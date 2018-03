Cozmin Gușă: Relația dintre Dragnea și Tăriceanu devine toxică

Cozmin Guşă

Relația dintre liderii celor două partide din alianța de guvernare, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, care a fost una total nesinceră până acum, devine și toxică, în lumina ultimelor informații și "zvonuri" de pe scena politică, inclusiv cele referitoare la intenția lui Dragnea de a-l debarca pe Tăriceanu de la șefia Senatului, consideră consultantul politic Cozmin Gușă.

Consultantul politic Cozmin Gușă a comentat, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, rezultatele celui mai recent sondaj Avangarde, prezentat joi de ALDE Dolj, care îl dă favorit pe Călin Popescu Tăriceanu în faţa lui Liviu Dragnea într-o competiţie pentru preşedinţie.

"Acest nou USL care este alianța PSDragnea cu ALDE are șanse să urmeze calea fostului USL, cel puțin până la un punct. Ne amintim că atunci Crin Antonescu era candidatul hotărât, dar, prin jocuri de culise și din slăbiciunea lui Antonescu, s-a ajuns la candidatura lui Victor Ponta. De vreun an de zile se discută, la modul formal si nesincer, de o candidatură comună pe care Tăriceanu și-o asumase. Această alianță PSDragnea cu ALDE trebuia să aibă un candidat comun în persoana celui mai bine plasat care era Tăriceanu. Acum lucrurile se vor complica, noi am prevăzut deja asta. În mod clar Dragnea este neprezidențiabil, iar Tăriceanu își arogă și asumă candidatura, măsurând scorurile celor doi", a declarat Cozmin Gușă.

Însă Liviu Dragnea nu va renunța la candidatura lui, precizează consultantul politic, dincolo de o serie întreagă de lucruri nesincere și de conjuctură.

"Tăriceanu și ALDE vor să își ia o cale a lor, care este o cale destul de deschisă. Doar în mod formal PNL își asumă candidatura lui Iohannis, nici Klaus Iohannis nu este foarte convins în acest sens. De acest non-combat din dreapta Tăriceanu poate profita", a explicat Cozmin Gușă.

Un lucru important de precizat este acela că sondajul invocat astăzi de ALDE este făcut tocmai de omul de casă al PSD, Marius Pieleanu, precizează Gușă.

"Asta arată că Dragnea este descalificat și va naște animozități în cadrul alianței, care vor fi în favoarea lui Tăriceanu. Aceste zvonuri legate de descăunarea lui Tăriceanu de la Senat, arată că se întâmplă două lucruri. În primul rând, relația a devenit toxică între cei doi, iar, în al doilea rând, planul de suspendare a președintelui Iohannis începe să aibă elemente concrete, nu doar declarațiile unor europarlamentari. Vedem acum și măsuri de prevedere, pentru că, pe perioada suspendării, numărul 2 în stat îi va lua locul lui Iohannis. Cred că Tăriceanu va face mult mai dur anumite lucruri, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, apropo de linia lor anti-justiție, decât a făcut-o Crin Antonescu", amai spus consultantul politic.

Toate scenariile sunt deschise, arată Gușă, în condițiile în care PNL este "prins fără strategii, fără viziune", iar cei de la USR nu vin cu candidaturi solide nici măcar pentru europarlamentare, cu atât mai puțin să propună vreun intelectual de anvergură care să coaguleze opțiunile pe partea dreaptă.

"Rezultatul va fi unul paradoxal, se vor lăbărța mai mult pe scena politică. Sunt doar doi jucători pe teren, lucru de prost augur pentru societate, pentru că nu sunt figuri de tip euroatlantic, ci pescuitori în ape tulburi într-o Românie captivă politic", arată Cozmin Gușă.

Știre în curs de actualizare