Cornelia Catanga, informaţii de ultimă oră despre starea îndrăgitei cântăreţe

Soțul Corneliei Catanga a oferit miercuri noi informaţii despre starea îndrăgitei interprete de muzică de petrecere, după ce în presă au apărut informaţii că ar fi orbit definitiv. Aurel Pădureanu a afirmat că este vorba o problemă de vederea pe care Catanga o are de mult timp, dar nu este nicidecum atât de gravă.

”Sunt cunoscute problemele de vedere ale soției mele, dar nu a orbit. Ea are de mult aceste probleme și odată la doi suferă o intervenție chirurgicală pentru a le ține sub control. Am văzut ce a apărut în presă, dar nu a orbit, ba din contră, se simte ceva mai bine, este într-o stare bună.”, a afirmat Pădureanu, la Antena 3.

Duminică, solista de muzică lăutarească Cornelia Catanga a fost internată la Spitalul de Urgenţă Floreasca, după ce a suferit un infarct, iar luni medicii i-au instalat un stent.

Problemele de sănătate ale Corneliei Catanga s-ar fi accentuat ca urmare a unei cure de slăbire foarte stricte, în urma cărei artista a pierdut peste 25 de kilograme.