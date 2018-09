Cozmin Gușă: Îi oferim lui Dragnea un show săptămânal la Realitatea, de genul stand-up comedy

Consultantul politic Cozmin Gușă spune că a râs copios urmărindu-l pe Liviu Dragna în conferință de presă sâmbătă seară și că îi oferă liderului PSD un show săptămânal la Realitatea TV unde acesta poate oferi un program stand-up comedy.

Cozmin Gușă a râs foarte mult la conferința de presă a lui Liviu Dragnea și spune că șeful PSD l-a detronat pe Traian Băsescu, fiind acum demn de titlul de actor politic, ”în sens peiorativ al cuvântului”.

”Am urmarit toata conferinţa lui Dragnea şi am râs cum nu am mai râs demult. Pentru mine a fost atât de distractivă această conferinţă. Aş vrea să îi acord lui Dragnea două premii: în această seară, după mulţi ani, Dragnea l-a detronat pe Băsescu şi spun asta în calitate de bun cunoscător, foarte bun cunoscător al acestor fente din politica românescă. Cum ar spune românul, să fie rahatul atat de mare, si el să evolueze în acest fel. Adică ţara să fie în genunchi, partidul să fie praf, el să fie praf, şi el să evolueze în acest fel, asta este o mare performanţă. Eu îl credeam pe Dragnea mai puţin talentat decât Băsescu în a juca, în a ascunde adevărul, în a minţi. Dragnea a dovedit că are şi umor, şi trebuie să îi acord titlul de actor politic, în sens peiorativ al cuvântului, l-a detronat pe Băsescu în mod clar, în această evoluţie a lui, într-un moment dificil, foarte delicat pe care o să îl explic în partea a doua a intervenţiei”, a spus Gușă.

Consultantul este chiar dispus să îi ofere liderului PSD un program săptămânal la Realitatea TV, unde să poată spune ce bazaconii vrea. Și nu, nu este o glumă, ci o prpunere oficială.

”Dragnea a avut umor într-o situaţie de complet dezastru pentru el, pentru România, şi nu ştiu, are un fel de energie care nu ştiu de unde vine. Şi acum eu vrea să îi dau al doilea titlu lui Liviu Dragnea. Ce Duban şi bancurile lui, ce Bobonete ce Văncică, în seara asta Dragnea a fost cel mai tare actor de stand up comedy, mai ales că îl dor şi picioarele. Sigur, putem găsi şi nume de scenă, că nu poţi spune Dragnea Show, dar "Flauşatul Show" sau "Flauşatul" ar avea mare suuces. Uite, chiar mă gândesc acuma, nu ştiu dacă am avea succes sau nu, sau dacă o să accepte, îi facem o propunere serioasă. Dacă acceptă, fără nicio obligaţie financiară din partea lui, să aibă câte un show săptămânal la Realitatea Tv, putem să îl şi înregistrăm, îi dăm şi un spaţiu de sâmbătă seara, în care să distreze oamenii. Nu, nu glumesc, au mai fost fel de fel de lideri politici în lume, duşi cu pluta în felul lor. Eu spre judecata telespectatorilor noştri, poate unii s-ar uita, poate unii s-ar enerva. Eu în mod oficial îi fac această propunere în această seară, fără obligaţie financiară din partea lui, să aibă un show de sâmbăta seară, de genul stand up comedy, în care să spună fel de fel de bazaconii. Sigur că şi băieţii ăia de la stand up comedy spun fel de fel de lucruri false, îmbrăcate cu umor, unii se amuză, alţii se enervează, pentru că se spun multe adevăruri. Repet, această propunere este una serioasă, pe care i-o fac din calitatea pe care o am, să susţină un show de standup comedy de două ore, sâmbătă seara, înregistrat sau nu, să vedem ce îi poate capul”, a spus Gușă.