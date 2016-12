Cozmin Gușă: Grindeanu, o soluție logică. Dragnea a renunțat la maximizarea puterii personale

Consultantul politic Cozmin Gușă a explicat, în direct la Realitatea TV, că propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru, în persoana lui Sorin Grindeanu, este una logică și că, astfel, Liviu Dragnea a renunțat la un proiect de maximizare a puterii personale.

"Suntem într-un moment unghiular al vieții publice din România și trebuie mult mai multă dezbatere. În aceste momente, lupta este atât de surdă și de greu de explicat tocmai pentru că acel sistem ciudat, contorsionat, apropo de Traian Băsescu, pe care l-a creat în România, se va modifica. Deci sistemul contorsionat pe care Traian Băsescu l-a creat în România l-a nivelul deciziei la nivelul instituțiilor publice acum se modifică. Marele eveniment care s-ar putea marca este în ce fel se modifică. Într-un mod retrograd, adică revin baronii la putere, se moifică într-un mod mult mai acut, adică securismul acuzat de Dragnea și alții va pune mai tare genunchiul pe gâtul țării, sau putem să ajungem la o normalitate de coabitare politică, în care fiecare își știe locul, în care fiecare își joacă rolul, de la președintele Iohannis până la majoritatea parlamentară, până la servicii secrete, parchete și judecătorii? În anul 2005, în ziarul Ziua, am făcut un comentariu în care am spus așa: Dacă acesta este proiectul de modificare a instituțiilor statului pe care și-l propune noul președinte Traian Băsescu, înseamnă că va fi creația unui doctor Frankenstein, și așa cum s-a întâmplat în celebrul roman, acel monstru îi va mânca capul și, mai mult, va genera o mare psihonie națională. Este limpede că noi nu mai funcționăm normal. România este calamitată din punct de vedere politic și instituțional, pentru că partidele nu și-au văzut de treaba lor, nu s-au reformat și n-au promovat oameni valoroși, pentru că instituțiile statului servicii secrete nu și-au văzut de treaba lor și au ocupat și câmpul politic sau administrativ, pentru că Traian Băsescu a fost mult prea preocupat de siguranța sa personală. ‘Capul plecat sabia nu-l taie’, apropo de temenelele și îngenunchierile nu doar în fața drapelului național, care erau doar de conjuctură, ci în fața ambasadelor și a altor puteri străine, așa cum a făcut Băsescu. D-aia e atâta ceață, d-aia e atât de greu să explicăm", a spus Gușă.

Consultantul politic a susținut că Sorin Grindeanu este singura soluție posibilă: "Faptul că noi am anticipat de acum două săptămâni că Sorin Grindeanu va fi propunerea de prim-ministru nu este meritul nimănui. A fost o treabă de logică și de ieșire memorabilă dintr-o anumită situație de blocaj. Așa era logic să se întâmple. Așa putea să iasă PSD din această situație. Ce s-a întâmplat astăzi? Liviu Dragnea a renunțat la un proiect de maximizare a puterii personale în favoarea unui proiect prin care a dat și partidului ceea ce i se cuvine. Prostiile cu SRI, cu ofițerii, ne arată cât suntem de defecți. De ce un om politic din România nu are voie să fie absolvent al academiei SRI? Dar, ce, SRI, SIE, serviciul de informații al Armatei nu sunt instituții care servesc interesul național? A, că oameni din acele instituții fac excese, că subordonează anumiți colaboratori în interese personale, asta e altceva. Asta e treaba președintelui Româiei, a comisiilor de control, a oamenilor politici să acționeze, nu să se tot plângă. De ce ne tot plângem că suntem în această formulă, dacă nu facem nimic? Iar, legat de asta, bineînțeles că Dragnea trebuia să ajungă la o astfel de soluție, pentru că era singura soluție posibilă. Trebuia să vină un copil al partidului, în sensul bun al cuvântului, în condițiile în care Liviu Dragnea nu putea să ocupe această funcție, să ocupe această desemnare, ca și candidat de prim-ministru, și tot din acea generație pe care Victor Ponta a făcut-o de râs. Și Victor Ponta a fost un copil al partidului, dar a fost un viclean copil de casă al partidului, care și-a văzut de afacerile lui, de treburile lui. Partidul PSD, unde am fost secretar general, stă atât de unit astăzi tocmai pentru că a suferit din pricina faptului că nu a putut să vorbească public despre excesele de lăcomie personală și de grup ale lui Victor Ponta, Sebastian Ghiță și ai săi. Dar vedem un PSD care își vede recuperată deciza de grup, după ce mult timp au suferit că l-au investit cu încredere pe Victor Ponta și și-a bătut joc de această încredere. Numai coabitare pe justiție cu Traian Băsescu și nominalizările odioase pe care le-au făcut, nu în sensul oamenilor, ci în sensul umeltirilor subterane, apropo de dezvăluirile lui Sebastia Ghiță, care au pus pe butuci inclusiv încrederea în Parchete sau în curți superioare, cum ar fi Înalta Curte".

"Noi avem această taină a românismului, care nu este legată neapărat de ortodoxie, ci de felul în care ne primim oaspeții, de felul în care ne abordăm prietenii, de felul în care discutăm despre alte neamuri, rase, într-un fel concesiv sau apreciativ. Doamna Shhaideh mie mi se părea o propunere care ne punea pe hartă într-un fel consistent, dar și simpatic, concesiv, apropo de faptul că dânsa este femeie, chiar și de faptul că ar fi jurat pe Coran. Nu mi se părea asta o crimă, în condițiile în care în România nu suntem chiar atât de corecți, și poate că am avea nevoie mai mult să ne comparăm cu alții pentru a ne defini mai bine. Nu s-a întâmlat asta. Klaus Iohannis aici, după părerea mea, a fost pus într-o situație complicată, neavând, practic, ce să spună. Eu mă pricep la mecanismele puterii și cred că dacă Klaus Iohannis ar fi fost foarte sigur pe sine să enunțe niște elemente despre doamna Shhaideh fără să aibă mustrări de conștiință că i-ar face rău, ar fi făcut-o. Cred că a rămas cu satisfacția că nu i-a făcut un rău personal doamnei Shhaideh și familiei sale, dar că a acționat în interes național, conform informațiilor incomplete pe care le avea. Poate că l-a și durut tot din condiția domniei sale de minoritar etnic și religios, dar probabil că nu a avut ce face, atâta material a avut la îndemână", a continuat acesta.

Cozmin Gușă a realizat, astfel, un tablou al oamenilor politici ai momentului:

"Sorin Grindeanu. Îl cunosc bine. Este un om care a crescut în partid, care a fost promovat de către Ilie Sârbu, în acele momente liderul organizației Timiș, ministru al Agriculturii, un tip puternic în partid care a încercat să-și promoveze niște înlocuitori care să-i asigure autoritatea politică la nivelul județului Timiș. Vorbim de anul 2001, 2002, 2003. Nu există o relație de prietenie cu Victor Ponta, după cum s-a speculat, există o relație de colaborare. Are experiență administrativă, asta este un plus. Are experiență adminstrativă și la nivel județean, și la nivel național, din funcția de ministru. Asta este altceva. Lucrurile pe care le invocă Băsescu, apropo de contracte, să ne lase domnul Băsescu. Eu nu vreau să fac o enumerare a acelor contracte cu dedicație pentru care a închis ochii. Acum vine să ne spună că la un anumit minister, unde știm că instituțiile statului fac afaceri, sunt interesate, din scopul legitim de securitate națională. Deci domnul Grindeanu are multe plusuri. Sigur, trebuie să vedem cum va arăta dosarul de pe masa deciziei lui Klaus Iohannis. Pentru că dacă la doamna Shhaideh a fost un dosar pun la dispoziția de către SIE, la domnul Grindeanu s-ar putea ca alte instituții ale statului, poate DNA, să aibă o anumită contribuție. Dar nici asta n-ar însemna foarte mult, pentru că ar fi, probabil, doar niște dosare de urmărire informativă.

Liviu Dragnea. Evident, prin această propunere nu va mai fi la fel de puternic în cazul guvernării cum ar fi fost în cazul lui Sevil Shhaideh. Dar asta nu înseamnă puțin pentru Liviu Dragnea, pentru că la câtă putere a acumulat e bine să dea expemple de om inteligent și să arate că poate să mai renunțe din putere, pentru că așa este, propunerea Grindeanu îi diminuează din puterea pe care și-o asumase în urma și senimentului euforic de câștigare a alegerilor. Deci Dragnea astăzi a fost mai înțelept, nu știu dacă a făcut-o cu inima deschisă, dar în mod evident astăzi el a fost mai puțin liniștit. Dar pentru partidul său și pentru guvernare este bine.

Președitele Iohannis. În acest moment, trebuie să-și aleagă două direcții. O direcție în care spune da și acceptă, iar asta înseamnă că intrăm într-un fel de pace negociată, dar care înseamnă un război subteran, pentru că relația dintre partidul care dă prim-ministrul și președinte nu este o relație liniștită. Iar aici, războiul subteran înseamnă dosare aruncate dintr-o parte în alta, lucruri care nu s-au spus până în acest moment, înseamnă armata fiecăruia împotriva celuilalt. Dar oricum, poate să fie o pace negociată și dacă oamenii încep să devină sincer unii cu alții, ușor, ușor această pace poate să liniștească apele. Avem cealaltă variantă, de a nu fi numit, aia e o variantă de război clar, direcție pe care Klaus Iohannis este sfătuit să meargă, dar pe care eu nu cred că va merge. Cred că președintele Iohannis îl va accepta pe Sorin Grindeanu. Pentru că acea variantă de a nu-l accepta, este un lucru pe care daca Klaus Iohannis îl va accepta va acționa total în dezavantajul său, dar și dezavantajul României. Klaus Iohannis a câștigat alegerile pentru că el a fost privit de români ca un om concesiv, care se luptă împotriva baronilor și a politicianismului. Astăzi armata lui Iohannis, fie este abramburită, dacă ne referim la PNl. Klaus Iohannis are varianta păcii și s-ar putea reinventa, chiar dacă ar fi o pace negociată.

Vreau să vorbesc despre un premiant și un repetent al situației de astăzi. Prima oară vorbesc despre repetent. Repetentul este Victor Ponta. Victor Ponta a beneficiat de toate avantajele partidului prin acea calitate a sa de copil al partidului, toți l-am promovat, încurajat, am crezut că este soluția potrivită, și fac comparația cu Grindeanu, care e aproximativ de aceeași vârstă cu el. Și a înșelat așteptările tuturor, culminând cu aceste predări din timpul campaniei, în baza unor dealuri personale. Victor Ponta a făcut un joc mârșav, colegii lui au tăcut, jocul său dublu cu PRU care a continuat toată campania a păgubit PSD de câteva procente care poate i-ar fi asigurat majoritatea simplă. Deci repetentul zilei este acest coleg de generație al lui Grindeanu, care se numește Victor Ponta.

Premiantul zilei este Vasile Dîncu, care, cu multă înțelepciune, în ultima perioadă a asigurat un echilibru important, atât la nivel de strategii, cât și la nivel de susținere guvernamentală. Vasiel Dîncu, un intelectual de stânga care a reușit, cel puțin la nivelul lui Liviu Dragnea, să ofere expertiza unui joc elaborat. Nu și-a arogat anumite poziții care poate i s-ar fi cuvenit și a acceptat, într-un fel bărbătesc, o poziție de decizie care nu va fi însoțită de vreo sinecură".