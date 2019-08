Cozmin Gușă: Asistăm la un joc subteran în care beneficiar net este USR-PLUS

Cozmin Gusa, la Realitatea TV. Foto: Cristian Otopeanu

„Alianța USR-PLUS nu e într-un moment bun. Își creează probleme singuri!”, susține consultantul politic Cozmin Gușă. Acesta subliniază că una dintre cauzele problemelor pentru proaspăt-formata alianță este prezența lui Dacian Cioloș. Pe de altă parte, USR-PLUS și Dan Barna beneficiază în această perioadă de evenimente care se petrec nu pe scena politică, ci în "tenebrele jocurilor de putere din România".

Consultantul politic Cozmin Gușă consideră că cei din alianța USR-PLUS își creează singuri probleme, în condițiile în care sunt protejați și susținuți de forțe din "tenebrele jocurilor de putere" din România.

"Ei nu sunt într-un moment atât de bun, dar asta nu e o problemă când îți vine totul de-a gata și nu lupți pentru bani, nici pentru expunere, nici pentru protecție. Ei doar dintr o lipsă de strategie au ajuns în această postură ciudată, din vina lor, pentru că acea sintagmă "minori fiind", după cum am aflat de la Stelian Ion, a venit în urma unor presiuni extraordinare ale grupului lui Cioloș către USR să introducă totuși ideea că cei care, minori fiind, au colaborat cu fosta Securitatea să fie absolviți de condițiile de integritate. Defecțiunea li se datorează lor și vine din vechime", a explicat Gușă într-o intervenție telefonică la Realitatea TV.

Deputatul USR Stelian Ion a reclamat recent că, în varianta finală a protocolului dintre USR și PLUS, au fost aduse schimbări ciudate ale criteriilor de integritate: PLUS a insistat să poată fi candidați și membrii care au semnat angajamente de colaborare când erau minori. Asta în timp ce USR votase interzicerea oricărei afilieri cu fosta Securitate.

Cozmin Gușă spune că acel fragment cu "minori fiind" s-a negociat atât de dur între USR și Plus tocmai ca să fie protejat de condițiile de integritate "cineva ca Cioloș", nu doar Cioloș, ci mai mulți din formațiunea sa politică.

"Ei își fac probleme singuri în condițiile în care au fost atât de protejați, de finanțați, de prezentați ca alternativă la ce se întâmplă astăzi rău într-adevăr în politica romanească, dar e limpede că Cioloș este una dintre probleme, dar nu este doar el. Le aduc aminte celor din studio care au făcut armata – și eu am făcut-o la Lipova, la infanterie -, colegii nostrii de liceu care făceau armata la trupele de Securitate deveneau un fel de persona non grata, ne feream de ei, nu-i primeam la discuțiile noastre, noi mai comentam ce se vorbea la Europa Liberă sau ce se cenzura din romanele lui Marin Preda, discuții de rezistență între liceeni.

În ciuda acestor probleme pe care le au, din când în când, se lucrează foarte mult în favoarea acestei structuri care are și oameni buni, unul dintre aceștia este Stelian Ion. A venit pe la emisiunile de la Realitatea, l-am urmărit, am și discutat cu el o dată. E un altfel de om, dovadă și problemele pe care le are, aducând în public acel fragment cu "minori fiind" care s-a negociat atât de dur între USR și PLUS, tocmai ca să fie protejat de condițiile de integritate cineva ca Cioloș, că nu e doar Cioloș, sunt mai mulți... Îmi cer scuze de la cei care sunt de bună credință la USR sau PLUS, dar cei care vin în față, de la Cioloș până la Vlad Voiculescu, cel cu medicamentele de la Capitală, care vrea să candideze și care e unul care a nenorocit multe somități medicale din România și probabil și multe vieți pierdute...", a afirmat Gușă în intervenția telefonică din emisiunea "Realitatea Românească" de duminică seara.

Consultantul politic a adus în atenția publică două evenimente recente care au adus avantaje indirecte tot pentru USR-PLUSși Dan Barna - este vorba de o declarație politică a lui Ludovic Orban, prin care l-a contrazis pe Klaus Iohannis, și de jocul ciudat al lui Căin Popescu Tăriceanu:

"Pentru mine, în afară de hărmălaia venită din complicități și din păcatele trecutului, cele două evenimente unghiulare ale începutului de campanie sunt unele care le aduc avantaje indirect tot lor: mă refer la o afirmație a lui Orban și la jocul ciudat al lui Tăriceanu. Fără niciun resentiment față de Ludovic Orban, ba dimpotrivă - în ultima vreme l-am văzut mult mai bine în șaua de președinte al partidului, un partid complicat, s-a descurcat și a realizat lucruri greu de făcut într-o structură care nu e încă omogenă - însă ieri a venit cu o afirmație foarte ciudată și care va avea efect de bumerang. A spus că PNL va demara o moțiune de cenzură în luna septembrie, în urma căreia să preia guvernarea. A făcut asta la câteva ore după ce Iohannis a spus foarte clar că poate să încerce formarea unui nou Guvern doar în urma alegerilor parlamentare, la termen sau anticipate. Afirmația lui Orban se bate cap în cap cu cea a lui Iohannis, dar afirmația lui Orban este mult mai gravă", arată consultantul politic.

Potrivit lui Cozmin Gușă, anunțul lui Orban prin care PNL ar fi dispus să renunțe la avantajul electoral al situării în Opoziție a provocat "fiori reci pentru analiștii lucizi" din preajma lui Iohannis:

"Avantajele în fața unui public românesc, mai puțin atent la detalii, sunt două: noutatea și opoziția. Cele două se joacă cu USR-Plus și Dan Barna. PNL are încă un atu de tip subiectiv - opozitia. Noutatea nu o mai are pentru că Iohannis joacă pentru al doilea mandat. Să vii tu și să spui, cu două luni înainte de campanie, că renunți la al doilea avantaj substanțial - statul în opoziție, înseamnă să oferi pe tavă două avantaje pe care să călărească USR-Plus și candidatul lor. Un cal de bataie pentru Iohannis în această campanie ar fi prezența PNL în opoziție și senzația pe care să o dea publicului că el s-a luptat tot timpul cu majoritatea PSD-ALDE dintr-o postură de opoziție, neputând să facă prea multe lucruri.

Este gravă afirmația lui Orban și dătătoare de fiori reci pentru analiștii lucizi care bănuiesc că există în preajma lui Iohannis și la PNL. Asta creează un avantaj nu PSD-ului, pentru că nu poate PSD să se dea peste cap din septembrie până în noiembrie să spună că e în opoziție dacă vine Orban și ai lui la guvernare, ci singurul avantaj clar, net este la USR-PLUS și la Barna", a explicat consultantul politic.

Jocul ciudat al lui Tăriceanu care pare să submineze o candidatură PSD la alegerile prezidențiale constiuie un al doilea avantaj clar pentru alianța USR-PLUS și pentru candidatura lui Dan Barna, arată Cozmin Gușă:

"Tăriceanu, care a luptat atât de mult împotriva statului paralel încât ca n-a pățit nimic, spre deosebire de Dragnea, în dosarele lui, despre care s-a tot discutat - ba mai mult a dobândit imunitate în fața DNA de la PSD, vine acum și mimează candidatura din partea acestei alianțe. În mod normal, cel mai mic ascultă de cel mai mare și merge în linie, Tăriceanu trebuia să asculte de PSD, care e mai mare, cu atât mai mult cu cât și-a dovedit neputința electorală la europarlamentarele din mai, nu avea argumente să întoarcă mamaliga și să spună 'Tot eu trebuie să fiu candidatul'. Jocul lui pare ciudat.

Minarea candidaturii PSD aduce avantaj tot USR-Plus și lui Dan Barna care trag cu toți dinții să meargă în turul 2 împotriva lui Iohannis. Toate aceste lucruri sunt îngrijorătoare pentru cei care analizăm. Vedem că se întâmplă treburi care nu au legătură cu scena politică, ci cu tenebrele jocurilor de putere din România. Aceste două elemente converg către un joc subteran în care beneficiar net e această formațiune politică care spune că e nouă, dar care se ascunde de "trecutul din liceu" și care vine cu un limbaj similar politicienilor vechi și demagogi – să ne amintim de afirmația lui Barna cum ar fi rezolvat el problema României atât de cangrenată și înrădăcinată dacă ar fi fost președinte. Asta în condițiile în care până la 45 de ani mare lucru nu a făcut. Am avut și eu 45 de ani în urmă cu 4 ani. Puteam să număr și eu, sau alții din studio sau din România, realizări consistente, importante care să te recomande pentru un post, dar nu pentru președinția României, ci pentru un post de management, de înțelegere superioară a lucrurilor...

Asta trebuie să ne îngrijoreze pe cei care suntem interesați de desfășurarea acestei campanii electorale. Sunt tot felul de evenimente cum a fost declarația lui Orban, gravă pentru candidatura lui Iohannis, și jocul încâlcit și ciudat al lui Tăriceanu, care, cum glumeam zilele trecute, în loc să facem parastasul ALDE, care aproape a murit ca structura politică pe 26 mai, vrem să-i ducem candidatul la nuntă", a mai spus Gușă.

Întrebat cum se poate clarifica situația tulbure din prezent, Cozmin Gușă a vorbit despre două etape:

"În primul rând, printr-o disciplină mai mare de comunicare la PNL, conform unei strategii asumate, nu a unor vorbe aruncate la întâmplare gen accederea la guvernare sau "mandatul imperativ" de care vorbea Rareș ieri seară în piață și pe care îl propusese și Plahotniuc în Moldova cu 4-5 luni în urmă. Astea n-au ce căuta, dacă vin cu afirmații de acest gen, foarte grave, Iohannis poate să plece acasă și nici nu se va mai întoarce la Cotroceni. În al doilea rând, să vedem cum se va tranșa acest diferend dintre PSD și ALDE. Dacă va ceda în fața lui Tăriceanu, PSD poate să meargă în opoziție pentru vreo 20 de ani", a explicat consultantul politic.

Conform informațiilor prezentate de Cozmin Gușă, cei de la PSD au negociat dur în discuțiile cu Tăriceanu și i-au arătat acestuia "ușa opoziției":

"Dacă nu se face această clarificare, pentru PSD va fi o problemă mare. Informațiile mele spun că au existat discuții dure, eu știu că Tăriceanu a fost ridicat de la masă și trimis să se mai gândească până săptămâna viitoare, i s-a arătat ușa opoziției. Cei din PSD sunt convinși că Tăriceanu nu are cum să accepte opoziția pentru că, din poziția de partid clientelar cum este ALDE, formațiunea politică se va destrăma, iar Tăriceanu va pierde și postul de președinte al Senatului", a mai spus Gușă.