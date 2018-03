Cosmin Cernat, anunț despre Exatlon: "Suntem împreuna de două luni și ..."

Cosmin Cernat urmărește evoluția concurenților Exatlon de două luni, așa că este în măsură să tragă o concluzie clară.

Cosmin Cernat este cel mai aproape de concurentii din competitia Exatlon si este in masura sa-si dea cu parerea despre evolutia participantilor.

Cel mai tare concurs din Romania, filmat in Republica Dominicana, tine telespectatorii cu sufletul la gura. Show-ul nu este deloc usor, presupune mult efort, munca si emotii.

"Suntem impreuna de aproape doua luni si jumatate, doua luni si jumatate de emotii, de bucurii, de suferinta, de tensiuni, de tot ceea ce implica un concurs sportiv. Multumesc, Razboinici. Multumesc, Faimosi”, spus Cosmin Cernat.

"Cred ca traseele de aici ne bucura cel mai tare pentru ca dorul de casa in egala masura ne intristeaza. in zilele in care stam si nu avem ce face ne ia dorul de casa. Ne bucura cand avem premii, scrisori, mesaje. Speram la un moment dat si la un telefon de la cei dragi, pare o eternitate de cand am plecat de acasa”, a spus Diana Bulimar.