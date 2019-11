Cozmin Gușă a fost exclus din PSD. Cine a votat împotrivă

Cozmin Gușă

Cozmin Gușă a fost exclus din PSD, a decis Comitetul Executiv reunit în ședința de marți. Anunțul a fost făcut de președintele PSD, Viorica Dăncilă.

La ședința CEx a PSD, 15-20 de social-democrați au votat împotriva excluderii lui Cozmin Gușă.

Printre cei care au votat împotriva au fost Paul Stănescu, Gabriela Firea, Marcel Ciolacu, Ionel Arsene, Daniel Tudorache, Daniel Florea și Rodica Nassar.

Dăncilă a precizat după ședința CEx de marți că ea s-a abținut la votul referitor la excluderea lui Cozmin Gușă.

„Colegii mei au fost foarte nemulțumiți de atitudinea lui. Eu m-am abținut la ambele voturi, și pentru Ana Birchall, și pentru domnul Gușă. Am lăsat colegii mei să ia decizia. Modul în care s-a raportat la PSD nu a fost corect. Colegii au vorbit despre o abordare obiectivă și că în mijlocul nostru se regăsesc cei care într-adevăr se regăsesc în principiile social-democrate. Pornind de la acest aspect, au venit propuneri din rândul colegilor, s-a supus la vot și aceasta a fost decizia Comitetului Executiv Național”, a declarat Viorica Dăncilă.

Cozmin Gușă s-a înscris în PSD, ca simplu membru al organizației sector 1 București, la sfârșitul lunii octombrie.

„Acum am opțiunea să fac din nou politică, de stânga, cum am făcut întotdeauna. Și am ales opțiunea PSD pentru că din unghiul meu de vedere e singurul partid de stânga de tip nesecuristic. Opțiunea mea este de membru simplu, cu funcția de Cozmin Gușă”, a declarat acesta după înscrierea în partid.

Cozmin Gușă preciza atunci că PSD va deveni un partid cu avantaj competițional dacă acceptă să se reformeze.

„PSD, dacă acceptă din această toamnă-iarnă să se reformeze, va lua un avantaj competițional în fața unui PNL care se va afla probabil la guvernare din noiembrie, dar care în cursul anului 20-20, dacă vrea sa mai conteze la parlamentare, va avea de asemenea obligația să se reformeze pe un alt model. Referitor la PSD, eu văd posibil acest model de partid al românilor buni, adresabili electoratului de stânga, prin care un român bun se poate să fie un român competent, un român omenos și un român patriot”, mai susține Cozmin Gușă.