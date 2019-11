Cozmin Gușă a fost exclus din PSD. Cine a votat împotrivă

Cozmin Gușă

Cozmin Gușă a fost exclus din PSD, a decis Comitetul Executiv reunit în ședința de marți. Anunțul a fost făcut de președintele PSD, Viorica Dăncilă.

La ședința CEx a PSD, 18 social-democrați au votat împotriva excluderii lui Cozmin Gușă, iar alți 8 nu au participat la vot, au ieșit din sală.

Printre cei care au votat împotrivă au fost Paul Stănescu, Gabriela Firea, Marcel Ciolacu, Ionel Arsene, Daniel Tudorache, Daniel Florea și Rodica Nassar.

Dăncilă a precizat după ședința CEx de marți că ea s-a abținut la votul referitor la excluderile din partid.

„Colegii mei au fost foarte nemulțumiți de atitudinea lui. Eu m-am abținut la ambele voturi, și pentru Ana Birchall, și pentru domnul Gușă. Am lăsat colegii mei să ia decizia. Modul în care s-a raportat la PSD nu a fost corect. Colegii au vorbit despre o abordare obiectivă și că în mijlocul nostru se regăsesc cei care într-adevăr se regăsesc în principiile social-democrate. Pornind de la acest aspect, au venit propuneri din rândul colegilor, s-a supus la vot și aceasta a fost decizia Comitetului Executiv Național”, a declarat Viorica Dăncilă.

După decizia PSD, Cozmin Gușă a comentat că nu este deloc surprins de votul din Comitetul Executiv și că proiectul reformării PSD este în continuare necesar.

„Eu nu eram membru de prea mult timp, eram membru de vreo trei săptămâni, dar am o vechime de 3 ani și jumătate atunci cand eram secretear general. Sunt mai vechi decât unii de acolo. Dar ce să spunem aici?! E de-a râsu'-plânsu' în politica românească. Darm, ca să terminăm cu suspansul ăsta, pot să spun că nu mă surprinde, mă așteptam la o decizie, atenție, nu a CEx-ului, ci a unei majorități din CEx. Acolo au fostcâteva zeci de oameni care au votat invers. Dar nu schimbă nimic acest vot din CEx. Rămân alături de acest proiect de reformare a PSD-ului. Sigur, când o să vină altă conducere. Cât de curând va veni altă conducere. Probabil că voi reintra în partid. M-a sunat Dan Tudorache, care este presedinte al Organizației Sectorului 1, și mi-a zis că nu e statutar ceea ce s-a întâmplat, și ala știu și eu, că am scris vreo două statute ale PSD-ului, în care cel care te primește, ăla e și care te dă afară, adică la nivelul organizației. Ce au făcut ei a fost un exces, pentru care, bineînțeles, am explicații. Că nu m-aș fi băgat eu în PSD să-l reformez dacă pacientul nu era bolnav. Pacientul e bolnav, pacientul a suferit o mare înfrângere. Niciodată nu s-a pomenit un candidat al PSD-ului cu scorul ăsta pe care l-a luat Viorica Dăncilă, dar, atenție, am avut tot interesul să intru acum trei săptămâni, pentru că eu sunt în grafic. Eu aveam două deziderate. Să-i aduc lui Dăncilă 3-4 procente înainte de turul I, ca sa treacă peste Dan Barna. Zis și făcut. N-a reușit, pentru că erau foarte multe organizații, patru organizații PSD mari, care nu voiau să o voteze pe Dancila, și prin intrarea mea în partid, pentru că sunt oameni care au fost alături de mine tot timpul, s-au hotarât să o voteze, și v-ați uitat cum a fost votul. Să luăm doar Oltul și Buzăul, care au câștigat cu Dăncilă, iar alții care au votat astăzi excluderea mea, nu știu cine, Tulcea, cu Orlando, sau altii au pierdut alegerile cu Dăncilă. Deci am făcut o treabă bună cu Dăncilă”, a declarat Cozmin Gușă, marți seară, la un post TV.

Cozmin Gușă s-a înscris în PSD, ca simplu membru al organizației sector 1 București, la sfârșitul lunii octombrie.

„Acum am opțiunea să fac din nou politică, de stânga, cum am făcut întotdeauna. Și am ales opțiunea PSD pentru că din unghiul meu de vedere e singurul partid de stânga de tip nesecuristic. Opțiunea mea este de membru simplu, cu funcția de Cozmin Gușă”, a declarat acesta după înscrierea în partid.

Cozmin Gușă preciza atunci că PSD va deveni un partid cu avantaj competițional dacă acceptă să se reformeze.

„PSD, dacă acceptă din această toamnă-iarnă să se reformeze, va lua un avantaj competițional în fața unui PNL care se va afla probabil la guvernare din noiembrie, dar care în cursul anului 20-20, dacă vrea sa mai conteze la parlamentare, va avea de asemenea obligația să se reformeze pe un alt model. Referitor la PSD, eu văd posibil acest model de partid al românilor buni, adresabili electoratului de stânga, prin care un român bun se poate să fie un român competent, un român omenos și un român patriot”, mai susține Cozmin Gușă.