernare, dar au criticat foarte tare această guvernare a lui Viorica Vasilica și a lui Dragnea. Dar asta nu îi salvează nici pe ei, și pasul asta la offside pe care l-au făcut ieri lăsând-ul pe Iohannis și PNL - ul în cel mai mare offside, chiar și pe Pro România, asta nu e cu ștaif, nu se face așa ceva, pentru că ei știu bine că nu au fost votați că lumea a crezut că cei de pe listă USR și PLUS sunt foarte profesioniști, ne voir reprezenta foarte bine în Parlamentul European, și că vor veni să pună umărul la schimbarea guvernării de urgență. Acea guvernare care a martelat diaspora în 10 august și care s-a răzbunat. Această dispora, acum, pe 26 mai. Și aceeași guvernare care pe toate mega-proiectele importante nu a avut nimic de spus și a căutat tot feluri de deal-uri pe comision sau pe alte aranjamente suspecte”, a spus Cozmin Gușă.

Întrebat dacă ar putea USR să intre la guvernare cu PNL și în noimebrie să își scoată propriul candidat la prezidențiale, Gușă a precizat: ”Da, bineînțeles, ei își vor scoate asta, nu e o problemă, ei au luat decizia deja”.

”Electoratul a votat pentru PNL, USR, PMP și Pro România ca să vină la guvernare în locul lui Viorica Vasilica. Asta a fost singurul motiv. Și sigur, răzbunarea după 10 august, pe care am spus-o chiar în seara de duminică.”, a mai spus consultantul politic.

Cozmin Gușă: ”Klaus Iohannis nu are altă trambulină decât o guvernare foarte dură și precisă în aceste 6 luni”

”Klaus Iohannis nu are altă trambulină decât o guvernare foarte dură și precisă în aceste 6 luni. Un președinte în funcție e analizat pe ce a făcut în mandat, românii dacă stau să socotească ce a făcut până astăzi Klaus Iohannis în mandat, nu iese prea mult. În schimb, daca Iohannis își asumă un gest de vitejie, chiar pentru aceste 6 luni și spune. Daca guvernarea ar fi fost bună, puteau să aibă o scuză,. Dar când ei în toată campania, mai ales USR și PLUS, cât de dezastruoasă este această guvernare și acum. Ce propunere e asta? Să facă o propunere care se poate, nu care nu se poate, că nu o sa fie de acord primarii PNL cu acest gen de propunere ca să să își piardă scaunel, că toți aștia de la PNL stau ca cei de la PSD și ca toți primarii din România, cu mâna scaun. Nu au curajul să meargă în două tururi pentru că s-ar putea ca în comunitate să fie un curent care chiar dacă nu e majoritar, în turul doi să devină majoritar și pe urmă acești primari să nu își mai ia funcțiile. Aici USR și PLUS gândește foarte politicianist, în sensul. Nu merge așa. Primul pas greșit, după duminică, l-a făcut USR PLUS. Așteptăm PNL-ul și, sigur, îl așteptăm pe Klaus Iohannis. Soluția pe care am dat-o (n.r. Rareș Bogdan - premieri) e legată și de imagine pentru că o guvernare nouă nu se face decât în jurul PNL, care a câștigat alegerile”, a mai spus Cozmin Gușă.