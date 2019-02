Cozmin Gușă: Laura Codruța Kovesi va candida la alegerile prezidențiale din 2019

Consultantul politic Cozmin Gușă a afirmat, la România TV, că după alegerile europarlamentare, USR va face o alianță cu partidul lui Dacian Cioloș, Plus, și vor veni la prezidențiale cu un candidat surpriză: Laura Codruța Kovesi.

”Ce nu a spus fostul procuror Valer Marian este că vorbim de doi nepoți. Cioloș este nepotul lui Virgil Ardeleanu și Corina Crețu este nepoata lui Ioan Rus. De aici și apropierea de Pro România. Nu este de acuzat că avem nepoți. Avem nepoți, dacă sunt competenți să meargă mai departe. Cel puțin între Cioloș și Corina Crețu, Crețu a fost clar peste Cioloș în a administra niște lucruri în favorarea României. Ce nu a spus Traian Băsescu în înregistrare este că funcția lui Cioloș de Comisar pe Agricultură a fost negociată cu partea franceză și în acea zonă și-a administrat treburile. Nu avut nicio treabă și niciun interes cu România. Explicația o să o tot discutăm: faptul că un grup de foști securiși îl ajută și l-au proiectat în zona de putere ca secretar de stat la Ministerul Agriculturii, apoi mai departe, până când a ajuns la acea postură de comisar european, funcție pe care a exercitat-o într-un mod decorativ. Adevăratul om care a admin treburile era fostul PSD-ist, Sorin Moise, care era șeful delegației Comisiei Europene la București în perioada noastră de negociere. El a administrat toate treburile acolo”, a explicat acesta.

Cozmin Gușă a mai spus că necazul lui Cioloș vine dintr-un simplu fapt: oamenii lui Iohannis și o parte din liberali s-au prins că el agreghează o mișcare politică care se va uni cu USR, care după europarlamentare vor genera un alt candidat la prezidențiale pentru că Cioloș nu poate să aglutineze un electoral prea mare. ”Acel candidat despre care am tot vorbit se numește Laura Codruța Kovesi. Este practic lovitura lui Coldea la adresa lui Iohannis. Coldea vrea să se razbune pentru că a fost dat afară din SRI”, a precizat consultantul politic.

Conform acestuia, cu ajutorul dezvăluirilor lui Sebastian Ghiță despre Coldea s-a evitat o implozie la nivelul SRI, implozie care se pregătea.

”Coldea ca să îi facă un deserviciu lui Iohannis pregătește această alianță”, a spus consultantul politic.

Cozmin Gușă mai spune că Laura Codruța Kovesi nu are nici carismă și nici credibilitate. ”Este un produs mediatic, iar dezastrele pe care le vede de la Ploiești, Oradea, Brașov sunt rezultatul ei. Calcului lor este că Iohannis să scadă în jurul procentului de 20% și speră să urce USR + Plus cu Kovesi și să se ducă în turul al doilea în care să nu mai apară Iohannis. Dragnea va aplauda, lucrurile sunt simple, pentru că el nu are șanse cu Iohannis. Kovesi este foarte limitată, dar neavând o structură agregată cum are PNL și nici o posibilitate de exprimare populară ar fi limitată în scor, fapt care este în avantajul lui Dragnea care astăzi se zbate la un scor destul de mic. Doar partidul în ridică pe Dragnea”, a explicat el.

Consultantul politic mai spune că tot ceea ce face Kovesi în ultima vreme este de imagini, ca să țină locul ocupat pentru că USR-ul nu are niciun candidat. ”Barna e refuzat, Cioloș e și el limitat și rămâne Kovesi ca alternativă și ultimă soluție disperată din partea lui Coldea”, a mai spus acesta.

”În Cluj, unde dacă ne uităm foarte bine, îl vedem pe Vasile Dâncu cu Cioloș și pe Ioan Rus cu Ponta. Avem altă dimensiune a jocului pe care Valer Marian a descifrat-o foarte bine și el a studiat asta, e fost procuror”, a declrat Cozmin Gușă.

Consultantul politic a mai spus că ”PSD-iști s-ar putea să scoată adeziune pentru că la PSD CLuj nu mai este Ioan Rus, ci cineva venit din exterior, via Deva. Dacă o să caute în arhiva partidului s-ar putea să scoată adeziunea. Dar să ne uităm clar cum stai lucrurile: Cioloș a fost de fapt, prim-ministrul lui Dragnea. Mandatul din 2016 a fost sub Dragnea”, a precizat el.

”Iohannis a crezut că are o guvernare, habar nu are pe ce lume trăiește. Dragnea a făcut un joc politic inteligent și a reușit să acel scor mirobolant la alegeri. Nu putea avea acest scor dacă Cioloș nu îl trăda pe Iohannis și nici PNL. Dacă Cioloș mergea de partea lui Iohannis și cu PNL-ul, partidul nu lua acel scor rușinos. Cioloș i-a fost de folos în acel moment”, a precizat.

Fostul procuror și senator Valer Marian susține, într-un interviu pentru România TV, că Dacian Cioloș are adeziune la PSD.