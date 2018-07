Cozmin Gușă, analiză dură după întâlnirea Trump - Putin: ”Este foarte multă ipocrizie”

Cozmin Guşă la Realitatea TV

Cozmin Gușă a făcut o analiză foarte dură după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Acesta a spus că este foarte multă ipocrizie în abordare, întrucât multă lume s-a întrebat cu ce îl are la mână Putin pe Trump, dar nimeni nu se întreabă cu ce îl au la mână SUA pe Putin, mai ales prin modul în care președintele rus a obținut miliarde prin afaceri de stat. Consultantul a mai spus că nu trebuie să ne mire faptul că Trump a încercat să obțină o remiză ieri, ”iar Putin aproape că i-a făcut hatârul, în sensul în care din punct de vedere oficial a spus că Rusia nu s-a implicat în alegerile din SUA”.

În prima parte a discuției, Cozmin Gușă a punctat că România comentează politica SUA după ce țara noastră a eșuat în relația cu Washington, iar până acum nu ni s-a auzit pliscul. Mai mult, Gușă atrage atenția că avem un președinte inert, iar instituțiile statului sau serviciile care ar trebui să vegheze nu o fac:

”E foarte multă isterie și e foarte multă sinceritate. O să vedem ce rămâne din toate aceste mirări ale analiștilor care descoperă America. Stăteam și mă uitam la preplexitatea noastră, avem un președinte inert, care stă domnia sa pe acolo, mai dă un telefon, o mai convoacă pe doamna Viorica Vasilica Dancilă... Unde e SRI, unde sunt institutiile statului, unde sunt serviciile secrete? Pentru că noi ăștia care nu avem încredere în parlamentari, în primari, în șefi de CJ-uri, avem încredere în ofițerii pe care îi mai cunoaștem prin instituții. Unde sunt ei? ce fac ei? ne așteptăm ca ei să ne vegheze. Mai mult, l-am văzut azi pe unul Onea, s-a dus în calitate de suspect. Am înțeles că el in continuare instrumenteaza dosare. Nu se sesizează nimeni în statul român? Ce e asta? Sau DNA nu a avut excese? Sigur că a avut, că dacă nu avea, nu pleca Laura Codruța Kovesi de la DNA. Dar stăm, nimeni nu lucrează, toți își apără fundul, si atunci de la președintele Iohannis care a pierdut de mult timp trenul, dar nu știe, până la tupeul lui Dragnea sau Tăriceanu, de Darius nu vreau să vorbesc, ca să nu fie într-o notă personală. Deci noi ne găsim în România, după ce am administrat dezastruos relația cu SUA, să comentăm despre SUA în condițiile în care nu ni s-a auzit pliscul”.

Gușă a vorbit despre faptul că în dosarul Microsoft, niciun procuror român nu a mers la Microsoft pentru a întreba cine a dat milioanele șpagă, iar Klaus Iohannis nu i-a atras atenția lui Kovesi că sunt excese în sistem:

”Atâta timp cât Gittenstein, ambasadorul lui Joe Biden, făcea afaceri cum dorea, sub bagheta lui Maior și a lui Coldea, iar noi când am investigat doarul Microsoft, niciun procuror nu s-a dus la Microsoft să întrebe: ”Băî, care ești ăla care ai dat zecile de milioane șpagă, te arestăm si pe tine”. Sau la alte companii străine. Ce pretenții să avem noi să comentăm noi acum politica SUA? Iar domnul Iohannis când a ajuns președinte nu a catdicsit să îi spună lui Kovesi: ”Doamnă, sunt niște excese in sistem, au fost arestați niște oameni degeaba. A fost un fel de stat paralel, Maior, Coldea, alții care au mai fost pe acolo. Erați și dvs pe acolo. Ce facem cu ăștia? Atunci îi era mai ușor să administreze momentul revocării lui Kovesi. Nu între două vacanțe, Florida și Bermude, să vină și să spună ce facem cu țărișoara. Păi nu facem nimic cu țărișoara”.

Cozmin Gușă a trecut apoi la analiza întâlnirii dintre cei doi lideri, întrebând retoric cum de instituțiile de intelligence din SUA nu au dovezi prin care Putin a devalizat bugetul național ca să se îmbogățească sau cum s-au îmbogățit familiile Bush sau Clinton:

”Acum, ca să revenim la SUA. Și acolo e multă ipocrizie. Toată lumea se întreabă cu ce îl are la mână Putin pe Trump? Vai de mine. Vreo două- trei prostituate, de care știau și nevestele lui Trump, întotdeauna. Dar de ce nu se întreabă cu ce l-au avut SUA la mână pe Putin, cu miliardele pe are le-a făcut, cu fel de fel de afaceri de stat. Adică cum instituțiile de intelligence din SUA nu au aceste dovezi prin care Putin a devalizat bugetul național ca să se îmbogățească? E o glumă. Sau invers. A întrebat cineva de minele de diamant ale familiei Bush din Africa? Sau despre felul în care Barack Obama a ajuns să fie candidat la alegerile din SUA, după ce a luat drepturi de autor de 8 milioane de dolari ca să aibă bani de campanie, pentru o carte inexistentă? Sau de megaafacerile familiei Clinton? Astea sunt obiecte de șantaj”.

Consultantul a mai spus că este cert că Rusia s-a implicat în alegerile din SUA, dar în același timp, și americanii au încercat să se amestece în alegerile din Rusia sau Ucraina, dar nu se vorbește despre asta, ceea ce e o ipocrizie:

”E multă ipocrizie și acolo, cum e și la analiștii noștri. Ce să vezi, domle, cum ataca Trump Germania? Ce să vezi, nu e Germania dependentă de Rusia dpdv energetic? De unde ne mirăm așa? De unde aceste mirări profesionale legate de ce vedem pe planetă că Trump a vrut să obțină și el o remiză cu Putin. Bineînțeles că Rusia s-a implicat în alegeri. Și nu doar acuma, s-au implicat întotdeauna. Dar Sua nu s-au implicat în alte alegeri? Nu au încercat la alegerile din Rusia, Ucraina? Doamna Victoria Nuland nu știa despre Maidanul de acolo? Bineînțeles că știe, dar nu se vorbește despre asta. Adică această ipcrizie a tuturor într-o situație normală”(..)

În final, Cozmin Gușă a reiterat că România nu contează pentru că a fost inertă în mandatul lui Băsescu, rușinos de umilă, iar în mandatul lui Iohannis inertă.

Totodată, despre Donald Trump, Cozmin Gușă a conchis: ”De ce să ne miram acum ca Trump a luptat pentru o remiză cu Putin? Nu stiu dacă e mai șantajabil Trump decat fostele familii prezidențiale.(...) Poate la Donald Trump este vorba de Miss Univers sau de alte chestii umane”.