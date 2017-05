Cozmin Gușă: Dragnea are nevoie de un țap ispășitor, de aceea îl pune mereu la colț pe Toader

Consultantul politic Cozmin Gușă a declarat, în direct la Realitatea TV, referitor la o posibilă remaniere în Guvern anunțată de Liviu Dragnea, că liderul PSD are nevoie de un țap ispășitor și că de aceea îl pune mereu la colț pe Tudorel Toader, ministrul Justiției.

În privința dezvăluirilor privind arhiva SIPA, Gușă este de părere că acesta este cel mai mare scandal public declanșat în România, în perspectiva statului de drept și a democrației.

"Sunt două posibile răspusuri, legate de acest scandal, de remaniere și de ministrul Justiției. În mod clar, și o spun în baza experienței pe care o am și a faptului că de vreo 15 ani mă tot uit la acest SIPA și îl întorc pe toate părțile, cu beneficiile unui om care a avut funcție de conducere într-un partid politic aflat la putere, a participat la discuțiile importante din acea perioadă, acest scandal SIPA, de departe, este cel mai mare scandal public care ar putea fi declanșat în România, atunci când vorbim de statul de drept și democrație. Putem să ajungem la o discuție mult mai adâncă dacă acest lucru se va cerceta și dacă nu va fi folosit doar ca o sculă. În mediul politic, oamenii ca Dragnea operează cu aceste date. Și nu politicul este cel care șantajează, politicul este cel care numește în justiție, ceea ce nu este mai puțin grav. Cei care șantajează sunt cei care au acces la acest gen de dosare, în mod evident oamenii din serviciile secrete. Dacă știm un lucru cu siguranță, știm că justiția a mers prost, pe baza numirilor și pe baza șantajelor", a spus consultantul politic.

Referitor la declarațiile liderului PSD privind o posibilă remaniere în Guvernul Grindeanu care îl vizează direct pe ministrul Justițieie, Cozmin Gușă a explicat că Liviu Dragnea are nevoie de un țap ispășitor pentru a liniști partidul. Totodată, consultantul politic a subliniat și că există o criză în ceea ce privește guvernarea, demonstrată de faptul că discuția privind o posibilă remaniere a pornit în urma unor declarații publice ale șefului social-democraților:

"Dragnea discută tot timpul și îi arată pisica lui Tudorel Toader, pentru că are nevoie să liniștească un partid care a venit la guvernare nu să facă o guvernare bună, ci ca să rezolve partea cu dosarele, amnistia și grațierea, pe care mulțimea a simțit-o și a ieșit în stradă. Dragnea are nevoie de un țap ispășitor și atunci fără să poată să-i găsească multe lucruri nepotrivite lui Tudorel Toader, mereu îl pune la colț, pentru ca partidul să sesizeze că nu el ar fi vinovat de toată acea bâlbâială, când de fapt el este vinovat. Și atunci începe discuția despre remaniere, o discuție care nu se începe public. Asta n-a înțeles Dragnea niciodată. Dacă liderul unui partid politic începe o discuție despre remaniere, înseamnă că acea guvernare este în criză. În schimb, Dragnea preferă acest joc, care induce o mare lipsă de încredere, cel puțin pe piețele internaționale. Plus, o mișcare turbionară pe plan intern care dezbină într-un fel PSD. Calculul lui Dragnea este foarte simplu: pot să-mi dezbin partidul, pentru că nu am o alternativă de dreapta care să conteze în acest moment și nici nu am o problemă cu asigurarea majorității. Este un altfel de joc, gen 'divide e tempera',, Liviu Dragnea acționând total neprofesionist pentru un lider politic, agitând spectrul remanierii tot timpul, sugerând în plan internațional că guvernarea României se află într-o oarecare criză, dar neputând să exemplifice exact unde este criza".

Potrivit lui Cozmin Gușă, liderul PSD îl are idol politic pe Traian Băsescu, iar ambițiile sale sunt acelea de a ajunge președinte al Românie, așa cum a reușit fostul șef al statului.

"Și mai are o problemă domnul Dragnea. Are o ambiție care nu poate să fie susținută de către potențialul său. Azi a fost un incident în urma publicării unui sondaj de opinie, care măsurând liderii politici și încrederea l-a extras cu penseta pe Liviu Dragnea, pentru că scorul lui era probabil la jumătate din scorul altor lideri pesediști, Gabriela Firea și Sorin Grindeanu. Liviu Dragnea resimte într-un mod puternic acest scor foarte slab, pentru că este în dezacord cu ambițiile sale de a deveni președintele României. Dacă ambițiile acestea ar fi susținute de proiect sau dacă Liviu Dragnea ar simți că ar mai putea să-i mită o dată pe români, așa cum a făcut-o foarte bine în campanie din 2016, ar fi în regulă", a susținut consultantul politic.

"Numai că el simte că ulciorul nu merge de două ori la apă, iar asta îl face să devină nesigur și să genereze astfel de jocuri. Ambițiile lui sunt personale, el are idol politic pe Traian Băsescu și în mintea lui spune 'dacă Băsescu a reușit, de ce n-aș reuși și eu' și apoi zice 'dacă Ponta a fost atât de aproape de a deveni președinte și nu a reușit, eu o să reușesc pentru că nu o să fac greșelile lui'. Ambiția personală nu poate fi condamnată, dar când trece peste rigorile de comportament al unui lider politic de partid aflat la guvernare și încearcă să subordoneze fel de fel de instituții guvernamentale care nu sunt în subordine directă, ba mai mult, generează mișcări total anormale în sistemul de ordine publică, apropo de decizia de a numi prin reprezentantul său de la MAI direct șeful seriviciului secret al ministerului, ne dăm seama că treburile nu mai sunt de glumă. Acum, despre Dragnea există o vorbă în oraș, că mai are de trăit atâta timp cât mai sunt persoane pe care nu le-a mințit încă", a continuat acesta.

Gușă a mai subliniat că scandalurile din justiția românească din ultima perioadă, întărite de cel mai actual legat de arhiva SIPA, sunt sonore pe plan internațional. El a explicat că problema este că în România nu se dorește aflarea adevărului, pentru că asta ar însemna mulți ani de închisoare pentru multe persoane importante.

"Am putea să ne facem bine într-un singur fel. Dacă s-ar respecta legile, aici ar fi responsabil Parlamentul, sau regulamentele interne, aici ar fi responsabile partidele. PSD este în suferință astăzi tocmai pentru faptul că n-a respectat regulamentele interne atunci când a fost voba de nominalizarea primului ministru. Nu există în statutul PSD această idee că președintele partidului nu anunță cine este candidatul de prim-ministru înainte să meargă la Cotroceni cu propunerea și instituie un fel de guvern personal, așa cum a reușit în primă fază Liviu Dragnea. Iar în ceea ce privește Parlamentul, nu are cum să nu taxeze asemenea devieri cum este chiar scandalul cu SIPA. Aici cu toții trebuiau să fie nervoși, să acționeze corespunzător. Mai mult, dacă există o suspiciune care este și documentată din punct de vedere public în ultimii 15 ani, asta este de securitate națională. Iar atunci, Parlamentul ar putea să facă o cerere să analizeze de îndată acest lucru despre care nu se știe doar în mediul românesc, ci și în cel internațional. Un cercetător simplu al unei ambasade din România, dacă pune cap la cap scandalurile din justiție și posibilele presiuni din partea unora pe baza dosarului personal, o să ajungă la concluzia corectă. Răspunsul e simplu, noi nu vrem s-o vedem, pentru că în urma acestei șarade vor fi găsiți vinovați. Iar aici când vor fi vorba de asemenea cazuri, anii de închisoare care se dau sunt mulți", a conchis Cozmin Gușă.