Cozmin Gușă: Dragnea ar fi evazionat 150 de milioane de dolari prin intermediul fiului său

Cozmin Guşă la Realitatea TV

Cozmin Gușă vine cu o dezvăluire care zguduie scena politică! Consultantul politic a afirmat, joi seara, la Realitatea Tv, că a văzut documente din care reiese că Liviu Dragnea ar fi evazionat 150 de milioane de dolari, prin intermediul fiului său.

”Vreau să abordez, foarte scurt, telegrafic, trei puncte. Primul, atacul la Realitatea, care este în desfășurare, al doilea, legat de instigatorul acestor strategii de tip kamikaze ale lui Dragnea și Vâlcov sigur, triplați de amărâtul de Orlando, de la Finanțe. Și 3, ce am văzut, și ce îmi explică mie disperarea lui Dragnea”, a spus Cozmin Gușă, în intervenția sa.

Acesta a afirmat că Dragnea a facut presiuni ca activitatea financiara a Realității Tv să fie blocată:

”La punctul 1, Dragnea a facut presiuni ca activitatea financiara a Realității Tv să fie blocată și vrea să deruleze prin ”Orlando minte puțină” acest program de blocare care nu va fi o blocare dar telespectorii să nu se sperie daca vor vedea breaking news-uri cu descinderi de la ANAF București, care, atenție, nu vor fi orchestrate de Dragnea, ci de Vâlcov, care este adevăratul conducător”.

Totodată, Cozmin Gușă a mai explicat și care sunt influențele origarhilor ruși asupra lui Darius Vâlcov, în al doilea punct:

”Punctul 2, și am studiat asta: vreau să vă reamintesc că aseară am dat o informație, premierul Israelului și-a amânat vizita din noiembrie în România și mai așteaptă. Ce nu am luat în considerare este influența oligarhilor ruși, cu care Valcov e intr-o legatură veche. Ei încearcă să îl salveze pe Vâlcov. Dacă ei văd că Dragnea nu dă amnistia și grațierea, ei forțează acest tip de acțiuni KGB, foarte dure, care nu prea se potrivesc în România, ele se potrivesc acolo la ei, dar e clar că aceste acțiuni sunt de inspirație rusească, legat de această legătură Vâlcov-oligarhi”.

Cozmin Gușă a susținut în final, că a văzut documentele prin care Liviu Dragnea a evazionat 150 milioane de dolari prin intermediul fiului său, și de fapt, asta înseamnă ”criza maximală pentru el”, și nu dosarele din justiție pe care le mai amână, le mai aranjează, ci această schemă de evaziune fiscală impresionantă, prin care l-a implicat pe fiul lui, după modelul altor politicieni de modă veche:

”Punctul 3, am vazut niște documente și m-am oprit când am numărat vreo 150 de milioane de dolari, o să mă uit mâine, este o sumă evazionată de Liviu Dragnea, dar prin intermediul fiului său. De fapt, Dragnea este speriat de aceste documente probabil, și după știința lui, dacă documentele au ajuns la mine, și nu sunt cea mai importantă persoană din România, or fi ajuns și la el, și și-a dat seama că asta înseamnă criza maximală pentru el, și nu dosarele din justiție pe care le mai amână, le mai aranjează, ci această schemă de evaziune fiscală impresionantă, prin care l-a implicat pe fiul lui, după modelul altor politicieni de modă veche. Și asta ar fi lovitura de grație. Eu am numarat pana la 150 milioane de dolari si nu am citit toate documentele. E foarte ușor să ne explicăm de ce a venit cu acest atac la Iohannis, de ce există acest atac la Realitatea Tv. O să vedem câți din statul roman au știintă de aceste strategii, pe asta se bazează disperarea lui, și repet, strategiile sunt de inspirație post-sovietică”, a încheiat Gușă.