Cozmin Gușă, anunț-surpriză despre prezidențiale. Care e opțiunea actuală a Partidului Realitatea

Cozmin Gușă despre Alegerile prezidențiale din 2019

Consultantul politic Cozmin Gușă a dezvăluit, în premieră, care este "opțiunea actuală" a Partidului Realitatea pentru Alegerile prezidențiale din 2019.

Cozmin Gușă a explicat, într-o intervenție telefonică la România TV, care este singura variantă pe care Partidul Realitatea o are la dispoziție în acest moment, ca opțiune pentru alegerile prezidențiale din 2019.

Prin eliminarea opțiunilor toxice oferite de baroni și de securisti, rămâne în picioare deocamdată doar susținerea actualului președinte Klaus Iohannis, spune inițiatorul Partidului Realitatea.

"Eu n-am făcut partidul pentru Iohannis, dar variantele nu mi dau de ales. Nu votez, nu sprijin securiștii, am făcut în 2004 și am greșit, și nici candidații baroni. Acum pe Dragnea n-o să pot să-l sprijin că e cu baronii, pe Cioloș nu, că e securist. Faptul că USR a fost realizat de Coldea și Cioloș e secundat de Coldea nu mă lasă să-l sprijin. De Ponta îmi pare rău că și l-a pus consilier pe Silviu Predoiu", a explicat Cozmin Gușă.

Potrivit acestuia, în comparație cu Florian Coldea care "joacă în divizia a treia", Silviu Predoiu ar fi în Europa League, dar nu este tentat să-l sprijine pe Ponta tocmai din acest motiv.

"Singura variantă care-mi rămâne la dispoziție e Klaus Iohannis pe care l-am criticat că n-a facut nimic. Dar între a nu face nimic și a face rele, ce sa fac, asta e optiunea", a spus Cozmin Gușă.

Consultantul politic crede că există o înțelegere subterană între Dragnea și Iohannis, ca cei doi să joace finala prezidențială. După ședința CSAT din 19 decembrie, Dragnea a fost mai relaxat, observă Gușă.

"Nu vor răsufla liniștiți, în baza acestei OUG o iau de la capat cu procesul, în speranța că pot avea o soartă mai bună. E un joc din fostul stat paralel să stea la masă cu puterea. Au folosit lupta anticoruptie și vor să își rezolve problemele, să poată avea acces la resurse cum i-a învățat Băsescu. Greșeala lui Iohannis a fost că n-a debăsificat sistemul. Acum e nevoie de această soluție care va înlocui amnistia și grațierea", a explicat Gușă.