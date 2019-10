Cozmin Gușă a intrat în PSD pentru Dăncilă: ”Să îi aduc câteva puncte, ca să intre în turul II"

Viorica Dăncilă

Consultantul politic Cozmin Gușă a explicat marți de ce a revenit în PSD tocmai în acest moment. Gușă speră că va aduce câteva procente în scorul lui Dăncilă la primul tur de alegeri pentru Cotroceni. "Erau câteva organizații PSD nehotărâte să tragă în aceste alegeri cu Viorica Dăncilă, organizații foarte apropiate de mine, cred că intrarea mea în PSD o să le mobilizeze", a explicat fostul secretar general al PSD.

Cozmin Gușă a explicat într-un interviu acordat publicației Libertatea de ce a ales să intre în PSD chiar în această perioadă, în plină campanie electorală pentru prezidențiale, dar și în momentul în care Realitatea TV, postul pe care îl patronează, a rămas fără licență.

Cozmin Gușă spune prin înscrierea sa în partid vrea să mobilizeze acele organizații care încă nu s-au hotărât să o sprijine pe Viorica Dăncilă, pentru că "este esențial" ca Dan Barna, de la USR, să nu ajungă în turul doi.

"Treaba cu CNA-ul nu are nicio legătură cu înscrierea în PSD. Are legătură cu jocurile politice de pe partea stângă și cu jocul din turul doi al alegerilor prezidențiale. Prin intrarea mea în PSD am sugerat că e mai convenabil să rămâi în PSD, pentru un posibil proiect de reformă viitoare, decât să iei drumul Pro România, care, atâta timp cât este condus de Ponta, e un partid de tip securistic.

Pentru mine este esențial să nu intre în turul doi Dan Barna, pentru că politica pe care o face nu are legătură cu interesul național.

Având în vedere că erau câteva organizații PSD nehotărâte să tragă în aceste alegeri cu Viorica Dăncilă, organizații foarte apropiate de mine, cred că intrarea mea în PSD o să le mobilizeze", a explicat Gușă.

"Asta o să aducă Vioricăi Dăncilă câteva puncte, să poată trece peste Dan Barna și să intre astfel în turul doi cu Klaus Iohannis", crede analistul politic.