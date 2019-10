Cozmin Gușă: "Campania electorală nu ține cont de lebedele negre: evenimentele neprevăzute"

Consultantul politic Cozmin Gușă spune că actuala campanie electorală nu ține cont de evenimentele neprevăzute precum sondajele de opinie, dublate de jocul rezerviștilor din servicii. "Este o capcană a rezerviștilor care aruncă pe piață faptul că este asistat să manipuleze rezultatele sondajelor și să inducă o stare de comoditate la nivelul PSD și liniște la nivel de PNL", spune consultantul.

Campania este bine structurată tehnologic, dar are o manifestare care nu ține cont de lebedele negre, adică evenimente neprevăzute. Un astfel de eveniment este acest joc al instituțiilor de sondare, dublat de un sondaj intern al USR, care, practic se predă, am aflat cam când candidatul Barna a căzut total sub dezvăluirile Rise Project și practic n-ar mai conta și nu s-ar mai califica în turul doi, asta e o lebădă neagră pe care eu o observ.

Actuala campanie electorală este una terna, dar nu și în subteran. Dăncilă e la mare distanță de Iohannis, Barna e sub Viorica, undeva pe la 13-14% iar Dăncilă are 17%, dar nu îi dăunează pentru că nu se calculează efectul dispora. Sunt votanții foarte tineri, care se mobilizează azi pentru candidatul Dan Barna, efectul calculat este oriunde între 2,5 și 5 la suta în favoarea lui Dan Barna, suficient ca să treacă peste Dăncilă, pentur ca să intre în turul doi cu Iohannis.

Capcana rezerviștilor



Este o capcană a rezerviștilor care aruncă pe piață faptul că este asistat să manipuleze rezultatele sondajelor și să inducă o stare de comoditate la nivelul PSD și liniște la nivel de PNL. Dar nu este așa, pentru că, în ciuda acestor dezvăluiri, care îl fac pe Barna din categoria penalilor, acolo nucleul dur a rămas mobilizat pentru schimbare, e Dan Barna apt pentur asta, dar nu e bazat pe nimic, dar așa e viața!

Acest gen de manipulare a sondajelor și prezentare publică e să scadă presiunea pe Barna, să para cu șansa 3-4 așa încât să nu mai apară dezvăluiri despre el, care să sensibilizeze electoratul propriu. Apele sunt tulburi, nu se vede fundul, în acest moment această manipulare pusă la cașe de USR este de natură să linșitească într-un mod nereal structura PNL sau PSD.

Așa citesc eu aceste manipulări de presă, care nu este altfel, Iohannis e între 38-40 la sută, Dăncilă 17 la sută, Barna 13-14 la sută, fără dispaora. Restul într-adevăr vin în jurul lui 10 la suta și Mircea Diaconu care și-a pierdut suflul, plus Paleologu, de la care se așteaptă niște evenimente care să-l scoată din acel 10 la sută, în care s-a împotmolit. Pe lângă această lebădă neagră pot să mai apară și altele, unele legate de colectiv, altele mai coriozve legate de aspect mai în adâncime, de la scandalul Tarom - Cuc, la unul care să îl afecteze pe Iohannis într-o măsura decisivă.

Iohannis are în prezent o cotă 38-40 la sută, scor plafonat, find o cotă maximală, nu poate trece peste această cotă. Să ne amintim alegerile din 2004 în care Adrian Năstase ere cotat cu 40% dar a pierdut alegerile. La fel s-a întâmplat și cu Ponta în 2014 și a pierdut cu succes în turul doi. Nu e greu de imaginat că se poate crea și în 2019 un asemenea gen de situație.