Cozmin Gușă: ”Emmanuel Macron vine de la nivelul unei elite financiare”

Consultantul politic Cozmin Gușă a comentat la Realitatea TV câștigarea alegerilor prezidențiale din Franța de către Emmanuel Macron.

”O să vorbesc prima dată despre ce cred eu că s-a întâmplat de au ieşit aşa rezultatele conform analizei pe care o fac cu multă atenţie de câteva luni prin intermediul presei şi a unor prieteni pe care îi am în Franţa și apoi o să vorbesc despre posibilul viitor al Uniunii Europene, al regiunii noastre și al relației cu România prin prisma preşedinţiei domnului Macron”, a declarat consultantul politic, în emisiunea Talk News de la Realitatea TV.

"Trebuie să fac o declaraţie de interese, şi eu sunt absolvent ENA (École Nationale d'Administration, n.r.) cu sprijinul statului francez din 2002. Într-un fel pot să vorbesc şi după o anumită influenţă de acolo, dar care nu a fost efectivă asupra mea în acel moment dar a existat. Cunosc, într-un fel sistemul din interior", a afirmat acesta.

”Prima concluzie despre ce s-a întâmplat în Franța este despre ce s-a întâmplat în lume și în Europa în ultimii ani. În mod evident, lumea este condusă de oameni mediocrii care se recomandă prin lipsa de inițiativă sau de interese. Lumea nu mai este condusă de elite. Elitele financiare își impun favoriții în fel și fel de state. De la nivelul acestei elite a venit și domnul Macron”, a punctat Gușă.

Conform consultantului politic, prima concluzie despre ce s-a întâmplat în Franța este coorentă cu ceea ce se întâmplă în Europa şi în lume în ultimii ani, apropo de regresul accelerat al leadership-ului, de calitatea şi posibilităţi intelectuale.

"În mod evident, lumea este condusă de către oameni mediocrii sau sub-mediocrii, oameni care dacă nu se recomandă printr-o şcoală slabă sau proastă se recomandă oricum prin lipsa de inițiativă, de succese în plan profesionat. Lumea nu mai este condusă de elite în adevăratul sens al cuvântului, ci litele financiare, după cum bine ştim, își impun pe rând favoriții în fel și fel de state pentru că acestea dictează mersul treburilor, celelalte organizaţii formale din care face şi noi parte, UE, NATO şi ala mai departe nefiind decât, ca magnitudine, la nivelul doi, trei sau chiar patru şi fiind oricum finaţabile şi influenţabile de elitele financiare. De la nivelul acestei elite a venit și domnul Macron”, a punctat Gușă.

"Probabil, situaţia ideală pentru Franţa ar fi fost ca cei doi favoriţi ai elitei sau, să spunem, ai sistemul francez, să fie ajuns în finală ambii: mă refer la domnul Fillon şi domnul Macron. François Fillon este puternic sprijinit de grupul din Franţa, nu mă refer doar la serviciile secrete, ci şi la un anumit establishment de putere care însă nemaiavând posibilitatea de a influenţa mediatic corporaţiile multinaţionale şi presa franceză nu au fost în stare să îl apere destul de bine pe domnul Fillon împotriva unor atacuri relativ banale. Noi ne mirăm că şi-a angajat soţia, copiii dar nu cred în Franţa asta a fi contat atât de mult dacă nu ar fi fost atât de expusă mediatic. Şi nici nu cred că domnul Fillon nu are la rândul său isprăvi legate de bani sau favoritisteme pentru că această Franţă atât de corectă sau această Europă atât de corectă colcăie la rândul ei de corupţie şi de favoritisme, dar pentru că sistemul mediatic a fost împotriva domnului Fillon acestuia i-a fost imposibil să mai recupereze şi a ajuns la un prag de aproape 20% pentru că practic sistemul ideal pentru o luptă în turul doi ar fi fost dispariţia doamnei Le Pen de pe primele două locuri şi confruntarea dintre cei doi oameni ai sistemului, unul favorizat şi de sistemul extern, mă refer la domnul Macron, respectiv domnul Fillon favorizat şi impus de sistemul din Franţa", a detaliat Cozmin Guşă.

Conform acestuia, lucrurile s-au simplificat şi s-a ajuns "la o românească din anul 2000", când am avut un fel fe om al sistemului, în persoana lui Ion Iliescu, un fel de Macron, şi un Vadim, doamna Le Pun, şi bineînţeles toată lumea speriată ca cineva de non-calitatea democratică şi chiar intelectuală a doamnei Le Pen să vină să conducă s-au bulucit cu toţii să voteze o alternativă care de fapt nu este o alternativă".

"Aş dori să fiu contrazis şi viitorul să ne prezinte că acest domn Macron care a fost puternic susţinut de către elitele financiare mondiale va fi un preşedinte luminat şi nu va fi un preşedinte al sistemului care să încerce să mai ţină în viaţă un sistem al Uniunii Europene, al corporaţiilor, pentru că asta este sistemul UE, un sistem favorit al corporaţiilor multinaţionale, care este aproape muribund", a completat consultantul politic.

"L-am văzut pe domnul Hollande, sigur că domnul Macron este şi un favorit al acetuia care a făcut tot ce a putut cu puterile sale de preşedinte să poată să îşi impună un fel de fiu rătăcitor din disperare că nu ar mai avea protecţie după plecarea sa dacă ar veni domna Le Pen sau cineva din partea dreaptă cu care are această posibilitate de negociere a dosarelor. Aşa cum s-a întâmplat şi cu Jacques Chirac şi cu Sarkozy până la o anumită limită. Adică sunt nişte oameni care au jonglat cu banii negrii, cu banii ilegali cu dictatorii. Dacă François Mitterrand ar fi trăit probabil am fi aflat şi foarte multe lucruri şi despre el. Tocmai de la această Franţă care este atât de harnică în a ne dă nouă lecţii şi care niciodată nu a avut o preocupare să ne explice în ce fel au coloborat serviciile secrete ruseşti cu cele maghiare la lovitura de stat din 1989. Eu tot am sperat asta de la establishmentul francez, să ne explice ce căutau agenţii francezi la Bucureşti şi prin România în 1989, în noiembrie, decembrie şi după aceea în 1990", a afirmat Cozmin Guşă.

"Deci concluzia mea este aceasta, soluţia ideală ar fi fost o confruntare între Fillon şi Macron ca să vedem cum stă Franţa din punct de vedere politic. Acum nu ştim cum stă Franţa", a completat acesta.

"Legat de viitor, două lucruri: certitudini şi încertitudini. Certitudinile sunt clare: domnul Macron nu va ieşi dintre anumită logică a elitei financiare care l-a impus la conducerea Franţei şi nici nu are această posibilitate, asta din punct de vedere profesional. Din punct de vedere personal nu avem cum să nu ne întrebăm, pentru că cel puţin geopoliticienii operează cu astfel de detalii, legat de cariera, calificarea, viaţa, căsnicia domnului Macron. Gesturile dânsului nu vor fi gesturi comune pentru majoritatea populaţiei întrucât nici gesturile vieţii sale nu sunt unele comune, nu găseşti un om la acest nivel care să fie căsătorit cu profesoara sa mai în vârtă cu 24 de ani şi nici care să urce atât de uşor treptele profesionale prin prisma apartenenţei la unele cercuri oculte ale unor oameni care l-au sprijinit. Deci asta este o certitudine.

Domnul Macron nu cred că va fi acel lider care să îşi impună propriile strategii, ci din contră va fi un lider care va juca pe aţă sau pe sârmă după cum îi dictează alţii", a declarat Cozmin Guşă.

Legat de incertitudini, consultantul politic a spus că acestea sunt în primul rând de negocierea care se va face între Rusia şi Statele Unite, între Vladimir Putin şi Donald Trump. "Partea mai euro-atlantică a UE, care noi considerăm că este Franţa astăzi, va fi influenţată puternic de ce se va discuta, apropo de ambiţia maximă a liderului de la Kremlin de a-şi întinde influenţa peste toată Europa şi Germania nu îi pune mari probleme, fiind total dependentă economic de Rusia, respectiv ambiţia lui Donald Trump de a câştiga câmpuri noi atât în Asia, cât şi în America de Sud. Europa şi Franţa vor fi parte a acestor negocieri, deci această atitudine va continua până în momentul în care lucrurile se vor clarifica între Rusia şi SUA, Germania rămând în pole-position-ului, din punctul meu de vedere, cel puţin până alegerile din acest an, conducerii informale a UE, de multe ori chiar formale, un lider mai puternic în Franţa sau mai impunător cum ar fi fost domnul Fillon probabil că reechilibra jocul de putere în Europa. Domnul Macron nu cred că va putea să facă acest lucru", a explicat acesta.

"În ceea ce priveşte România, nu cred că avem motive să ne face mari gânduri legat de o anumită apetenţă a domnului Macron pentru noi, domnul Fillon era mai apropiat de anumite cercuri din România, dar ce să zicem aşteptăm să vedem felul în care România va putea să facă propuneri pozitive, constructive Franţei, astfel încât să putem să ne fructificăm trecutul, lucrurile care ne leagă, francofonia despre care se vorbeşte foarte puţin în România. Faptul că ne-am trimis emisari prin Franţa în poziţie de ambasadori care nu fac mai nimic ca să reactiveze un anumit sentiment pro-românesc care există şi care a fost puternic în anii '89-90", a afirmat consultantul politic, explicând că nu a fost interes pentru acest lucru.

"Eu asta văd, mai multe incertitudini, în rest certitudinile sunt cele cu caracter peiorativ pe care le-am menţionat, îmi pare rău că nu mă entuziasmează. De la domnul Obama nu mă mai entuziasmează deloc aceşti domni tineri care fiind traşi de aţe sau de sârme ajung la putere chiar la preşedenţie, cum este domnul Macron. Aşa a fost şi domnul Tony Blair, ca să dăm şi Marii Britanii ceea ce este al Marii Britanii: un al emanat al establishmentului financiar de la Washington din acea vreme care vedem ce a realizat şi din Marea Britanie şi din Europa", a încheiat Cozmin Guşă.