Cozmin Gușă: ,,Forţa întâlnirii dintre Patriarhul Kiril şi Preafericitul Daniel e una maximală"

,,Forţa întâlnirii dintre Patriarhul Kiril şi Preafericitul Daniel e una maximală". O spune Cozmin Guşă, într-o intervenţie telefonică pentru Realitatea TV. Consultantul politic este de părere că legătura care se va crea astăzi între cei doi lideri ai Bisericilor Ruse şi Româneşti va fi una solidă, care va trece testul timpului.

"Forța aceste întâlniri este una maximală. Felul în care au interacționat cei doi lideri ortodocși este unul magnetic într-un fel. Am privit televizorul am văzut felul rezervat în care au stat în fața microfoanelor, dar nu chiar în față: lateral-stânga, lateral - dreapta, au măsurat cuvintele pe care le-au spus, greutatea acestor cuvinte și ale intonației, exact ca niște mesaje care să meargă la toată lumea într-un fel foarte efectiv și nu chiar bisericesc. Într-o procedură de a penetra în mentalul colectiv și de a da greutate, prin cuvinte calde, frățești, după cum s-au exprimat amândoi, acestei întâlniri. Este un eveniment pe care merită să-l urmărim cu o pasiune rezervată, în sensul în care trebuie să înțelegem prima dată înainte de a comenta foarte mult", a punctat consultantul politic.

Cozmin Gușă a mai declarat că majoritatea politicienilor români nu va înțelege vizita Patriarhului Kiril în România.

”Da, marea majoritate a politicenilor români nu va înțelege nimic din vizita aceasta. Politicienii, în spiritul de turmă, vor încerca să se ghideze de la ce vor auzi de la conducerea Bisericii Ortodoxe Române. Este foarte influentă poziția pe care o are BOR”, a spus Cozmin Gușă.



Gușă afirmă că, prin această vizită a Patriarhului Kiril în România, Rusia nu vrea să-și extindă influența în țara noastră.



”Treaba în interorul Rusiei este una, și toate lucrurile care s-au spus despre originile comune despre Patriarhul Kiril și Vladimir Putin, care, sigur, au fost documentate, s-au aflat, au relevanță pentru discuția din Rusia. Însă, pentru caracterul diplomatic, putem discuta. În Rusia există o coordonare între Biserica Ortodoxă și strategia politică a Kremlinului, însă în plan extern, vizitele lui Kiril sunt într-un plan complementar, dacă nu chiar paralel. Cei care au fost atenți, au putut să urmărească evenimentul din Cuba al întâlnirii istorice dintre Patriarhul Kiril și Papa Francisc, în care, într-o întâlnire de o magnitudine diferită, dar la fel de mare, au fost lucruri care s-au spus și s-au armonizat. Să nu uităm că acea întâlnire a avut loc pe un teren în care influența Rusiei a fost destul de mare, iar în urma acelei întâlniri, influența americană a crescut într-un mod consistent și ca a urmare a mesajelor pentru toată populația. În România, un discurs de pace, de uniune, are mare relevanță pentru mase, nu și pentru politic”, a mai punctat consultantul politic.



Totodată, Cozmin Gușă a subliniat că dacă va exista o agendă între Biserica Ortodoxă Română și cea Rusă, aceasta va fi urmată cu strictețe de cele două instituții religioase.



”În România, un discurs de pace, de uniune, în interorul ortodoxiei, are mare relevanță pentru mase, nu și pentru politic. Politicul are treaba lui. Nu poate să fie influențat de acest gen de mesaje culturale, doar dacă la nivelul maselor de creștini vor veni acest gen de impusuri. Și tocmai în asta constă întâlnirea și dialogul frățesc dintre cei doi lideri religioși. Acum, pe loc, nu se vor vedea efecte imediate. În Biserică, această consistență existență a discuțiilor se va vede în timp. În politică există foarte multe înțelegeri, și nu se mai ține cont de agenda negociată. La acest nivel, dacă va exista o agendă, aceasta va fi informală, adică nu va fi pentru public, dar va conține lucruri de care BOR și Biserica Rusă vor ține cont.



Este evenimentul unghiular, într-o țară în care Biserica clar contează atât de mult precum în România și mesajele de la vârful Bisericii sunt urmate de către armata de credicioși”, a susținut Cozmin Gușă.