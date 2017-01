Cozmin Gușă: Hellvig a făcut un gest firesc. Nu cred că Florian Coldea se va mai întoarce în SRI

Consultantul politic Cozmin Gușă a explicat, în direct la Realitatea TV, că suspendarea lui Florian Coldea din funcția de prim-adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI) a fost un gest firesc din partea directorului Eduard Hellvig. Totodată, Gușă este de părere că Florian Coldea nu se va mai întoarce în structurile operative ale instituției.

Cozmin Gușă a susținut că nu tot ceea ce a făcut Florian Coldea este rău și, mai ales, că nu i se datorează doar lui.

"Observ în dezbaterea publică multă emoție, prea multă. Nu-i rău că e multă emoție, important este să nu cădem în spiritul românesc și să considerăm, de exemplu, că tot ceea ce a făcut Florian Coldea, doar pentru faptul că e suspendat și anchetat astăzi, ar fi fost rău și i se datorează doar lui, și, spre exemplu, Sebastian Ghiță a plecat pe un cal alb, rămâne pe un cal alb doar pentru faptul că execută niște dezvăluiri. Niște pârâciuni care să ne arate nouă exact nivelul României. Cred că e mult prea devreme să se entuziasmeze cineva despre ceva. Faptul că generalul Florian Coldea a fost suspendat este efectul unui accident de carieră. În mod clar, în momentul în care un ofițer superior, nu vorbesc despre simbolul Coldea, din cel mai important serviciu secret este cvasidovedit că s-a dus într-o excursie plătită sau nu de către un inculpat, respectiv beneficiar al bugetetelor de la instituția pe care o conduce operativ, nu poate să rămână în instituție. Și asta trebuie să fie o judecată rece a oricui. Am văzut că a făcut-o Eduard Hellvig. E limpede că Eduard Hellvig are dreptate, dar și că nu i-a fost ușor. Colaborarea dintre cei doi a fost extrem de clară, în sensul în care nu am văzut hopuri în discuțiile dintre ei, ceea ce, având în vedere experiența lui Coldea în sistem atunci când Hellvig a venit, poate să ne spună nouă foarte multe lucruri. Banalități de genul că nu se putea fără acordul lui Klaus Iohannis nu cred că e cazul să adaugăm. Știm acest lucru. Dar bine înțeles că, chiar cu acordul lui Klaus Iohannis, era nevoie de expertiza și de decizia directorului civil", a declarat consultantul politic.

Acesta a susținut că "excesele de la vârf nu trebuie puse în în cârca lui Coldea" și că, mai important de văzut, "sunt jocurile care s-au făcut peste capul prim-adjunctului suspendat al SRI". Totodată, Gușă a subliniat că unul dintre beneficiarii puterii simbolice a lui Florian Coldea este Traian Băsescu, "pe care am putea să-l suspectăm de KGB-ism".

"Deci, repet, felul în care noi astăzi ne entuziasmăm la un asemenea gest firesc al celei mai importante structuri de securitate națională ne arată că am rămas naivi, ne arată că suntem pe cale să repetem foarte multe greșeli. Pentru că, dacă au fost excese, aceste excese nu le putem pune în cârca lui Coldea exclusiv. Și o să vedem ce o să spună acea comisie. Bineînțeles că și eu cred că Florian Coldea nu se va mai întoarce în fruntea structurilor operative ale SRI. Dar, aici trebuie să vedem jocurile care s-au făcut peste capul lui Coldea sau felul în care de puterea simbolică a prim-adjunctului SRI au beneficiat fie fostul director civil George Maior, fie mai ales inventatorul unui sistem în România, care este blamat și a fost criticat, respectiv Traian Băsescu, care, așa cum îi stă bine lui, giumbușlucar, a crescut un sistem și a trecut repede în tabăra contestatarilor, nefăcându-și niciodată vreo analiză sau mea culpa. L-am văzut cum a fugit din emisiune și apoi a făcut pe victima, că de ce îndrăznește cineva să-i judece mandatele. Care mandate? Mandatele în care a făcut praf România? Mandatele în care nu a ținut cont absolut de nimeni? Mandatele în care nu a cerut nimic partenerului strategic din SUA. Mă uitam pe statistica în care cel mai important investitor la nivelul UE este SUA, cu peste 2.500 de miliarde, și în România nu vreau să spun procentul acestor investiții directe, pentru că este unul mult, mult subunitar. Iar asta se datorează tocmai acestui stil a unui om pe care am putea să-l suspentăm de KGB-ism. Pentru că mai rar să vezi zece ani de mandat și blocaj total a investițiilor directe americane în România, în condițiile în care este partenerul strategic și ar fi trebuit să avem ceva de pe urma acestui parteneriat", a exlicat Conzmin Gușă.

Consultantul politic este de părere că asistăm la un eveniment trist și susține că și Florian Coldea a fost incomodat de atitudinea lui Traian Băsescu.

"De-abia acum se deschide discuția despre Traian Băsescu, în condițiile în care și generalul Coldea a fost incomodat de această atitudine pe care Traian Băsescu a dus-o în spate și cred că la un moment dat, dacă se va hotărâ să vorbească, dar nu cred, multe am afla nu. De ce spun că nu cred. Nu cred pentru că Florin Coldea este genul de general din structurile de informații, format la școala generalilor bătrâni, care duc secretele cu ei în mormânt. Nu cred că o să-l vedem pe Florian Coldea niciodată în postura lui Traian Băsescu, care ne amenință, cu complicitatea sau nu a STS, și-a înregistrat toți interlocutiorii. Ceva groaznic, ceva oribil. Ceva ce nu înțeleg cum s-a întâmplat, dacă vorbim de SRI, pentru că era totuși, și o măsură de protecție a președintelui, de intimitate, de lucruri care se pot face sau nu. Pentru că acum, între doamna Ana Birchall, care s-a autofilmat când i-a dat șpagă lui Geoană, și Traian Băsescu, care s-a autoînregistrat când vorbea cu fiecare dintre interlocutori, nu cred că e mare diferență. Asistăm, în concluzie, la un eveniment trist, un eveniment fără premianți. Sigur, au fost declanșatori ai acestui eveniment, poate era nevoie de ei, dar să nu-i facem eroi. Jocul Băsescu – Ghiță, care s-a realizat în ultima perioadă, și din pricina a cărui joc Realitatea a refuzat să mediatizeze doar presupuneri, mizerii nedremonstate, noi am pătimit, este un lucru de discutat, dar acești doi oameni sunt la rândul lor vinovați. Să-l prezentăm atât de vinovat astăzi pe Coldea este o mare greșeală și nu rezolvă absolut nimic. Nu asta e originea răului și nu Coldea este cel care a implementat un sistem. Un sistem a fost implementat de apetența noastră de genul ‘capul plecat, sabia nu-l taie’, a faptul că daca mi-este bine mie astăzi și este rău celuilalt, lasă ca mergem mai departe că poate îmi va fi bine mie", a conchiz Gușă.