Corpul jurnalistului Jamal Khashoggi a fost aruncat în canalizare, după ce a fost "dizolvat" în acid

Asasinii jurnalistului Jamal Khashoggi au aruncat corpul acestuia in canalizare, dupa ce l-au "dizolvat" in acid, a anuntat, sambata, cotidianul turc Sabah, citat de AFP.

Examinarea resturilor din canalizarea resedintei consulului saudit de la Istanbul a dus la gasirea unor urme de acid, scrie sursa citata.



Anchetatorii sustin ca trupul jurnalistului a fost dizolvat in acid, iar apoi autorii crimei l-au aruncat in canalizare, noteaza Sabah.



Un responsabil turc cu grad inalt a afirmat, luni, ca "ingrijitori" sauditi, intre care un chimist si un expert in toxicologie, au fost trimisi la Istanbul pentru a sterge urmele uciderii jurnalistului, noteaza ziare.com.



Jamal Khashoggi a fost ucis pe 2 octombrie la consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, unde a mers pentru a efectua un demers administrativ in vederea viitoarei sale casatorii.