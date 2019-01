Cozmin Gușă: "Pe banii cetățenilor s-au realizat jocuri subterane împotriva interesului public"

Cozmin Gușă

Consultantul politic Cozmin Gușă a realizat un editorial al cărui subiect central este fenomenul DNA Ploiești, editorial pe care l-a comentat, în exclusivitate, la Realitatea TV.

”Am scris acest editorial azi deși eram destul de obosit pentru că am avut câteva zile la Tel Aviv, cu judo și multe întâlniri, dar în ultima vreme, multi dintre fanii noștri, oameni cu care m-am întâlnit prin România sau chiar comunitatea oamenilor de afaceri din Israel cu care am avut întâlniri la Tel Aviv, au foarte multe îndoieli legate de o anumită cursivitate normală pentru un stat care se declară democratic. Nu înțeleg care sunt jocurile normale de putere în interesul cetățeanului, nu înțeleg cum a ajuns Klaus Iohannis să conteze atât de puțin astăzi, nu înțeleg cum de unde atâta putere la Dragnea și ai săi, iar aceste lucruri care i-au contrariat și pe care și noi le-am devoalat în ultimele luni, care s-au întâmplat în procuratură, în special la unitatea specială DNA Ploiești, sigur că pentru mulți dintre ei par elemente dintr-un film. Adică toți au trăit aceste realități din ultimii ani din mandatele lui Băsescu, din acest mandat al lui Iohannis, dar pentru că în presă nici nu au existat prea multe dovezi și nici nu s-a discutat despre aceste lucruri tenebroase, după cum am zis în editorial, au nevoie de lămuriri”, a spus Cozmin Gușă.

Consultantul politic a explicat care este motivul pentru a scris editorialul publicat în evz.ro.

”Intenția mea a fost ca pornind de la un eveniment, evenimentul devoalării treburilor de la DNA Ploiești, să încerc să arăt care sunt consecințele doar de la un singur eveniment, pentru că aici o să mă îngrijesc în următoarea perioadă, pentru telespectaorii noștri, să analizez câte un astfel de eveniment abscons, în care, pe banii cetățenilor, inclusiv a telespectatorilor Realitatea TV, s-au realizat fel de fel de jocuri subterane împotriva interesului public, de multe ori împotriva interesului național. Deci asta cu Ploieștiul este un exemplu, cea cu banii foarte mulți la partide din banii cetățenilor este un alt exemplu, un alt eveniment legat de înzestrările de tip fraudulos, licitațiile care s-au executat la Ministerul Apărării, apropos de înzestrarea Armatei Române cu armament sau facilități este alceva, fiecare ascunde, din păcate, niște jocuri de care au beneficiat oameni care au fost mandatați în fruntea statului Român, tocmai ca să servească interesul public, fie ca ei au fost în justiție, fie că au fost în politică, fie că au fost în această zonă de execuție la nivelul instituțiilor de forță și nu și-au respecat mandatul”, a mai spus Gușă.

”Legat de Ploiești, am aflat în ultimele săptămâni, că acolo s-a pus la cale un întreg mecanism, atenție nu chiar în București ca să nu se vadă, dar sub coordonarea unor oameni din București, pentru răzbunări de tip politic. Unul dintre aceste episoade il vizează pe Sebastian Ghiță, cu care am discutat, pe larg, la Belgrad, săptămâna trecută când am fost acolo, toate elementele care l-au adus pe el în această postură să fie ieri fugar, azi azilant politic, cu un statul certificat de către statul vecin și prieten al nostru Serbia, și treburile pe mine m-au lăsat foarte dezamăgit, dar și perplex, pentru că, să se desfășoare sub ochii noștri, în numele luptei anticorupție, pe care o dorim cu toții, în special noi cei de la Realitatea și telespectatorii noștri, asemenea evenimente împotriva legii și în interesul unora din structura de putere și aici sigur, i-am identificat pe cei doi, pe Coldea și pe Kovesi, asta deja este prea mult. Și după aceea m-am dus mai departe. În baza ultimelor dezvăluiri pe care le-a făcut aseară Sebastian Ghiță la colegul nostru Octavian Hoandră, cum că la acea unitate specială s-ar fi croit la comandă un dosar de șantaj împotriva actualului președinte, Klaus Iohannis, cu scopul ca fosta șefă DNA să poată să își negocieze mai bine, cu armele pe masă cum s-ar spune, o reinstalare în postul de șef al DNA, asta deja este foarte mult și ce mă revoltă pe mine este lipsa de reacție de la vârful instituțiilor Statului Român. Și aici, sigur, putem să începem chiar cu cel vizat de acel dosar de șantajare, respectiv Klaus Iohannis. Aici trebuie să ne sperie lipsa de reacție, astăzi victime pot fi cineva ca Klaus Iohannis sau alți oameni care au posibilitatea să se apere, dar la nivel cotidian poate să fie orice cetățean de bună credință care își găsește într-un om cu relații sau într-un om din justiție, un dușman. Și atunci, pe acest cetățean, cine îl mai apără? Aici, instituțiile Statului Român nu au venit cu răspunsuri și după cum văd eu, nici nu pare că ar dori să vină, adică nu văd vreo emulație în a face curățenie, iar pe mine m-au convins felul în care au acționat legat de atrocitățile din 10 august. Nimeni nu și-a asumat în statul român altceva decât complicități, nu am văzut ca un om de la vârful instituțiilor statului român să fi luat problema foarte dur și public să își asume riscul de a-și pierde funcția, dar să spună, în sfârșit, ceva. Sigur, în spate la toate aceste lucruri, aceasta este concluzia editorialului pe care l-am scris pentru Evenimentul Zilei, dar pe care cei interesați pot să îl găsească și pe alte site-uri, de la Realitatea.net până la Ziua News sau altele, deci scopul a fost să arăt cum în urma unui astfel de eveniment reprobabil, cum a fost cel de la DNA Ploiești, se croiește, de fapt, tot un joc electoral. Pentru că, cei care sunt vizați de acele lucruri sunt oameni care se doresc să fie decredibilizați sau se dorește să fie scoși din acest joc legitim electoral, în care toată lumea poate să participe”, a mai precizat Cozmin Gușă.

- știre în curs de actualizare -