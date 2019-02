Cozmin Gușă: Laura Codruța Kovesi are, în aceste momente, o singură mare problemă

Consultantul politic și realizatorul emisiunii România 2019, Cozmin Gușă, a afirmat, la Realitatea TV, că Laura Codruța Kovesi are, în aceste moment, o singură mare problemă.

”Este un moment de bilanț, pentru mine e un moment trist pentru că în urma acestor operațiuni, acestor discuții publice, puneri sub acuzare, practic, demersul pe care l-am tot încurajat la Realitatea pentru lupta anticorupție intră într-un fel de derizoriu pentru că dacă află că a fost pusă sub acuzare doamna Kovesi în urma unor dovezi legate de întâlnirile și discuțiile cu Sebastian Ghiță, care a fugit din țară tocmai în urma acuzelor aduse de DNA sub conducerea doamnei Kovesi, treaba este complicată”, a spus Cozmin Gușă.

Conform lui, nu trebuie să ne uităm doar acest aspect pentru că treburile trebuie privite mai larg. ”Îl avem și pe Dragnea care stătea cu doamna Kovesi tot la evenimente oficiale, unele neoficiale, după cum au arătat pozele prezentate de Victor Ponta și în acest moment dacă este să fac o sinteză: doamna Kovesi are o singură problemă, are problema acestor întâlniri informare cu oameni din fostul stat paralel, de la Coldea, Maior, Sebi Ghiță, Dragnea, pe care niciodată nu au dorit să le admită, deși ele erau publice.

Victor Ponta a spus că mai existau și alte evenimente, însă accentul se pune pe Sebi Ghiță pentru că acesta este cel care a prezentat acele dovezi, presupuse reale, posibil false, dar să vedem pentru că dacă procurorii s-au sesizat înseamnă că au niște temeiuri, în care arăta apropierea de doamna Kovesi”, a precizat consultantul politic.

Cozmin Gușă mai precizează că încadrarea care i se pare gravă este cea de mărturie mincinoasă. ”Acuzația de luare de mită nu o înțeleg. Acuzarea unde doamna se apără greu este cea de mărturie mincinoasă conform căreia nu l-ar fi cunoscut de Sebi Ghiță și nu ar fi avut contacte cu Sebastian Ghiță. Doamna Kovesi nu poate să treacă peste acest moment fără să spună clar publicului care a fost felul relațiilor pe care le-a avut cu oamenii din fostul stat paralel, de la Maior, Coldea, Ghiță, Dragnea și alți”, a mai spus acesta, adăugând că nu a înțeles niciodată aceste combinații ale lor și cum făceau de practic toată lumea era la putere, chiar dacă atunci Dragnea era atunci în opoziție.

”Dragnea era protejat într-un fel și dacă ne uităm și la dosarele Tel Drum nu putem să ne punem întrebări legate de ciudățeniile astea, legăturile astea subterane”, a mai spus acesta.

”Doamna Kovesi ar trebui să aibă încredere în justiția din care și dânsa face parte și să nu se panicheze, în mod normal ar trebuie să aibă încredere în demersurile pe care le face, mai ales că singura problemă care se discută este de ce nu ar recunoaște că a stat cu Ghiță la masă, poze pe care le-am văzut și eu, or fi trucate, nu or fi trucate, asta e treaba procurorilor. Problema publică a doamnei Kovesi stă de fapt în acest refuz de a discuta despre felul în care îi manevra în statul paralel și dacă dânsa a făcut parte sau dacă nu primea doar ordine de la Traian Băsescu. Astea sunt lucrurile grave și pe care le-am puteam lămuri o dată cu aceast scandal. În rest, treaba cu candidatura la Parchetul European este o treabă care deveni mai complicată în acest moment pentru că e greu să fii șefa Parchetului European când este suspectată în țară”, a detaliat Cozmin Gușă.

Consultantul politic a mai spus că secția de investigare a magistraților a fost construită exact în oglindă cu fost DNA. ”Dacă cei din fostul DNA aveau apetență pentru anumite persoane, acum cei de la secție merg în oglindă și o vânează pe Kovesi, însă dacă nu erau dovezi nu cred că și-ar fi permis cineva să facă acest lucruri”, a detaliat acesta, adăugând că doamna Kovesi nu a dorit să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat nici la DNA cu Onea și Portocală.

”Este un caz unghiular în acest moment”, a mai spus Cozmin Gușă.

”Doamna Kovesi se luptă ca oricare altul care a trecut prin această postură și preferă această metodă de recruzare pentru că se gândește că ar putea să o ajute la candidatura la Parchetul European și dorește să tergivezeze o posibilă suspendare. Probabil se simte puțin părăsită de unii aliați ai săi, dar se folosește de niște metode pe care le-a folosit orice acuzat. E un moment dramatic pentru doamna Kovesi și eu cred că dacă l-ar administra cu calm și ar spune adevărul în mod public, l-ar administra mult mai ușor. Adevărul ne eliberează întotdeauna și nu văd altă cale decât să ne spună care a fost natura relațiilor din fostul stat paralel. Asta ar detensiona foarte mult această presiune publică asupra ei”, a încheiat Cozmin Gușă.