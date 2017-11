Cosmin Contra, veste dezastruoasă de la Dorinel Munteanu: Va fi demis

Dorinel Munteanu, fost internaţional român, le cere răbdare conducătorilor FRF în privinţa lui Cosmin Contra. El consideră că tricolorii au nevoie de o perioadă lungă de acomodare cu noul selecţioner.

Munteanu spune că actualul selecţioner Contra ar putea avea destinul lui Daum: "La echipa naţională ai nevoie de timp, nu poţi să ai rezultate rapide. Trebuie să cunoşti jucătorii şi să ai o perioadă lungă pentru a face performanţă. Contra nu are o baghetă magică şi nimeni nu îi va întinde covorul roşu. Eu cred că la echipa naţională îţi trebuie trei sau patru ani ca să faci performanţă. Am auzit că ne întrebăm de ce facem o dramă că am ratat calificarea la Mondial. Păi, atunci de ce l-am mai demis pe Daum?! În situaţia asta, acelaşi lucru îl va păţi şi Cosmin".