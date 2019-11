Cosmin Contra, amendat pentru că l-a înjurat pe George Pușcaș

Selecționerul Cosmin Contra a fost amendat de către Federația Română de Fotbal după ce l-a înjurat pe atacantul George Pușcaș în timpul meciului România – Norvegia, scrie realitateasportiva.net.

În minutul 52 al partidei de pe Arena Națională, Pușcaș a executat un penalty, deși nu el era desemnat să execute. România și Norvegia au încheiat la egalitate, scor 1-1.

Surse din cadrul FRF au dezvăluit că selecționerul a fost sancționat cu 20% din salariul pe o lună. Este vorba despre aproximativ 6.500 de euro.

Federația Română de Fotbal a invocat faptul că au fost create prejudicii de imagine în urma acestui incident.

„Mi-am cerut scuze pentru reacția pe care am avut-o. Se întâmplă în acele momente. Nu mi-am dat seama că am avut reacția aia. Trebuia să bată altcineva și m-am enervat. Am văzut și eu acum ce reacție am avut. Am vorbit după meci cu Pușcaș și totul s-a rezolvat. Îl așteptăm să dea gol la meciul următor. Pe mine nu m-a deranjat că a ratat penalty, m-a deranjat că nu s-a respectat ce a fost înainte de joc„, a spus Cosmin Contra.