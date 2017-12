Cozmin Gușă: „Dragnea – chelnerul lui Trump”

FOTO EXPLICATIE: Cozmin Gușă la Realitatea Românească

Consultantul politic Cozmin Gușă îl critică dur pe președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, după ce acesta a venit cu propunerea că Românea să își mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

Analistul a început prin a remarca lipsa de pricepere a liderului PSD la politică externă, chiar dacă are de parta sea mult-lăudații consultanți israelieni.



”Trebuie să pornim de la supoziția că Liviu Dragnea nu se pricepe deloc, dar deloc la politica externă. N-a învățat, nu l-a învățat nimeni, nu știe politică externă. Și, pornind de la această idee, dup-aia ne dăm seama ce l-a împins pe domnul Dragnea să facă declarația asta. Sunt minimum două elemente. Primul este faptul că Liviu Dragnea are relații privilegiate cu echipa de consilieri israelieni care-l asistă – bine plătiți ca să facă strategii politice fără realizări. Al doilea element este acela că domnul Dragnea are informația conform căreia Israelul este una dintre țările cu o anumită semnificație geopolitică care ar dori să obțină suzeranitatea asupra României. Și atunci, în felul său oportunist (de viclean copil de milițian din Gratia), ar dori să se racordeze acestui trend, în care trebuie să ne plecăm capul foarte tare astăzi în fața lui Netanyahu, iar mâine – dacă vine treaba – în fața lui Putin, poimâine în fața lui Merkel (dacă-și revine), răspoimâine, dacă apare Macron la interval, să facem ceva legat și de asta… Acesta este felul păgubos de a face politică al lui Traian Băsescu și al lui Victor Ponta, care astăzi este continuat de către Liviu Dragnea”, a explicat Gușă într-un interviu pentru PSnews.ro.



Concret: Cozmin Gușă a dat șanse minime materializării propunerii formulate de către primul PSD-ist al țării, ținând cont de tradiția multiculturală a Ierusalimului.



„Ea poate să fie materializată. Există posibilitatea, dar probabilitatea este foarte scăzută, pentru că aceia din majoritatea guvernamentală care înțeleg că Ierusalimul trebuie să rămână o capitală interconfesională între creștinism, mozaism, islamism (acolo avem simbolurile acestor trei mari religii) până la urmă vor fi împotrivă. Ierusalimul așa a fost construit: să fie un leagăn spiritual pentru toate aceste trei religii care pot să fie împreună într-un loc sfânt din lume. Dacă se ia opțiunea ca din punct de vedere oficial Ierusalimul să devină capitala Israelului, bineînțeles că atunci mozaismul va căpăta o prepotență asupra celorlalte două religii, ceea ce – ținând cont de pasiunea din interiorul acestor trei mari religii – va fi de neacceptat. Deci domnul Dragnea nu poate să fie profund; el este doar oportunist.



Dragnea nu mai poate să impună decizii nici măcar în PSD. Deci va fi cu atât mai puțin probabil ca el să impună această decizie la nivel de România, pentru că România este o țară creștină, a dovedit că este o țară a păcii (inclusiv prin întâlnirile bilaterale ale Preafericitului nostru cu toată ortodoxia – inclusiv cu Patriarhul Kirill al Moscovei), iar domnul Dragnea aici se pune împotriva unui val pe care nu mai poate să-l coordoneze. Deci eu nu văd un demers de succes al său”, a argumentat geostrategul.



Gușă a mai spus că dacă ne vom afla în situația în care dorința lui Dragnea va deveni realitate, România riscă să devină țintă pentru extremiști.



„Un prim risc ar exista legat de această întrebare; numai că întrebarea în sine eludează faptul că nici de la nivelul Guvernului – și cu atât mai mult de la nivelul Președinției – nu se va lua această decizie. Domnul Donald Trump vă amintesc că a luat respectiva hotărâre având opoziția Pentagonului (condus de către generalul James Mattis), având opoziția CIA-ului (condus de către generalul Mike Pompeo) și având opoziția secretarului de stat Rex Tillerson. Iar decizia pe care a luat-o Trump nu înseamnă decât un joc politic prin care a vrut să mute discuția de la posibila sa suspendare (impeachment) de la conducerea Statelor Unite ale Americii către o zonă de conflict. Practic, el introduce din nou America într-o dispută pe care cei mai importanți trei oameni din toată securitatea Statelor Unite au refuzat s-o introducă.



Deci domnul Dragnea acum, la final de an, revine în poziția de chelner al lui Trump – poziție pe care a exersat-o chiar în luna ianuarie, la începutul acestui an”, a conchis Gușă, amintind despre celebrele fotografii surprinse de către cineva din delegația PSD, înfățișându-l pe Liviu Dragnea amestecat printre mulțimea de oaspeți care treceau pe lângă masa lui Donald Trump.