Cozmin Gușă: "Mass-media s-a umplut de jurnaliștii-ospătari, care periclitează această meserie"

Consultantul politic Cozmin Gușă a declarat, pentru România TV, că mass-media românască a fost împânzită de jurnaliștii-ospătari. El susține că aceștia, pentru o mică soldă, un mic bacșis, intervin în strategia editorială a unei televiziuni, a unui ziar, radio sau un site de știri și o periclitează.

“Un subiect a fost, pot să spun în premieră și uite că asta nu am discutat cu cei care erau nervoși: jurnaliștii acoperiti, năpasta care a dat peste noi cu jurnaiștii acoperiți, cărora le zic jurnaliști ospătari, care pentru o mica soldă, un mic bacșis intervin in strategia editorială a unei televiziuni, a unui ziar, radio sau un site de știri și o periclitează. O periclitează conform intereselor unui ofițer de legătură, vreunui finanțator, asta e o mare problemă și asta cu jurnaliștii ospătari am discutat-o”, a declarat Gușă.

“S-au discutat multe altele. De exemplu, la o televiziune care merge 24/24 ajunge să nu fie atent șeful de tură sau cineva, și jurnalistul ăla se impune. La un site de știri, de asemenea și asta este o problemă, este o problemă foarte gravă pentru că orice patron răspunde pentru strategia editorială a instituției lui de media. În momentul când intervin acești jurnaliști acoperiți, asta e o mare problemă. Și probabil că asta a creat o mare agitație, am văzut răspunsul bun, corect a lui Dan Andronic care s-a hotarat să devoaleze doi dintre ei și să le deruleze isprăvile de vitejie, în ghilimele, apropo de pretenția lor că ar apăra statul român sau statul de drept, mă refer la Sorina Matei și Sabin Orcan. Așa se va întâmpla, dacă ei fac pe cavalerii dreptății în condițiile în care nu au dreptate, nu își respectă strategiile editoriale impuse de patronat, și așa este în orice industrie vor căpăta astfel de tratemente corespunzătoare unor jurnalisti ospătari", a mai spus consultantul politic.

“Evident e că la o cafea înainte de plecare, noi am discutat în ziua precedentă niște aspecte pe care le detaliez. Civili care se plimbă prin Belgrad pe acolo au făcut o poză și au trimis-o unui tabloid unde eu am tot acuzat fel de fel de securisme și de jurnaliști acoperiți. Dar, a fost o întâlnire plăcută, constructivă, pe care am inițiat-o încă din noiembrie, când a avut loc o întâlnire, pe care nu am mediatizat-o atunci, a mai multor patroni din presă, strict pentru problemele presei. Bani de la cabliști pentru televiziunile românești de știri, cum dau televiziunilor străine, bani de la ANCOM pentru site-urile de știri de unde ANCOM-ul se umple de bani, dar niciun site de știri din România, indiferent de orientare nu iau bani, și salarizarea jurnaliștilor a căror muncă de creație nu e apreciată conform drepturilor de autor”, a spus Cozmin Gușă.

“Astea erau niște lucruri concrete pe care le-am discutat, Sebi Ghiță neputând să vină în țară, i-am promis că o să merg să discut cu el, acum s-a nimerit. Și nu am avut această întâlnire, cum s-a glumit, din gelozie față de Ion Cristoiu sau Dan Andronic, care au văzut filmările și pozele cu statul paralel, chiar dacă am avut șansa să văd și să aflu mai multe despre ce s-a întâmplat cu adevărat la unitatea militară de la Ploiești. Sebi Ghiță mi-a dat detalii, poate va hotărî să vorbească la un moment dat și public despre asta”, a mai spus consultantul politic.

“Discuția a fost despre aceste chestii concrete, despre solidaritatea în mass-media românească care este folosită tot timpul de către politicieni fără ca să dea recompense industriei, mass mediei, pentru că un club român de presă nu mai există. Și am hotărât că vom face și o asociere a patronilor din presă, care nu suntem doar noi trei, o să fim mai mulți pentru aceste drepturi”, a încheiat Cozmin Gușă.