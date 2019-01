Corvetele, miniștrii și vocația ratării

”Desi geografia aseaza Romania pe harta la doar 442 km de locul unde se afla elita marinei ruse, Черноморский Флот, Chernomorsky Flot, desi Romania a cunoscut dezastre militare greu de uitat in ultimele doua razboaie mondiale, desi Romania este una dintre primele natiuni NATO care au decis sa aloce 2% din PIB pentru inzestrarea armatei, de trei ani de zile, o divizie de politruci aplica o politica consecventa de compromitere a oricarei tentative de inzestrare transparenta, normala si necesara a armatei noastre”, scrie Petrisor Peiu, analist, într-un editorul ziare.com.

”Acum fix 76 de ani, la finele lui ianuarie 1943, la Stalingrad se sfarsea cea mai intunecata pagina din istoria militara a natiunii noastre, cand doua armate (a 3-a si a 4-a) au fost total spulberate de catre contraofensiva sovietica, alterand pe termen lung moralul si capacitatea de lupta a ostirii noastre. Daca Romania a avut un Mohacs, acela s-a numit Stalingrad si acolo floarea armatei noastre a fost ucisa sau a cazut in prizonierat din cauza inzestrarii deficitare cu tehnica de lupta. Ignorarea armamentului modern, precum si coruptia uriasa din procesul de achizitie a tehnicii militare din perioada interbelica au lasat armata nepregatita sa faca fata unui razboi modern, impotriva unei forte militare de mari dimensiuni (Armata Rosie).

Ei bine, dupa trei sferturi de veac, constatam cu durere ca istoria se repeta si ca guvernantii nostri nu au invatat nimic din dezastrul de la Stalingrad. Politicieni mediocri, care au acaparat domeniul inzestrarii militare, compromit eforturile de achizitie de armament modern, atat de necesar pentru a ne aduce in postura de furnizor de securitate la Marea Neagra. Politicienii care declama demagogic fraze apocaliptice despre pericolul rusesc sunt aceiasi care descurajeaza, de peste trei ani, orice efort civilizat de a dota armata cu sistemele de aparare de care are nevoie. Oamenii care, in fata camerelor TV, ne sperie cu raidurile aviatiei ruse si se lauda cu programele de achizitii militare de zeci de miliarde de euro, beneficiind de pupincurismul specific morselor prea-satule, ei bine, aceiasi oameni au instaurat o traditie a ratarii oricarui obiectiv de inarmare. Si da, cei care pozeaza in stalpii parteneriatului strategic cu americanii sunt aceiasi care incurca orice licitatie oricat de simpla si care se fac si ne fac de ras de o maniera incredibila”, scrie Petrisor Peiu.

