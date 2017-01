Ministrul Economiei a trimis corpul de control la S.N. Apele Minere

Ministrul Economiei, Alexandru Petrescu, a trimis Corpul de Control la Societatea Naţională a Apelor Minerale SA şi a cerut constituirea unei comisii de analiză pentru verificarea sesizărilor primite la minister, în luna decembrie 2016, referitoare la activitatea administratorilor acestei societăţi.

"Am considerat important să verific care este adevărul la societatea Ape Minerale, pentru că ne dorim un management profesionist şi transparent, bazat pe integritate şi performanţă, la fel ca şi la celelalte companii din portofoliu", a declarat ministrul Petrescu, potrivit unui comunicat al ME.



Totodată, în data de 9 ianuarie 2017, trei dintre membrii Consiliului de Administraţie şi-au prezentat demisiile, fapt care conduce, potrivit legii, la imposibilitatea luării oricărei decizii de către membri rămaşi în funcţie, precizează ministerul.



"În această situaţie, procedura de selecţie a directorului general, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se află în derulare, a fost suspendată până la clarificarea aspectelor semnalate", se arată în comunicat.



SNAM exploatează, pe baza licenţelor de concesiune, 32 de perimetre pentru extracţia apei minerale naturale şi a extracţiei dioxidului de carbon natural utilizat în balneaţie şi lichefiere. De asemenea, societatea deţine 10 licenţe de concesiune pentru explorare.



Conform estimărilor din strategia SNAM din 2016, societatea are prevăzute pentru următorii patru ani investiţii de 4,95 milioane de lei, cea mai mare sumă fiind preconizată pentru 2020, de 1,35 milioane de lei. Pentru 2017, investiţiile totale sunt estimate la 1,1 milioane de lei, pentru 2018 la 1,2 milioane de lei şi pentru 2019 la 1,3 milioane de lei.