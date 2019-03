Costi Rogozanu: Nu mai e timp de vorbe, băgați înjurături direct

Editorial de Costi Rogozanu. Pentru că am auzit a mia oară incantat psalmul cu România quality, unionistă, care nu vrea să destrame Europa, interpretat cu talent de CTP; Pentru că am auzit și de cealaltă Românie proastă care ar vrea afară din UE și ar avea urâțenii în suflet și în minte, de aia votează cu PSD-ul, am dat o raită de câteva minute prin această Românie a binelui din spațiul public.