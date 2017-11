Cozmin Gușă: „Ponta a intrat în statul paralel pe ușa din față, Dragnea pe la bucătărie”

Statul paralel exista de mult timp în România, iar beneficiari au fost atât Liviu Dragnea, cât și Victor Ponta, a spus Cozmin Gușă. De fapt, Ponta a intrat pe ”ușa din față” în statul paralel, iar Dragnea ”pe la bucătărie”, a observat consultantul politic, într-un comentariu făcut la emisiunea Realitatea Românească, de duminică seară de la Realitatea TV. Gușă crede că acțiunile lui Liviu Dragnea pot face foarte mult rău PSD-ului.

Consultantul politic Cozmin Gușă observă că serviciile secrete au o putere mare în mai toată lumea și că așa-numitul ”stat paralel” există și în alte țări. România nu face excepție. În țara noastră, ca și în alte state din zona euroatlantică, democrația este mimată, crede consultantul.

”Oare în Franța a existat un stat paralel care l-a pus pe Emmanuel Macron președinte? Oare în SUA, atâta vreme cât a ”domnit” J. Edgar Hoover și a schimbat președinții ca pe ciorapi, o fi existat un stat paralel? Oare în Germania, faptul că firmele multinaționale sunt protejate în fața discuțiilor sau intereselor din Bundestag arată existența unui stat paralel? E limpede că în perioada noastră, nu doar în România, ci și în multe alte state, mai ales din zona euroatlantică, democrația este mimată. În zona eurasiatică, democrația nu există, acolo e autocrație”, a spus Gușă.

„Unde nu au serviciile secrete putere?”, se întreabă Cozmin Gușă. ”Sau unde serviciile secrete împreună cu judecători sau cu oameni din justiție nu manevrează decizii? În SUA? Nu cred, pot da multe exemple. În Franța? Nici acolo nu cred, pot da exemple. La fel Germania. Da, se întâmplă și în România”.

Consultantul asigură că statul paralel există de multă vreme în România, și că are mulți beneficiari - inclusiv cei care îl critică, doar că în ultimii ani, toți mai mulți au început să vorbească despre subiect.

”Problema”, spune Gușă, ”nu este asta cu statul paralel”. ”Problema ridicată de Dragnea azi este una a unui om care pentru ca să-și scape pielea, s-a dus în statul paralel. A avut o călăuză care l-a trecut prin ”pădure”. Dar acea călăuză era cel mai bun prieten al lui Coldea. O fi devenit și Dragnea prieten cu Coldea? Eu zic că da. Problema noastră e alta. Cum să vii să te victimizezi legat de statul paralel, care este un lucru pe care îl discutăm cu toții la un spriț, dar nu îl discutăm în politică. Se spune că democrația adevărată trebuie ascunsă de ochii populației. Și atunci ce a făcut Dragnea în disperare de cauză? A ridicat un concept de stat paralel, pe care l-a folosit ca să-și rezolve dosarele și a ridicat tot partidul ca să râdă cel puțin Europa de noi.”, a spus consultantul.

”Domnul Dragnea este un component și un beneficiar al jocurilor statului paralel, care au devenit foarte evidente pe vremea lui Băsescu. Să nu credeți că pe vremea lui Iliescu sau Constantinescu nu a existat acest stat paralel. Băsescu, fiind neglijent, fiind ocupat cu jocuri de cabană, a lăsat aceste lucruri să se vadă, la cheremul unor oameni care nu aveau expertiza să ascundă jocul. Așa ne-am prins noi că oamenii din SRI aveau prea multă putere. Cei invitați de SRI la diferite chermeze au început să vorbească. Așa au ajuns cei din politică să discute în jur, și de la zece oameni au aflat o sută, apoi o mie. Așa au ajuns oameni ca Victor Ponta să fie beneficiari ai statului paralel, că doar nu datorită carismei a ajuns el președinte la PSD. Ponta a ajuns președinte PSD în 2010 pentru că l-a trădat pe Geoană în 2009 în favoarea lui Băsescu. Iar azi să vină să spună de statul paralel de care ar fi beneficiat doar Dragnea...da, Dragnea a beneficiat, dar ca un băiat din Gratia. S-a dus să taie porcul, că nu se califica. El nu a avut naș la vârful SRI. Ponta a intrat pe ușa principală, Dragnea a intrat pe ușa de la bucătărie în salonul statului paralel. Ponta, care a fost preferatul nostru al tuturor, emanatul serviciilor secrete în fruntea TSD, și apoi și l-a luat drept naș pe Gabi Oprea, apoi pe George Maior, lui i-a fost deschisă ușa de bal a statului paralel prin față. Dar cine s-a gândit vreodată că statul paralel e atât de slab pregătit încât să aducă oameni care încep să vorbească despre aceste lucruri? De fapt asta e problema României”, a observat Cozmin Gușă.

Consultantul explică și de ce este Dragnea nemulțumit: pentru că este singurul decapitat.

”Ah, și Dragnea sigur zice: eu vorbesc, pentru că vreți să mă decapitați doar pe mine, ca la referendum. Păi ce doar Dragnea a furat la referendum? A furat și baronul lui din județul ăla, și baronul galben de la PNL și cel portocaliu de la PDL și cel verde la UDMR. Dar Dragea zice acum: cum să mă condamnați dopar pe mine, când TelDrum e firma tuturor baronilor din România? Am și eu acțiuni la purtător, poate 20%, poate 23%, dar mai sunt aproape 80% care sunt la alții, doar pe mine mă condamnați? Păi Paul Stănescu a venit pe trotuar pentru că mă iubește? Nu, a venit pentru că probabil are acțiuni la purtător”, a adăugat Gușă.

Consultantul observă că jocul lui Dragnea ar putea să îi fie fatal PSD-ului, dacă în partid nu se coagulează o opoziție.

”Gândiți-vă că sub acest joc prostesc, încrederea românilor în actul politic se prăbușește total. Culmea, ce mă miră pe mine foarte tare, este că în afară de Moisa care e venit de curând în partid, nimeni nu a făcut niciun gest. PSD nu mai are acea forță de conservare a prestigiului. Înainte exista o frână. Dacă un om făcea prostii mari care puneau în pericol prestigiul partidului, acel om era scos afară. Azi, PSD nu mai are acea reacție și nu mai are acea posibilitate internă de a genera o forță care să blocheze excesele lui Dragnea. E grav pentru că PSD-ul a cam rămas singurul partid pentru România, nu mai avem alt partid din păcate. Iar felul în care el reacționează îl duce într-o involuție accelerată, care poate să genereze și o implozie”, spune Gușă.

Consultantul încurajează membrii PSD să ia poziție împotriva lui Dragnea.

”A te ridica în interesul partidului împotriva unui lider cum e Dragnea nu e un act de disidență. E un act de militantism. Pentru că felul în care a ajuns PSD-ul sub conducerea lui Dragnea este ceva ce poate duce la disoluție. Ce poți păți? Să te dea afară. E ok, revii. Dar acest act de militantism poate să rezolve problema partidului”, a concluzionat Cozmin Gușă.